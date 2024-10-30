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Burcuna Göre 31 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 31 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.10.2024 - 00:30

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 31 Ekim Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugünlerde duygusal konulardan uzaklaştığını ve biraz daha eğlenceye yöneldiğini görüyorum. Bence çok da iyi yapıyorsun. Artık geçmişine temiz bir sünger çekmenin ve yeni heyecanlara adım atmak için hazırlanmanın vakti geldi.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugünlerde, kariyer ve iş hayatına odaklandığını görüyorum. Sen, hep başarı odaklı bir insan olmuşsun. Mantığın da her zaman duygularından önce gelmiş. Bana kalırsa bugün, bütün bu fikirlerini değiştirecek bir olay yaşayacaksın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde ilişkinde, duygularında sorgulayıcı bir tavra büründüğünü görüyorum. Duygularından emin olmak istiyor ve gelecekten net cevaplar bekliyorsun. Merak duygunu yatıştırmak için partnerinle bir konuşma yapmalısın.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Artık eski defterlerin tamamen kapanıyor. Aşkı ve romantizmi sadece bir kişide değil, farklı kişilerde de bulabileceğinin farkına varıyorsun. Bence, hayatın sana getireceği fırsatlara açık olmalısın!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde, duygusal anlamda yeni bir düzen inşa ediyorsun. Öyle ki ilişkilerinde artık tanınmaz bir haldesin sanki! Daha cesur olduğun, gözünü karartıp kararlar aldığın anlar pek yakın. Böylece aşkı bulman da an meselesi.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde ne istediğinden pek de emin değilsin. Aşkı istiyor musun, istemiyor musun? Yoksa korkuyor musun? Yeni tanıştığın herkesi eski sevgililerinle karşılaştırmayı bi' bırak artık. Bence sen aşktan değil, eski deneyimlerini yeniden yaşamaktan korkuyorsun sadece.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, beklenmedik değişimler yaşayabilirsin. Bir partnerin varsa ilişkinizde ciddi adımlar atabilirsiniz. Bir partnerin yoksa bugünlerde kalıcı bir aşka yavaş yavaş adım attığının müjdesini de vereyim!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, içinden bir yuva sahibi olmak geçiyor. Hayatındaki insanla artık hayatını birleştirmeyi arzuluyorsun. O kişinin de seninle beraber olmayı istediğini görüyorum. Öte yandan, bir hayat arkadaşın yoksa yeni girdiğin bir ortamda hayatının arkadaşını bulacaksın!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, eski aşkının kalbini yeniden ele geçirdiğini görüyorum. Seninle iletişim kurmak için elinden gelen her şeyi yapmış bugüne kadar fakat sen pek yüz vermemişsin. Artık uğraşları sonuç vermeye başlamış! Bence bu yolun sonunda sizi mutlu bir birliktelik bekliyor.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünlerde canını sıkan bazı küçük sorunlar yaşanacak. İşlerinin başından aşkın olduğunu görüyorum. Tüm bu stresinin arasında, aşka yer olmadığını görüyorum. Bence biraz hayatının gidişatına odaklanmakta fayda var.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Ay, Terazi burcundan senin burcuna geçiş yapıyor. Bu etkiyle birlikte kendini daha özgür hissettiğini ve yeni heyecanlara açık olduğunu görüyorum. Tam da bu noktada hayat, karşına çok seveceğin birisini çıkartacak!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün radikal kararlar almanın eşiğindesin. Bir partnerin varsa ciddi adımlar atmayı düşünebilirsin. Ailelerin tanışması, evlilik kararı gibi konular gündeme gelebilir. Eğer partnerin yoksa, ciddi bir ilişki arayışına da girebilirsin.

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