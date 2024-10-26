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Burcuna Göre 27 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 27 Ekim Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 27 Ekim Pazar aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bu hafta yoğun günlerden geçtiğini ve başını bile kaşıyamayacak vaktin olduğunu görüyorum. Seni strese sokan olaylar içinde ise hiç aşk yoktu! Bu hafta ise kendini aşkın kollarında bulmaya hazır ol...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bu Pazar günü yeni bir mekana gidebilir, arkadaşlarınla eğlenceli bir ortama girebilirsin. Ben bu ortamda kafanı dağıtacağını ve hislerine hitap eden birisini bulacağını düşünüyorum! Bakalım ielrleyen günlerde iletişiminiz nasıl gelişecek?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde kalbinin boş kalmadığını görüyorum! Kalbine yerni yeni giren birisi var. Bakışları, sözleri kalbini delip geçiyor sanki. Senin ise duygularını anlatmakta zorlandığını görüyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün için içine sığmıyor resmen! Özel hayatında çok güzel gelişmelerin olduğunu görüyorum. İlişkin varsa, yeni bir seviyeye geçtiğinizi, yoksa da heyecanlı başlangıçların pek yakın olduğunu söyleyebilirim.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde Güneş, yeni bir aşkın habercisi senin için! Hafta sonunu heyecanlı bir şekilde kapattığın bugün, beklemediğin bir anda kendini aşkın kollarında bulabilirsin. Belki gittiğin bir ortamda, belki de yanıbaşında!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün hayallerini gerçekleştirmenin tam zamanı İkizler! Daha güzel bir ilişki istediğini, hayatımda artık bir düzen olsun dediğini görüyorum. Bu dileklerin, bugünden itibaren gerçekleşecek.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, hayattan ne istiyorsan alma zamanı geldi. Mesela bol kazançlı bir iş, terfi, sağlık...Peki ya aşk? Bence aşk istemeyi de ihmal etme! Hayat sana yaşanacak en güzel aşklardan birini vermek üzere.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün sahne senin tatlım! Girdiğin ortamda tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Haliyle seninle tanışmak için can atanların sayısı da hiç az değil. Peki sen istiyor musun? Bence kalbini artık aşka kapatmamalısın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün biraz moralin mi bozuk? Sanırım haftanın yorgunluğunu atmaya çalışıyorsun ve biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Bugünlerde sevdiğini, sevildiğini de en derinden hissetmek istiyorsun. Merak etme, hayat senin bu isteğini geri çevirmeyecek.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün ikili ilişkilerinde net olma zamanı. Kendini her zamankinden daha iyi ifade etmeli, haklarının da farkında olmalısın. Tartışma içine girdiğinde sineye çekilme daha fazla. Yoksa üzülen sen olacaksın.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün arkadaşlarınla konuştuğun tek bir konu var: Aşk! Bugünlerde aşka olan bakış açının değiştiğini görüyorum. Yeni yeni kazandığın bu bakış açısı, hayatına pozitif etki ediyor artık. Umarım çok yakında seninle aynı pencereden bakan birisiyle tanışırsın!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Biraz sabırsız mısın acaba? Özellikle ilişkilerinde her şeyin hemen olmasını diliyorsun. Fakat güzel şeyler zaman alır. Bazı şeyler, uğruna beklemeye değer. Sen de ilişkine biraz zaman tanı.

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