Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 26 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 26 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.08.2024 - 20:01

Ağustos ayının en hareketli günlerine hazır mısınız? Yazın son demlerini yaşayacağımız bugünler kimilerine aşkı getirirken kimilerine de şansı getirecek! Peki sen hangi grubun içindesin?

Haydi gel, 26 Ağustos Pazartesi günü aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Ağustos'un hareketli günleriyle yaz aylarına veda ettiğimiz bugün maalesef sana kötü haberlerle geldim. Bugün Yay burcumda bir ayrılık görüyorum. Aslında kötü bir haber dedim ama sonuçları o kadar da kötü olmayacak!

Bunu sen de biliyorsun...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sevdiklerinin desteğini hissetmek istediğin bir döneme giriyoruz. Bu yeni süreçte bazı ruhsal sıkıntılar yaşayabilir ve yalnız kalmayı dileyebilirsin. Fakat bana soracak olursan sevdiklerinin yanında olmak sana çok daha iyi gelecek.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Koç burcumun aşk falına baktığım zaman yenilenme görüyorum. Pazartesi gününden itibaren senin için ruhsal olarak dinginliğe ulaştığın bir dönem başlıyor. Bu dönemde sevdiklerinle vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Yaz aylarını bir türlü bitirmek istemeyenler burada mı? Boğa burçlarımın yaz aylarından beklediklerini tam olarak alamadığını görüyorum. Neyse ki önümüzdeki hafta oldukça hareketli görünüyor!

Bugün veya bu hafta içerisinde bir Ege tatili veya bir yurt dışı kaçamağı düşünüyor gibisin. Hatta sana Yunan adaları yolu görünmüş gibi. Bu tatilde ise kalbini de bırakacağın kesin...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Ağustos ayının son hareketli günlerinde kimileri için aşk müjdeliyorum. İnan bu grup içerisinde senin de olmanı canı gönülden diliyordum. Neyse ki dileklerim tuttu da Mars'ın da etkisiyle İkizler burcum için yepyeni bir aşk müjdesi görüyorum!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde seni biraz duygusal görüyorum. Sevdiğin kişiyle aynı duyguları paylaşmadığınızı hissediyor gibisin. Bana kalırsa bu hislerin son derece doğru. Eğer hayatında doğru bir adım atmak istiyorsan bunun tam zamanı!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Hayatın akışına kapıldığında her şey ne kadar da kolay değil mi? Bugünlerde seni hayatı olduğu gibi kucaklamış bir şekilde görüyorum. Yeni bir ben mottosuyla çıktığın bu yolda kendinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin.

Bu yaptığın değişiklikler sana da ilişkine de çok iyi gelecek!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Ağustos'un bahtsız burcu seçtiğim Terazi'ye ay sonunda büyük sürprizlerim var. Yaz aşkı yaz aşkı diye tutturduğun o günler geride kalmış olsa da yazın devam ettiğini unuttun galiba!

Bu hafta gideceğin bir ortamda aşkın kollarına düşmen an meselesi.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Sana hayatı zehir eden bir insan olduğunu görüyorum aşk falında. Evet onu tüm kalbinle seviyorsun ancak bazen sevgi yetmiyor. İlişkilerin yürümesi için karşılıklı anlayış, saygı, iletişim son derecek önemli. Öncelikle kendine değer vermeyi ve karşındaki kişinin de sana gereken değeri gösterdiğinden emin olmalısın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün rüyanda ne gördün Balık? Zihninin derinlerine inmeye ne dersin? Pazar gecesi göreceğin rüyaların haberci rüyalar olduğunu ve sana gelecekteki aşkından bazı mesajlar taşıdığını görüyorum...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kovaların hayata bakış açısının siyah ve beyazdan ibaret olduğunu söylerler. Kovalar için orta bir yol yoktur, belirsizlik yoktur derler...

Fakat bugün Kova burçları kendileri dahil herkesi şaşırtarak bilinmeyenlere doğru yelken açacak! Kova burçlarım bugün yeni bir maceraya atılmak isteyebilir, ilişkilerinde denenmeyeni denemek isteyebilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak burçlarımın hayatta düzeni sevdiğini biliyorum. İlişkilerinde sakinlik arar, planların bozulmasını istemez, her şeyin kontrolünün altında olmasını ister. Bugün yaşananlar ise Başak burcunu biraz sinirlendirebilir. 

Fakat Başak burcumun biraz rahatlamasını istiyorum. Hem nereden biliyoruz, alt üst olan hayatımızın, altının üstünden daha iyi olmadığını? 😉

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın