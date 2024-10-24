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Burcuna Göre 25 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 25 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 25 Ekim Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk hayatının da son Cumasını yaşıyoruz. Geçmiş olsun! İlişkinde var olan bazı sorunlar artık gizli kalamayacak kadar büyüdü. Bence aşk da bir yere kadar. Bir yerden sonra saygı, anlayış yoksa o ilişkiyi diri tutmaya çalışmanınd a pek anlamı yok.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün arkadaşlarının sözlerine kulak vermelisin. Seni yeni birisiyle tanıştırmak istediklerini biliyorum. Peki neden bu kadar karşı çıkıyorsun? Bence kadar sizi sürekli bir araya getirmeye çalışıyorsa artık ısrar etmemelisin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Düşüncelerin içinde kaybolup gittiğini görüyorum. Bugün sezgilerin son derece kuvvetli. Gördüğün bir rüya doğru çıkabilir, 6. hislerin gerçek olabilir! Umarım sonunda üzülen sen olmazsın...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün ilişkinde bazı kıskançlıklar görüyorum. Sanki partnerin sana itiraf edemese de içten içe senin bir arkadaşınla olan yakınlığını kıskanıyor. Bence her şeyin dozunda kalması önemli. Kıskançlık sınırını aştığında, ona dur demesini bil.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün ilişkinde bazı iletişim sorunları olabilir. Bence kendini anlatmakta zorlanıyorsun bugünlerde. Partnerinden daha anlayışlı olmasını bekliyorsun. Fakat kimsenin alnında ne hissettiği yazmıyor. Partnerine karşı biraz daha açık ol...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkinizde zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Fakat bilmelisin ki bu zorlu süreçte, siz bir takımsınız. Beraber aşmanız gereken bazı sorunlar var. Bu sorunları aştığınızda, güçlenerek çıktığınızı ve bağlarınızın derinleştiğini göreceksiniz.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün itibarıyla kendini yeniden aşka açtığını görüyorum. Bence doğru yoldasın! Karşına çıkan ilk kişi, senin için pek de doğru insan olmayacak. Neyse ki sen bunu fark edip yoluna devam ederek çok daha iyilerini bulacaksın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, kendine vakit ayırman gerekiyor. Artık geçmiş ilişkilerindeki sorunları bir kenara bırak ve gerçekten ne istediğine karar ver. Aşk, evlilik, çocuk istiyor musun? Bir ilişkiden beklentilerin neler?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün işlerin başından aşkın resmen. Kafanı kaşıyacak vaktin yok. Fakat tam da böyle bir anında, kendini herkese kapatmışken çalacak kapını bir gizemli kişi. Kalbine de söylediği o ilk kelimelerle dokunacak!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünün en şanslı burcu olarak seni seçtim Pikaçu! Eğer bir ilişkin varsa ciddi adımlar atılmak üzere olduğunu, bir teklif geldiğini söylemeliyim. Eğer bir ilişkin yoksa da sana kalbini çaldıran kişinin pek yakında ortaya çıkacağı müjdesini vermeliyim!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün bazı intikam planlarının kokusunu alıyorum. Seni üzen eski sevgiline acı çektirme isteğini de anlıyorum. Fakat bu ne işine yarayacak bilmiyorum doğrusu. Bence herkesin kendi yoluna gitmesi, senin içini daha çok rahatlatacak...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün arkadaşlarınla, ailenle bol bol vakit geçiriyorsun. Gülüyor, eğleniyor, dans ediyorsun...Kalbinin derinliklerinde ise acı çektiğini bir ben biliyorum! Eski sevgilini hala unutamadığını biliyorum. Belki ilerleyen günlerde yeniden karşına çıkar, ne dersin?

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