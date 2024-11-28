Burcuna Göre 29 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bu sıralar etrafınızdaki insanların düşüncelerine fazla önem vermişsiniz. Haliyle ilişkinize dair bir öyle hissediyorsunuz bir de böyle. Bence artık kendi duygularınıza odaklanmanın vakti geldi.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugün yeni başlangıçlara hazır olun! Esmer, uzun boylu, endamlı bir insan çıkacak karşınıza. Bu kişiyle aranızda bir bakışmayla başlayacak olan ilişki, günler geçtikçe alevlenecek.