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Burcuna Göre 8 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 8 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 20:01

Bugün Güneş ile Satürn'ün karşıtlığına hazır olmalıyız. Bu karşıtlık, burçlarımız için farklı enerjilerle geliyor. Peki bugün aşkta kimler şanslı, kimler şanssız? 

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 8 Eylül Pazar aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Merakla bugünü beklediğimiz Oğlak burcuna müjdelerle geldim. Bugün, sen plan yapmamış olsan dahi evren senin için çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Anın tadını çıkar, geçmiş tecrübeleri kafana takma!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün Güneş'in şifa enerjisi sarıyor seni. Partnerinle yaşadığın problemler çözülüyor, parlak bir geleceğe doğru adım atıyorsunuz. Yoksa sonsuz bir 'evet' sesi mi duyuyor bu kulaklarım?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün sende bir durgunluk görüyorum. Havaların kapalılığı resmen senin de kalbini kapatmış. Biraz aşkı düşünmek için Güneş'in enerjisine ihtiyacın var.

Neyse ki yeni haftada sana müjdeler getireceğim.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün bazı engellerle karşılaşıyorsun. Engelleri tek başına aşmaya çalışıyor, oldukça yoruluyorsun. Halbuki kendini sevdiğin insana bıraksan her şey çözülecek...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün aşk, şehvet, tutku görüyorum! Sevgiline duyduğun özlemi bugün giderecek kendini her anlamda tatmin edeceksin. Ne kadar şanslı olduğunun farkına vardığın bir gün...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık sana kaybettiğin şeyleri geri getiriyor. Sağlığın da olabilir, paran da, ilişkin de...

Bu geri dönüş ise her iki taraf için de hayırlı olacak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Güneş'in etkisiyle bazı ciddi kararlar alıyorsun. Sevgilinle yaşadığın problemleri aşmak için ona her şeyi itiraf edebilir, biraz gözükara davranabilirsin. Bana soracak olursan ilişkiniz için en hayırlısı bu.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Ruhsal anlamda bereket bulmak için harekete geçiyorsun. Geçmiş ilişkilerini değerlendiriyor, hatalarını önüne koyuyorsun. Bu dönemde kendine çok fazla yüklenmemeye dikkat et.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün sağlık problemleri gözüme çarpıyor. Sevgilin de sen de hastasın. Birbirinize destek olmalı yaşadığınız kişisel problemleri biraz ertelemelisiniz. Her işin başı sağlık.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Güneş'in desteğini aldığın bugün senin için çok güzel başlıyor. Yeni aşkın için sende bir heyecan görüyorum. İçten içe bugün güzel haberler alacağını sen de biliyorsun. Evet, yanılmıyorsun.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Güneş ve Satürn arasındaki karşıt açı kontrolü kaybetmene sebep olacak. Partnerine karşı istemediğin sözler sarf edebilir, onun kalbini kırabilirsin. Her şeyin bir çözümü olduğunu unutma, sakin kalmaya çalış.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde aşk hayatında bir hareketlilik söz konusu. İlişkinde köklü değişiklikler yaşanabilir, ciddi adımlar atılabilir. Bana soracak olursan Güneş'in enerjisinin yanında olduğunu ve tam gaz yola devam etmen gerektiğini söylerim.

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