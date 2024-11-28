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Burcuna Göre 29 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 29 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 29 Kasım Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bu sıralar etrafınızdaki insanların düşüncelerine fazla önem vermişsiniz. Haliyle ilişkinize dair bir öyle hissediyorsunuz bir de böyle. Bence artık kendi duygularınıza odaklanmanın vakti geldi.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugün yeni başlangıçlara hazır olun! Esmer, uzun boylu, endamlı bir insan çıkacak karşınıza. Bu kişiyle aranızda bir bakışmayla başlayacak olan ilişki, günler geçtikçe alevlenecek.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; planınızda evlilik veya çocuk gibi düşünceler var mı? Bence yoksa çok doğru bir zamandan geçiyorsunuz. Bu dediklerimi sakin bir kafayla düşünün derim.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu sıralar hayatınızdaki insanla ciddi bir adım atmak istiyorsunuz. Artık bu ilşikinin adını koymak istediğini görüyorum. Bence biraz daha bekle. Bugünden itibaren düşüncelerin değişebilir.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; sizi harika bir gün bekliyor! Kendini aşkın, sevginin, huzurun kollarına bırak lütfen. Başka hiçbir şeyi de düşünme. Gerisi bir şekilde hallolur gider...

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; sürekli etrafındakilere tavsiyeler verdiğini görüyorum. Peki ne zaman bu tavsiyeleri kendi hayatına uyarlayacaksın? Bence biraz da kendi hayatına odaklan...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; partnerinden bugün büyük bir sürpriz alabilirsin. Sen, bu dünyanın en sevilen insanı falan mısın? Şımartılmakta üstüne yok :)

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugünlerde geçmişinden birisinden sürekli mesajlar alıyorsun. İlla gerçek bir mesaj aldığın anlamına gelmiyor bu. Sürekli onu hatırlatan şeylere denk geliyorsun. Mesela beraber dinlediğiniz o şarkı hep dilinde. Bence bu mesajların ne anlama geldiğini bir düşün.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bazı kafa karışıklıkları yaşıyor gibisin. Pişman olmak istemediğini biliyorum. Fakat bazı ciddi adımlar atılmadan önce kararını verirsen iyi olur. Yoksa her şey sarpa sarabilir.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugünlerde gözünü alamadığın birisi var. Sanki her hareketi hoşuna gidiyor. Birlikte nasıl olurduk acaba diye düşünmeden edemiyorsun. Peki hep böyle düşünecek misin? Bence harekete geçmelisin artık.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; her şey yolunda giderken alacağınız bir mesaj kafanızı karıştıracak. Başta bu mesaja pek akıl sır erdiremeseniz de bence kaldıırp bir kenara atmayın. Her ihtimalin üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bu aralar sosyal medyadan size sinyaller gönderen birisi var. Her hikayenizi beğeniyor, hatta siz fark etmeseniz bile sürekli sizi stalklıyor. Bugün size ansızın mesaj atmaya karar verebilir...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ailenizden biri, sizin ilişkinize çok karşı çıkıyor. Bu kişiyle mutlu olamayacağınızı söyleyip duruyor. Acaba bu kişiye itiraz etmeden önce argümanlarını bir dinleseniz mi? 

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bu aralar kalbinizdeki boşluğu yaptığınız işlerle, yeni hobilerinizle doldurmaya çalışıyorsunuz. Çok fazla yalnız kalmayı istemiyor, sürekli başka insanlarla bir araya geliyorsunuz. Kendinizi meşgul etmeniz güzel bir seçenek fakat bu kadar da yüklenmeyin derim!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; her şeyin gayet yolunda olduğunu görüyorum. Bir maşallah demeden geçemem sizin için! Hayallerinize doğru adım adım gidiyorsunuz...

İlişkisi olmayan aslanlar; yeni bir insanla tanışmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız 'hayır' ise kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz. Bugün sosyal medyadan bir mesaj alabilir, bu kişiyle güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bazı stresli dönemlerden geçiyorsunuz. Fakat duygularınızı partnerinize açmakta da zorlanıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağını düşünseniz de aslında yanılıyorsunuz. Kendinizi biraz rahat bıraktığınızda her şeyin ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz.

İlişkisi olmayan Başaklar; yüzünüze gülüp arkanızdan bazı tatsız laflar edenler var. Bu insanlar geçmiş bir ilişkinize dair de yorumlar yapmaya başlamış. Sakın kafanıza takıp da kendinizi üzmeyin. Bırakın, geçmiş geçmişte kalsın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; içinizden bir ses, ilişkinizde bazı minik yalanlar olduğunu söylüyor. Peki yalanın pembesi, miniği olur mu hiç? Yalan yalandır. Sizi 'saf' yerine koyan insanlara daha fazla güvenmeyin.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugün yeni bir ortama giriyorsunuz. Haftanın stresini atmak için girdiğiniz bu ortam, size çok iyi gelecek. Sadece bakışlarıyla bile sizi etkisi altına alan bir kişi olacak...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Fakat bazı insanların fikirlerine fazla önem veriyorsunuz. Kafa karışıklığına sebep olan bu insanlara fazla 'prim' vermemelisiniz.

İlişkisi olmayan Akrepler; yeni bir başlangıç yapmak için içinizden bir ses doğru bir zaman olduğunu söylüyor. Bence bu sese kulak vermeli ve hayatınızdaki o kişiye açılmalısınız.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugünlerde ruhunuzun resmen daraldığını görüyorum. Korkmayın, tek sorumlusu Merkür. Retro biter bitmez siz de ilişkiniz de tekrar düzeninize kavuşacaksınız. Sadece biraz sabretmeniz gerekli.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; Merkür retrosunun etkisini üzerinizde görmek mümkün. Biraz dalgın olabilir, etrafınızdaki insanlarla iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamandan geçmiyorsunuz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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