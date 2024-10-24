Burcuna Göre 25 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Bugün aşk hayatının da son Cumasını yaşıyoruz. Geçmiş olsun! İlişkinde var olan bazı sorunlar artık gizli kalamayacak kadar büyüdü. Bence aşk da bir yere kadar. Bir yerden sonra saygı, anlayış yoksa o ilişkiyi diri tutmaya çalışmanınd a pek anlamı yok.