Burcuna Göre 23 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkileri devam ediyor. Bugün, stresli bir gün yaşayabilirsin. Başka alanlarda yaşayacağın stresi partnerine yansıtman da olası. Bu yüzden aranızda bir soğukluk olabilir. Ona durumu anlatmayı denemelisin.

Bekar Boğa burçlarımın da ilişkisiz günlerine devam ettiğini görüyorum. Etrafındaki ilişkilere bakıyor ve bunca strese değmez diye düşünüyorsun. Ne yalan söyleyim, haklısın!