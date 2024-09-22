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Burcuna Göre 23 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 23 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.09.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 23 Eylül Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açının etkileri hala sürüyor. Oğlak burçlarım için değişim beklediğim bugünlerde, yepyeni bir enerjiyle başlıyoruz güne. Bugün kendini oldukça pozitif hissedecek, bu hissi ilişkilerine de yansıtacaksın. Problemlerinin çözüldüğü bir güne başlıyoruz. Öte yandan, bir ilişkin yoksa kendini hazırlamanı istiyorum. Pek yakında kalbinin iplerini başkasının eline teslim etme ihtimalin çok yüksek.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı etkisini sürdürüyor. Bugün, güne düşük bir enerjiyle başlasan da alacağın sürprizle günün güzelleşecek. Partnerin seni düşünmeden bir an bile geçiremiyor. Liseli aşıklar gibisiniz sanki. Ayrıca bekar Kova borçlarım da bugünden itibaren flört işlerine hızlı bir giriş yapacak. 'Ondan olmaz' dediğin kişiyle işlerin çok da güzel olduğunu göreceksin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkileri Balık burçlarım için devam ediyor. Sevgilisi olmayan Balık burçlarımın artık kendilerini özgür bıraktığı bir dönemdeyiz. Yani ne aşk ne flört, hiçbirini umursamıyorsun artık. Aman dikkat et, tam vazgeçtiğin anda gelip birisi kafanı karıştırmasın.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkileri bugün de sürüyor. Artık ilişkinde bir dönüm noktasındasın. Tamam mı devam mı diye düşündüğün bugünlerde, kalbinin sesini dinlemelisin. Ancak başka kimseyi dinleme. Yoksa yanlış yollara sapacaksın. Cesur adımlar atmaktan korkma. Hayatın senin için hazırladığı çok güzel bir gelecek var.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkileri devam ediyor. Bugün, stresli bir gün yaşayabilirsin. Başka alanlarda yaşayacağın stresi partnerine yansıtman da olası. Bu yüzden aranızda bir soğukluk olabilir. Ona durumu anlatmayı denemelisin.

Bekar Boğa burçlarımın da ilişkisiz günlerine devam ettiğini görüyorum. Etrafındaki ilişkilere bakıyor ve bunca strese değmez diye düşünüyorsun. Ne yalan söyleyim, haklısın!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açının etkileri devam ediyor. Bugün, her zamankinden daha tutkulu bir İkizler görüyorum karşımda. Öyle ki partnerinle bu akşam romantizm dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca belirtmek isterim ki bekar İkizler burçlarım da şu sıralar konuştuğu kişiden hoşlanmaya başlamış...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkileri Yengeç burçlarım için devam ediyor. Bugün ilişkinde denge ön plana çıkıyor. İlişkiler, iki taraflıdır. Bir kişinin fedakarlığı üzerine yürümez. Bugüne kadar hep kendini feda etmişsin. Artık buna bir son vermelisin. Bekar Yengeç burçlarının da etrafında sürekli gördüğü birisi var. Bu kişi, son günlerde aklını karıştırmaya başlamış. Hadi hayırlısı!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının Aslan'ı hala etkilediğini görüyorum. Bugün, ilişkinde kontrolü eline almak isteyebilirsin. Bana kalırsa artık bunu çoktan yapman gerekiyordu. Bu sayede ilişkinizde yepyeni bir dönem başlayacak. Ayrıca belirtmem gerekir de bekar Aslan burçlarım için de yepyeni bir dönemin kapıları bugün itibariyle açılıyor...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açının Başakları etkilediğini görüyorum. Artık ilişkinde bir dönüm noktasındasın. Bugünden itibaren, ciddi adımlar atıyor ve artık kendi hislerine güveniyorsun. Bu sayede ilişkinin nereye gittiğini de göreceksin.

Eğer bekar bir Başak burcuysan bugünlerde aşktan yana şansın olmadığını belirtmek de bana düşer...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açı Terazi burçlarım için etkisini göstermeye devam ediyor. Bugünlerde Terazi burçlarımın yeni bir enerjiye girdiğini görüyorum. Bu sayede ilişkindeki küçük problemler bile artık çözülüyor. Ayrıca belirtmek isterim ki bekar Terazi burçlarım artık yepyeni bir ilişkinin eşiğinde. Bu ilişkinin güzellikle sonuçlandığını şimdiden görüyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açı Akrep burçlarım üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bugünden itibaren, ilişkinize karışan üçüncü kişiler görüyorum. Bu insanlar, ailenizden veya arkadaş grubunuzdan olabilir. Bu kişilerin karşısında bir çift olarak yer almalısınız. Yoksa kötü sonuçlar doğabilir.

Öte yandan bekar Akrep burçlarımın aşk falında beliren karizmatik/güzel bir kişi görüyorum. Bugün, bu kişiyle ilk kez tanışacak gibisin! Hadi bakalım neler yaşayacağız...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Güneş ile Pluton arasındaki üçgen açı Yay burçlarım için etkisini sürdürüyor. Bugün, stresli başlasan da partnerin sayesinde tüm olumsuzlukların geçtiğini görüyorum. Bana kalırsa, partnerin seni her şeyden çok seviyor. Peki ya sen onu? Artık aklındaki bu düşünceleri detaylı bir şekilde ele almalısın.

Bekar Yay burçlarımın falında ise eski bir arkadaş görüyorum. Yoksa bu kişiye yeni aşk mı demeliydim? Bugün kafanı ve hislerini karıştıran birisiyle karşılaşabilirsin...

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