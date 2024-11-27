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Burcuna Göre 28 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 28 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 28 Kasım Perşembe günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; Merkür retrosunun etkilerini hissetmeye başladınız mı? Bugün ilişkinizde bazı sorunlar varsa bilin ki sebebi Merkür! Biraz sabır sonunda rahatlayacağınızı görüyorum.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; maalesef Merkür retrosu sizi de etkisi altına almış. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor fakat her şeyin yarım kaldığına şahit oluyorsunuz. Az daha sabır...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; her şeyin stabil ve yolunda gittiğini görüyorum. Bu gidişle yakında ciddi kararlar da alacak gibisiniz. Sonuna kadar destekçiniz olduğumu bilin! 

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; siz ne kadar çabalasanız da bazı şeyler olmuyor. Ya zaman doğru değil ya da hayatınıza aldığınız kişi.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; sezgilerinizin son derece kuvvetli olduğu günler başlıyor. İlişkinize dair şüpheleriniz doğru çıkabilir, bazı tatsız olaylar yaşayabilirsiniz. Benden duyun ki olaylar yaşandığında daha fazla üzülmeyin isterim.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde bazı sağlık sorunlarınız nedeniyle aşka meşke ayıracak vaktiniz yok. Halbuki fena mı olurdu yanınızda birisi olsa, size destek olsa? Hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkan kişi, güveninizi kazanmayı başaracak.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; romantizmin ve tutkunun tadına vardığınız bir gün bekliyor sizi. Fakat bu günün sonunda bazı tatsız olaylar yaşayabilirsin. Önemli olan bu olaylara nasıl tepki verdiğiniz aslında.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bu sıralar işlerinin ve okulunun yoğunluğundan kalbinin sesini dinlemeye vakit ayıramamışsın. Bence bir kulak versen sana doğru yolu gösterecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bu ilişkinin fedaisi kim sence? Bana kalırsa sen kendinden fazla taviz veriyorsun. Son günlerdeki davranışlarını bir gözden geçirmeni tavsiye ederim.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; içindeki flört etme arzusunu bir türlü susturamadığını biliyorum. Fakat bu şekilde hem vakit kaybediyor hem de yanlış insanlara fırsat veriyorsun aslında. Bence biraz durulmanın zamanı geldi :)

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde bazı ciddi kararlar almanın eşiğindesiniz. Fakat bana kalırsa biraz acele ediyorsunuz. Henüz kendi hayatınızı yoluna koymadan, bu kadar ciddi kararlar almak mantıklı mı? Unutmayın son söz sizin.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; çevrenizde ismi 'A' ile başlayan birisi var mı? Mesela ofisinizde, okulunuzda, komşularınız arasında? Bu kişiyle aranızda bazı baçlangıçlar olacağını görüyorum.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bu aralar nasılsınız? Sanki birilerinin size bu soruyu sormasına ihtiyacınız var gibi. İlişkinizde yaşadığınız sıkıntıları bir yakınınızla paylaşmaya ne dersiniz? Bence doğru yolu bu sayede göreceksiniz.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; etrafınızda herkesin hayatınızla ilgili bir fikri var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mesela konuştuğunuz o kişiyle ciddi bir ilşikiye adım atmayı gerçekten istiyor musunuz, yoksa dolduruşa mı geliyorsunuz? 

*Umarım sorduğum sorularla sizi ben yormamışımdır sevgili Yengeç burçlarım :)

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugün itibariyle enerjinizde bir yenilik görüyorum. Enerjinizi tamamen partnerinize ayırmaya başlıyor ve böylece harika dönüşler alıyorsunuz. Sizi çok daha güzel günler bekliyor.

İlişkisi olmayan aslanlar; bu sıralar sizi biraz miskin görüyorum. Hiç yeni bir ilişkiye başlama cesareti bulamıyorsunuz kendinizde. Acaba aslan yattığı yerden belli olur mu diyorsunuz? Bence harekete geçseniz hiç de fena olmaz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; size ne desem boş! Perşembe gününden itibaren hayatınızın en güzel günlerini yaşamaya başlayacaksınız. Ben ne kadar anlatmaya çalışsam da bu mutluluğu yaşayarak tecrübe etmeniz gerekli. 

İlişkisi olmayan Başaklar; kendinizi yeni bir ilişkiye hazırladığınızı görüyorum. Biraz iletişiminizin olduğu ancak tam olarak adığını koyamadığınız o kişiyle ciddi adımlar atmaya başlıyorsun...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde üzerinizde bir nazar olabilir mi? Her şeyin yolunda gittiği ilişkinizde bu tatsızlıkları açıklayacak başka yol bilmiyorum da...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; yeni bir aşka hazır mısın? Cevabının 'eveeettt' olduğunu görüyorum. O halde müjdemi isterim! Perşembe gününden itibaren şansın dönüyor, seni oldukça heyecanlı günler bekliyor.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; Merkür retrosunun etkilerini üzerinizde görmeye başladık. İlişkinizde bazı gel gitler yaşayabilir, en ufak sorunlarda bile tartışmalar yaşadığınızı görebilirsiniz. Sabredin, geçici bir süreç yaşıyoruz.

İlişkisi olmayan Akrepler; bana kalırsa bu sıralar yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zamanda değilsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek ve biraz kendi kendinizee kaliteli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; doğum gününüzün olduğu bugünlerde, partnerinizin sizin için harika bir planı olduğunu görüyorum. Sizi oldukça romantik ve tutku dolu anlar bekliyor.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; arkadaşlarınızla beraber girdiğiniz yeni bir ortamda, enerjinizle herkesin dikkatini çekeceksiniz. Peki sizin dikkatinizi kim çekiyor? Gözünüzü en yüksek hedefe diktiğinizi görüyorum. Sizi heyecanlı dakikalar bekliyor!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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