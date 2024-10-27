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Burcuna Göre 28 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 28 Ekim Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 28 Ekim Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün ikili ilişkilerinde uyum ön plana çıkıyor. Partnerinle arandaki bağların güçlendiğini, birbirinizi daha iyi anladığını görüyorum. Eğer bir partnerin yoksa, bugünlerde tam da sana uygun biriyle tanışabilirsin!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugünlerde yeni bir aşkın kapını çalacağı kesin! Peki sen buna ne kadar hazırsın? Seni hala geçmişte takılı kalmış görüyorum. Artık kendini yeni heyecanlara hazırlamanın vakti geldi.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Mutlu bir haftaya giriş yapyıyoruz! Bugünden itibaren aşk konusunda şansın dönüyor, tüm dileklerin gerçek olmaya başlıyor. Kalbinden geçenleri güzel bir şekilde dile getirmeyi unutma!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu haftadan itibaren biraz sakinleşmeni istiyorum. Geçtiğimiz hafta çok yoğun günler geçirmiş, duygularına yeterince kulak verememişsin. Bir bak bakalım, sana ne anlatmaya çalışıyorlar?

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak istediğini görüyorum. Romantizm, tutku, güven gibi konular ön plana çıkıyor. Bence partnerin bu isteklerine son derece duyarlı olacak.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Konfor alanının dışına çıkmalısın biraz. Hayat senin için macera ve aşk dolu anlar hazırladı aslında! Fakat sen, hala aynı yerde saydığın için hayatın getirdiği güzellikleri göremiyorsun :(

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yeni bir ortama girdiğini görüyorum. Bu ortamda ismi 'A' ile başlayan birisiyle tanışacaksın. Bu kişiyle aranızda öyle bir bağ oluşacak ki etrafınızdaki herkes sizi 40 yıllık eş sanacak!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Hızlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni duygular tadabilirsin. Sende her şeyi güzelleştiren bir enerji olduğunu görüyorum. Hayatın da adım adım güzelleşmeye, aşk dolmaya başlıyor!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Biraz arkadaşlarınla vakit geçirmeye ne dersin? Bu aralar biraz sıkıldığını görüyorum. Gittiğin bir ortamda, kalbinin sahibini de bulacağının müjdesini şimdiden vereyim :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, ilişkinde bazı sorunlar var. Kendini anlatıyor fakat boşuna olduğunu düşünüyorsun. Sanki aranızda görünmez bir duvar var. Bence bu duvarı yıkmak için sen biraz çabalamalısın. İlişkilerin fedakarlık gerektirdiğini unutma.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Romantik başlangıçlar, huzur ve tutku dolu anlar...Kim istemez ki? Neyse ki bunu bulan burç sen olacaksın! Gün sonuna doğru gerçek olduğuna bir türlü inanamadığın anlar yaşayacaksın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde enerjinin olmadığını görmek zor değil. Fakat duygularından ve arzularından vazgeçmemelisin. Bu haftadan itibaren, içindeki hisler sana doğru yolu gösterecek ve hayatının aşkıyla tanışacaksın!

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