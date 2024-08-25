Burcuna Göre 26 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Ağustos'un hareketli günleriyle yaz aylarına veda ettiğimiz bugün maalesef sana kötü haberlerle geldim. Bugün Yay burcumda bir ayrılık görüyorum. Aslında kötü bir haber dedim ama sonuçları o kadar da kötü olmayacak!

Bunu sen de biliyorsun...