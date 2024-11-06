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Burcuna Göre 7 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 7 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 7 Kasım Perşembe günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarımın bugün biraz morali bozulabilir. Partnerinle aranızda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu görüyorum. Bu problemler, sizi bir süre rahatsız etmeye devam edecek. 

İlişkisi olmayan Oğlak burçları ise bugünden itibaren şanslarının döndüğünü görecek!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım, bugün ilişkisine üçüncü kişilerin dahil olduğunu görecek. Bu kişilere gereğinden fazla dikkat kesilmemelisin. Sakın ola kendinize ilişkinize güvenmek yerine onların sözlerine kanmayın. 

İlişkisi olmayan Kova burçlarım ise bugün girdikleri yeni bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çekecek, benden söylemesi.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım bugün oldukça stabil bir gün geçiriyor. Bana sorarsanız, bugünleriniz fırtınadan önceki sessizlik günleri. İlerleyen günlerde halı altına süpürdüğünüz sebeplerden büyük bir tartışma çıkabilir.

Öte yandan bekar Balık burçlarım da kalplerini yepyeni bir aşka açıyor. Bana kalırsa bu aşk, sizin uzun süredir peşinden koştuğunuz o aşk!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım, bugünlerde ciddi ilişki üzerinde düşünüyor olabilir. Bence henüz erken. İlişkinize biraz daha zaman tanımalı ve hemen öyle ciddi kararlar almamalısınız. 

Bekar Koç burçlarımın ise artık şansı dönüyor. Bugün, arkadaş olarak tanıştığınız kişiye kalbinizi kaptırma olasılığınız bi hayli yüksek. Fakat bu duyguları bir süre görmezden geleceksiniz.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarımın kendilerinden biraz fazla taviz verdiğini görüyorum. Bence böyle giderse bir yerde patlayacaksınız. Aman diyeyim, ne kendinize ne de çevrenize bunu yapmayın.

Bekar Boğa burçlarımı da bugün bir sürpriz bekliyor. Geçmişten gelen bir mesaj, sizin kalbinizi yeniden çarptıracak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım, bugün tatsız olaylar yaşayabilir. Bana kalırsa bu tatsız olaylar hemen çözülecek fakat sizin içiniz bir türlü soğumayacak. Haliyle uzun vadede ilişkiye olan inancınız biraz düşecek.

Bekar İkizler burçlarımı ise bugünlerde birer sürpriz bekliyor. Bana kalırsa, hayatınızın aşkıyla tanışmanız an meselesi. Gittiğiniz yeni bir mekanda, kütüphanede, metroda...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım bugün, ilişkilerinde ciddi bir adım atma kararı alabilir. Fakat bu karar için biraz erken olduğunu görüyorum. Bence biraz daha birlikte vakit geçirmelisiniz.

Öte yandan bekar Yengeç burçlarımın bugün stabil günlerden geçtiğini görüyorum. Bence bugün, yeni başlangıç yapmak için pek de uygun bir zaman dilimi değildi zaten!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçlarım, bugün kendilerini bir tartışmanın içinde bulabilir. Kendinizi tam olarak ifade edemediğinizi ve ilişkide görünmez olduğunuzu hissedebilirsiniz...

Bekar Aslan burçlarım ise bugünlerde maziye gidebilir. Bence kendinizi maziye fazla kaptırmayın. Gelecek güzel ilişkilere odaklanın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başak burçlarım bugün kendi kişisel hayatlarında biraz sıkıntılar yaşayabilir. Bu zorlu zamanlarınızda yanınızda olan kişi ise sizi gerçekten seviyor. Hayatınızdaki kişinin doğru kişi olduğunu bu anlardan sonra fark edeceksiniz.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım bugünden itibaren şanslarının döndüğünü görüyor. Öyle ki ilişkinizdeki ufak sorunlar bile çözülüyor, artık sizi güzel günler bekliyor.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarımın 3 vakte kadar güzel bir mesaj alacağını söylemiştim. O 3 vakit çoktan doldu bile. Bugün, hiç beklemediğin birinin duygularını itiraf ettiğini göreceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olmayan Akrep burçlarım, bugün size güzel bir haber vermek isterdim. Fakat yıldızlar, bugün sizin için yeni bir başlangıç olmadığını söylüyor. Önümüzdeki maçlara bakalım!

İlişkisi olan Akrep burçlarımı ise romantik, tutku dolu dakikalar bekliyor. Bu anlar, ilişkinizi derinleştirecek, partnerinizle olan bağınızı kuvvetlendirecek.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarımı bugün romantik anlar bekliyor. Partnerinizin sizi ne kadar sevdiğini, size ne kadar düşkün olduğunu sizin için elleriyle hazırladığı sürprizden sonra anlayacaksınız.

İlişkisi olmayan Yay burçlarımı ise bugün stabil bir gün bekliyor. Bana kalırsa, böylesi daha iyi. Hareketli Yay burçlarımın da bazen dinlenmeye ihtiyacı var sonuçta.

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