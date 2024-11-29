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Burcuna Göre 30 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 30 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 20:44

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 30 Kasım Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; partneriniz sizinle ortak bir gelecek kurmanın hayalleriyle yaşıyor. Peki ya siz ne istiyorsunuz? Sadece hayallere mi heyecanlanıyorsunuz, yoksa partnerinizle ortak geleceğiniz için mi? Oturup sakin kafayla düşünme zamanı!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; etrafınızda ismi 'B' ile başlayan birisi var mı? Bu kişiyle pek yakında bir şeyler yaşayacak gibisiniz...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde kariyerinle, okulunla fazla haşır neşir olmuş ve aşksal konuları ihmal etmişsin. Cumartesi gününü aşka ayırmaya ne dersin? Sana çok iyi gelecek.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; yeni başlangıçlar, yeni enerjiler...Aralık ayına çok güzel duygularla girdiğini görüyorum. Senin adına çok mutluyum!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugün sezgilerinize güvenin. İçinizde bir şüphe varsa gerçekleri öğrenip tatmin olana kadar bu şüphenin peşini bırakmayın. 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde sizde farklı bir hava var. Şimdiden yeni yılın enerjisine bürünmüşsünüz bile. Bu enerji, birilerinin daha dikkatini çekecek benden söylemesi.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; partnerin, senin için dağları delmemiş olsa da senin için büyük bir fedakarlık yapmanın eşiğinde. Peki sen ne hissedeceksin bu fedakarlık karşısında? Bekleyip görelim...

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; kendini tanışma uygulamalarında umutsuzca dolaşırken bulduğunu görüyorum. Bu kadar umutsuz musun gerçekten? Bence sadece kendine güvenmiyorsun...Bazen gerçeklerle yüzleşmek daha iyi gelir insana.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugün partnerinden harika bir sürpriz alacaksın. Manevi değeri yüksek olan bu hediyeyle gözlerinin dolacağına eminim.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizin bu kararlılığınız ne olacak böyle? Sizin bu katı davranışlarınız karşısında kim çıkıp da duygularını itiraf edebilir ki? Bence biraz güler yüzlü olmayı denemelisiniz...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde kendinizde bir yenilik yapmak istiyorsunuz. Uzun bir süredir kendinizi kapana sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Yoksa yeni bir aşk, yeni bir iş mi demeliyim? Hadi hayırlısı...

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; hadi benden size bir şarkı. Telefonunuzu alın ve en son dinlediğiniz şarkıyı açın. Bu şarkının sözlerinde kendinize bir mesaj bulacağınızdan eminim.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; sizin için güçlü bağlar kurmanın önemli olduğunu biliyorum. Hayatınızdaki insanla da böyle bir bağ kurma yolundasınız. Bugün yaşayacağınız bir olay, sizi daha da yakınlaştıracak.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; arkadaş çevrenizde size açılmak isteyen biri var. Bu kişi günlerdir kolladığı fırsatı sonunda elde edecek. bir şans vermeye ne dersiniz?  :)

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; ilişkiniz olsa da zaman zaman geçmişi düşünmeden edemiyorsunuz. Sanırım yeni bir insana kalbinizi açmışsınız ama ona biraz yara bandı muamelesi yapıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin...

İlişkisi olmayan aslanlar; Retroda kim demiş yeni başlangıçlar yapılmaz diye?! Ben diyorum efendim. Siz siz olun bugünlerde yeni bir aşka yelken açmayın. Sakın diyeyim.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; insanların sizin ilişkinize imrendiğini görüyorum. Beraber hayaller kurduğunuz kişiyle harika bir geleceğin olduğundan da eminim. Benim size puanım 10/10!

İlişkisi olmayan Başaklar; her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Aman tadınız kaçmasın, kimse size bulaşmasın bu aralar. Birkaç gün daha böyle devam edin bakalım...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; sizin için denge her şeyden önemli. İlişkinizde de alma, verme dengesine çok önem verirsiniz. Bugünlerde tam da bu yüzden biraz canınız sıkılıyor olabilir...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; cumartesi gününüzü miskin miskin evde mi geçiriyorsunuz? Üstelik de kasım ayının son gününü öyle mi? Bence bir dışarı çıksanız sizi bambaşka bir hayatın beklediğini göreceksiniz.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugün alacağınız harika bir teklif var! Sakın hayır demeyin ve bu teklifin ilişkinizi bambaşka yerlere götürmesine izin verin.

İlişkisi olmayan Akrepler; bugünlerde her şey stabil gidiyor. Aslında Merkür retrosunun odluğu bugünlerde, bence bu rutinden şikayet etmemek gerek. İlerleyen günlerde biraz başınız ağrıyabilir çünkü.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; aklınızda binbir farklı soru işareti var. Bu soruları neden kendi başınıza çözmeye çalıştığınızı öğrenebilir miyim? Bence partnerinizden destek almalısınız.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugün Merkür retrosunun en az yoğun olduğu zaman. Exlerinden biriyle 'düzgün' bir iletişim kurabilir, belki bir şans daha vermek isteyebilirsiniz kendisine.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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