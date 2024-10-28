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Burcuna Göre 29 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? 🇹🇷

Burcuna Göre 29 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? 🇹🇷

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.10.2024 - 22:31

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 29 Ekim Salı aşk falına beraber bakalım! 

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 🇹🇷

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Çevrendeki ilişkileri gözlemlediğin bir dönemden geçiyorsun. Bu süreçte, bir ilişkiden neler beklediğini, neler beklemediğini fark edeceksin. Böylece yeni başlayacağın ilişki, tam da senin gönlüne göre olacak!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Aşk için vakit kaybetmeden harekete geçmen gerekiyor. Bu süreçte aşk, sana kollarını açmış bekliyor. Bence hızlı bir başlangıç yapmalı ve kendini romantizm dolu anlara hazırlamalısın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, hayatına dair yeni bir bakış açısı kazanacaksın. Girdiğin yeni ortamlar, senin aşka dair olan inançlarını yeniden yeşertecek. Bence aşka bir şans daha vermeli ve eski defterleri artık tamamen kapatmalısın.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, sezgisel anlamda güçlü olduğun bir dönem başlıyor. Aşk hayatına dair düşüncelerinin, hayallerinin gerçek olduğunu görüyorum bugünden itibaren. Ayrıca bugünlerde gördüğün rüyalara da dikkat et. Geleceğine dair mesajlar içerdiğini görüyorum.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün romantik olmanın tam zamanı! Hayatındaki insana dair hayallerin sonunda gerçek oluyor. Aşk falları arasında en şanslı burcun sen olduğunu görüyorum. Aman, nazar değmesin.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün resmen yıldızın parlıyor! Hayatına yeni bir insanın gireceğini görüyorum. Bu insanla ilk kez girdiğin bir ortamda tanışacaksın. Hatta biraz spoiler vererek isminin 'A' ile başladığını söyleyebilirim...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Son günlerde yaşadığın sıkıntıları atmak için hayattan biraz keyif almaya odaklanmaya ne dersin? Tabii aşksız asla olmaz! İşinin başından aşkın olduğu bugünlerde aşkın aniden karşına çıkacağını görüyorum.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünlerde çevrende her şey değişiyor. İş ortamın, arkadaşların, belki de yaşadığın yer...Bu değişiklikler senin hayatında yepyeni bir kapı açıyor sanki. Tabii bu kapıdan ilk giren de hayatını birleştirmek istediğin bir insan olacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Kısa yolculuklar, yeni keşifler, eski dostlar...Bugünlerde kendini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmışken bulabilirsin. Bu yolculuk, seni hiç de ummadığın bir insanla tanıştıracak. Aşkı bulacağını da söylemezsem olmaz!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Önüne inanılmaz fırsatlar çıkıyor. Bugünlerde daha çok iş konusunda şanslı olduğunu düşünebilirsin. Hatta daha başarılı olmak için kendini zorladığını görüyorum. Bence bu kadar zorlamana hiç gerek yok. Hayat aşkla, sevgiyle, romantizmle çok daha güzel :) Sürprizlere hazır olduğunda hayatın seni şaşırttığını göreceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Artık ilişkilerinde net olma zamanı. Gelecekten ne bekliyorsun? Bu ilişkinin nereye gittiğini düşünüyorsun? Bence artık karşı tarafı daha fazla oyalamadan bir karar almalısın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde geleceğe dair büyük heyecanlar var içinde. En çok da aşk konusunda heyecanlı olduğunu görüyorum. Sana çok da hak veriyorum. Sanki önümüzdeki günlerde yaşayacağın aşk dolu günleri şimdiden hissediyorsun :)

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