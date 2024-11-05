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Burcuna Göre 6 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 6 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 6 Kasım Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarımı bugün partnerlerinden büyük bir sürpriz bekliyor. Uzun süredir yaşamadığınız kadar romantik dakikalar yaşayacak, aşka resmen doyacaksınız. Sonuçta aşk ayındayız, değil mi?

Aşk ayı demişken ilişkisi olmayan Oğlak burçlarım için de müjdelerim var. Bugünlerde hiç de aklınızda olmayan birisi, hayatına girecek 'pat' diye. Bu kişiyle aranızda gelişen iletişime, elektriğe sen bile şaşıracaksın.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım, bugün pek bi şanslı. Fakat bu şansına nazar değebilir. İlişkinde mutlu olduğun anları anlattığın kişiye dikkat et. Bu kişi pek de iyi bir enerji taşımıyor. 

İlişkisi olmayan Kova burçlarım da artık üzülmeyi bıraksın. Pek yakında aşkın kapınızı çalacağını görüyorum. Ansızın gelen bu aşkla neye uğradığınızı şaşıracaksınız!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım sıkı dursun! Bugün, en yoğun anınızda partnerinizden gelen bir mesaj sizi havalara uçuracak. Şu hayatta asıl önemli olan şeyin aşk olduğunu fark edecek ve ilişkinize şükredeceksiniz.

Öte yandan bekar Balık burçlarımın eskilerde aradığını bulamayacağını söylemiştim. Neyse ki yeni aşklar çalıyor kapını! Bugünden itibaren kısmetin açılıyor, insanlar resmen sıraya giriyor önünde...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarımın bugün canı biraz sıkılabilir. Partnerinizin size yeterince ilgi göstermediğini düşünüyor ve haliyle biraz trip atıyorsunuz. Halbuki onun sadece yoğun bir zamandan geçtiğini unutuyorsunuz. 

Bekar Koç burçlarım, bugün eskilerden biriyle karşılaşabilir. Duygularınıza yenik düşecek ve tekrar iletişim kurmak isteyeceksiniz. Fakat bu ilişkinin sizi mutlu etmeyeceğini tekrar görmüş olacaksınız.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım, köklü değişimlerin eşiğinde. Ya tamam, ya devam diyeceğiniz ilişkinizde bugün sizin için dönüm noktası olacak. Karar alırken hem kalbini hem de mantığını dinlemeyi ihmal etme.

Bekar Boğa burçlarım ise bugünlerde biraz stabil gidiyor. Kötü bir başlangıç yapmaktansa stabil olmak iyidir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarımı bugün romantik dakikalar bekliyor. Bir süredir partnerinle baş başa kalmamış, aşkın tadına varamamışsın. Bugünden sonra, ilişkinizin daha da güçleneceğini görüyorum.

Bekar İkizler burçlarım ise bugünlerde biraz stabil. Kasım ayından büyük beklentileriniz olduğunu biliyorum ancak, sizden birazcık sabır bekliyorum. Bu haftanın sonundan itibaren, her şey güzelleşmeye başlayacak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım bugün tatsız bir olay yaşayabilir. İlişkinize dair birtakım sorgulamalar yapmaya başlayacaksın. Fakat buna gerek olmadığını görüyorum. Partnerini kısa sürede zaten gönlünü almayı başaracak.

Öte yandan bekar Yengeç burçlarım, eskilerden bir mesaj alabilir. Tam da eski aşklara dönüşlerin yaşanacağı bugünlerde, senin de kalbinde bir hareketlenme var sanki. Bence denemekten zarar gelmez.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçlarımın artık ciddi ilşikiye olumlu baktığını görüyorum. Hayatınızdaki kişinin de sizin için doğru kişi olduğunu, bir ömür mutlu olabileceğinizi söyleyebilirim!

Bekar Aslan burçlarımın ise kendini aşka kapatmak üzere olduğunu seziyorum. Fakat bu karar için çok erken! Daha önünüzde aşka doyacağınız, havalara uçacağınız birbirinden güzel anlar var. Hem de pek yakın...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başak burçlarımı bugün tatsız bir gün bekliyor. Her şey, her zaman isteğimize göre gitmez. Bugün planların bozulabilir, partnerinle aranızda tartışma çıkabilir. Sen ise minik tartışmaları bile abartma eğilimindesin. Biraz daha rahat olmaya çalış. 

İlişkisi olmayan Başak burçlarım ise bugün girecekleri yeni bir ortamda, yepyeni bir insana çekim duyabilir...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarımın bugün moralinin bozulacağını görüyorum. Bunun sebebi ise ikinizden birinin geçmişinde gelen kişi. Bu kişi, ilişkinizi çekemiyor ve durup durup size sarıyor. Bu kişiye taviz vermemelisiniz.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarımı ise 3 vakte kadar güzel bir mesaj bekliyor! Hiç ummadığınız bir kişiden alacağınız bu mesaj, size yeni bir hayatın kapılarını açacak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olmayan Akrep burçlarımı yine güzel haberlerl bekliyor. Bugünlerde yeni bir ilişkiye başlayabileceğiniz müjdesini vermiştim. Bu ilişkinin tahminlerimden de öte olduğunu, tanışacağınız kişinin hayatınızın aşkı olacağını görüyorum!

İlişkisi olan Akrep burçlarım ise bugünü biraz heyecansız geçiriyor. Ee, her zaman o tutkulu Akrep'i bulamayız, değil mi?

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım, sanki yeni heyecanlar peşinde. Bana soracak olursan, ilişkinde bugüne kadar çok alttan almış, birçok kez taviz vermişsin. Artık verdiğin değeri göremeyince, sen de başka arayışlara girmişsin. Fakat sen sen ol, ileride pişman olacağı şeylere adım atma.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım da bugünlerde Güneş'in etkisiyle yepyeni bir ilişkiye başlayabilir. Bakalım süreç sizin için nasıl ilerleyecek?

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