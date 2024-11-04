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Burcuna Göre 5 Kasım Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 5 Kasım Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 5 Kasım Salı günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarımın biraz kafası karışık sanırım. İlişkinde bazen iyi günlerin, bazen kötü günlerin oluyor. Dolayısıyla geleceğinizle ilgili konular aklını karıştırıyor. Fakat unutmaman gereken şey, her ilişkide böyle dinamikler olduğu aslında.

İlişkisi olmayan Oğlak burçları ise bugünden itibaren pek şanslı. Okulunda, iş yerinde tam da kendine uygun birisine denk geleceksin. Bu kişi, ortama yeni girmiş olacak ve gözleri senden başkasına takılmayacak.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarımın şansı dönüyor artık. Bugüne kadar yaşadığınız minik sorunlar da çözülüyor, artık sizi çok güzel günler bekliyor! Hatta evlilik bile düşünürsünüz belki...

İlişkisi olmayan Kova burçlarım ise bugün biraz durgun. Fırtına önce sessizlik diyebiliriz bu duruma. Birkaç gün içinde eski defterlerin yeniden açıldığını göreceksin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarımın bugün de biraz kararsız olduğunu görüyorum. Hem ilişkiye devam etmek istiyor hem de bazı sorunların çözülmeyeceğini düşünüyorsunuz. Üçüncü kişilerden yardım almaya ne dersiniz?

Öte yandan bekar Balık burçlarım eskiye bir dönüş yaşayabilir. Aşk ayı Kasım'da aşksız kalmamak için her yolu deneyen Balık, maalesef aradığını eskilerde de bulamayacak :(

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım, ciddi ilişki konusunda kararlı. Hayatınızdaki kişinin sizin için uygun olduğunu görüyorum. Sizi güldürüyor, düşündürüyor, koruyup kolluyor...Bir Koç daha ne ister ki?

Bekar Koç burçlarımın da artık şansı dönüyor! Bugün, bir ortak arkadaşınız sizi yeni birisiyle tanıştırabilir. Bu kişiyle aranızda harika bir elektriklenme olacak...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarımı bugün bir sıkıntı bekliyor. İlişkinizde üçüncü kişilerin adı geçmeye başlamış, maalesef güven konusunda sıkıntılarınız doğmuş. Bence her şeyi açık açık konuşmalısınız. 

Bekar Boğa burçlarım ise tam da toksik bir ilişkinin eşiğinde. Bugünlerde yeni bir ilişkiye, yeni bir flörte adım atmanızı istemem doğrusu. Kasım ayı aşk ayı dediysek, kötü gidecek bir aşka da tahammül etmeye gerek yok doğrusu!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım, bugün başkalarının derdine derman olma yolunda. Yakın bir arkadaşının, tıpkı senin geçtiğin yollardan geçtiğini göreceksin. Ona verdiğin tavsiyeler sayesinde aslında sen de ilişkinde nasıl bir yol katettiğini görecek ve partnerinle gurur duyacaksın.

Bekar İkizler burçlarımı da yepyeni bir aşk bekliyor. Bu aşk, köşe başında, hiç de beklemediğin bir anda bulacak seni. Bu aşka kendini öyle bir kaptıracaksın ki gözün ondan başkasını görmeyecek. Tıpkı filmlerdeki gibi!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım, bugünlerde ciddi adımlar atmanın eşiğinde. Bana kalırsa çok da doğru bir zamanda alıyorsunuz bu kararı. Bir ömür boyu mutlu olduğunuzu görüyorum!

Öte yandan bekar Yengeç burçlarım, bugün birilerinin dikkatini çekebilir. Bu kişi senden gözünü alamayacak, seninle iletişim kurmak için elinden geleni yapacak. Peki senin tepkin ne olacak?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslan burçlarım, bugün biraz iletişim sorunları yaşayabilir. Aslında bu, ikinizin de elinde olan bir şey değil. Partnerin de sen de farklı yoğunluklar yaşıyorsunuz. Bir türlü denk gelemiyorsunuz ancak bunun stresini de yine birbirinizden çıkartıyorsunuz. 

Bekar Aslan burçlarım ise arkadaşlarının vesilesiyle kalplerini çalacak birisiyle tanışabilir. Kalplerinizin kapıları, uzun bir aranın ardından yeniden mi açılıyor yoksa?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başak burçlarım, bugün stabil bir halde. Ne kavga var, ne gürültü. Romantik dakikalar da yok ama zaten siz bu aralar 'aman, ağzımızın tadı kaçmasın' düşüncesindesiniz...

İlişkisi olmayan Başak burçlarım da bugünlerde kalplerine yeni giren kişiyle alışma derdinde. Bence bu çok uzun sürmeyecek, ilişkiniz hep varmış gibi büyük bir huzurla devam edecek.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım, bugün takındıkları fevri hareketlerle biraz kırıcı olacak gibi geldi bana. Aslında ortada olay çıkartacak bir durum yok, fakat sen biraz naz yapmak isterken abartacaksın olayları. Bence biraz sakin kalmalısın.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım için ise bugün biraz stabil geçiyor. Güzel haberler için yarın uğramayı unutma!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olmayan Akrep burçlarımın romantik duygulara hasret kaldığını biliyorum. Neyse ki şansın dönüyor artık! Bu haftadan, hatta bugünden itibaren hayatına bir aşk dokunuşu geliyor. Eskisinden daha mutlu olacağını biliyorum. 

İlişkisi olan Akrep burçlarımı ise bugün romantik dakikalar bekliyor. Partnerinin seni düşünmeden bir dakika bile geçirmediğini görüyorum. Çok şanslısın!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım için bugünlerde her şey yolunda. Hatta o kadar yolunda ki birlikteliğinizi bir evlilikle, çocukla taçlandırma planları yapabilirsiniz. Evlen, evlen kanka ben arkandayım!

İlişkisi olmayan Yay burçlarımın is arkasında değilim maalesef. Neden mi? Bugünlerin, Yay burçları için yeni bir başlangıç yapmaya uygun olmadığını görüyorum da ondan. Üzülürsen, aşk falımda çıkmıştı dersin :(

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