Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 4 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 4 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 4 Kasım Pazartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarımı bugün büyük bir heyecan bekliyor. Partneriniz, sizin için harika bir sürpriz hazırlamış. Uzun süredir böyle romantik anlar yaşamamışsınız, dolayısıyla biz soğuduk mu diye düşünür olmuşsunuz. Halbuki tek ihtiyacınız olan biraz baş başa kalmaktı!

İlişkisi olmayan Oğlaklarımı da bugün heyecanlı dakikalar bekliyor. Yepyeni bir flört başlayabilir, hatta bu flörtü hemen sonraki adıma geçirmek için büyük bir istek duyabilirsiniz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım bugünlerde zor zamanlardan geçiyor. İlişkinizde bazı üçüncü kişilerin yorumları etkili olmaya başlamış. Siz de nedense birbirinizi dinlemek yerine onlara kulak veriyorsunuz. Bence artık oturup, baş başa konuşmalısınız.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım ise bu hafta girdikleri yepyeni bir ortamda, hayatlarının aşklarını bulabilir. Bu kişinin isminin 'E' harfiyle başladığını görüyorum!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım, bugünlerde ciddi kararlar almayın lütfen. Ayrılık ya da ciddi ilişki...İkisine de bu süreçte karar vermenizi tavsiye etmem. Hele şu bir iki gün geçsin, duygularınız stabil hale gelsin, sonra bakarız olur mu?

Öte yandan bekar Balık burçlarım da bugün tek bir bakışlarıyla kalplerini çalacak birisyle karşılaşabilir. Korkarım ki bu kişinin hayatında bir başkası olabilir. İmkansız aşklar da zaten tam iflah olmaz romantik Balıklar için değil mi?

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarımın bugünden itibaren şansı dönüyor. Sonuçta Kasım ayı dedik, aşk ayı dedik, bağrımıza bastık. Biraz iyilik görelim değil mi? Bugünden itibaren ilişkindeki sorunların çözüldüğünü ve artık beraber gelecek hayalleri kurduğunuzu görüyorum! Ne mutlu size.

Bekar Koç burçlarımın ise biraz daha beklemesi gerekecek. Zira bugünler, yeni bir başlangıç yapmak için uygun değil.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım, bugün duygularının esiri olmuş sanki. Gözünüz partnerinizden başkasını görmüyor. E ne güzel işte, değil mi? Yine de her şeyi dengede tutmakta fayda var. Aman, şımarmasınlar sonra!

Bekar Boğa burçlarımı ise biraz durağan günler bekliyor. Hafta sonuna yaklaştıkça heyecanın da artacağını, hayatınıza yeni insanların gireceğini görüyorum.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarımın bir türlü çözemediği problemleri var. Uzun bir süredir, partnerinizle aynı konu yüzünden tartışıp duruyorsunuz. Bugün yaşayacağınız bir olayla birlikte, bu tartışma konusu yine gün yüzüne çıkabilir. Sana tavsiyem, bu kez biraz sakin kalıp karşındakini anlamaya çalışman olur.

Bekar İkizler burçlarım ise bugün biraz nostaljik hissedebilir, geçmişe dönüş yapmak isteyebilir. Bence biraz mazi yolculuk yapmaktan zarar gelmez...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarımın aklında bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum. Geleceğinizden bir türlü emin olamıyorsun. Bana sorarsan, bugün yaşayacağın bir olay gelecekten biraz daha emin olmanı sağlayacak.

Öte yandan bekar Yengeç burçlarımın da Kasım aşkını şimdiden bulacağını görüyorum. Bugün gireceğin bir ortamda, gözlerini senden alamayan bir kişi olacak!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan Aslanlarım için her şey harika gidiyor! Hatta bugünlerde bir evlilik teklifi, çocuk gibi gündemler olabilir aranızda. Bana sorarsan tam da uygun bir zaman.

Bekar Aslanlarımın da kendilerini aşka bırakmak istediğini görüyorum. Bugün olmasa bile yarın sana çok güzel haberlerim olacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başak burçlarımın şansı bugünden itibaren dönüyor. Artık geleceğe dair şüphe etmene gerek yok. İlişkinizin çok güçlü olduğunu, önünüze çıkan her sorunu beraber aştığınızı görüyorum. Benim size puanım 10/10!

İlişkisi olmayan Başak burçlarımın ise gönlüne birisinin girdiğini görüyorum. Yavaş yavaş başlayan bu ilişki, sen daha neler olduğunu anlayamadan ilerleyecek, benden söylemesi!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, isteklerine yenik düşebilirsin. Mantığın bunun ne kadar saçma olduğunu söylese de sen kalbinin isteklerini dinleyeceksin. Tabii sonunda üzülmen olası ancak, biz ne dersek diyelim sana söz geçiremeyecek gibiyiz!

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım için de aynı şey geçerli. Kalbinin sesini dinleyerek gideceğin yol, seni üzebilir...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olmayan Akrep burçlarım, bugünlerde eski defterleri açabilir. Sosyal medyada bir fotoğrafınıza denk gelebilir, ona attığın bir mesajı görebilirsin. Yalnız kalan kalbin onu tekrar istediğini sansa da aslında sen onu değil, o hisleri özlüyorsun sadece...

Partneri olan Akrep burçlarım bugün bazı tatsız olaylar yaşayabilir. Neyse ki partnerin gönlünü geç olmadan almayı başaracak. Aranızdaki sıkıntı uzun sürmeyecek.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün içinde büyük bir yenilik arzusu var. Bu arzuya kulak vermeli ve şu bir türlü kapatamadığın aşk defterlerini bir daha açılmamak üzere kapatmalısın. Yoksa yeni bir ilişkiye başlaman güç geçktikçe zorlaşacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın