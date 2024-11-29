Burcuna Göre 30 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; partneriniz sizinle ortak bir gelecek kurmanın hayalleriyle yaşıyor. Peki ya siz ne istiyorsunuz? Sadece hayallere mi heyecanlanıyorsunuz, yoksa partnerinizle ortak geleceğiniz için mi? Oturup sakin kafayla düşünme zamanı!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; etrafınızda ismi 'B' ile başlayan birisi var mı? Bu kişiyle pek yakında bir şeyler yaşayacak gibisiniz...