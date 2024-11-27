Burcuna Göre 28 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; her şeyin stabil ve yolunda gittiğini görüyorum. Bu gidişle yakında ciddi kararlar da alacak gibisiniz. Sonuna kadar destekçiniz olduğumu bilin!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; siz ne kadar çabalasanız da bazı şeyler olmuyor. Ya zaman doğru değil ya da hayatınıza aldığınız kişi.