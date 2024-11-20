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Burcuna Göre 21 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

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Burcuna Göre 21 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 21 Kasım Perşembe günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde ilişkinize karşı yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Konuştuğunuz bir kişiden alacağınız tavsiyeyle, ilişkinize dair fikirleriniz değişebilir.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugün oldukça stresli dakikalar yaşayacaksınız. Tüm stresinizi atacağınız, omzunda rahat bir nefes alacağınız birisi var. Bu kişiye karşı bakış açınız değişebilir...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; içinize ata ata nereye varacaksınız ki? Minik tartışmalarda bir türlü söyleyemedikleriniz içinizde birikmeye başlamış. Patlama noktasına gelmeden önce içinizi sakince boşaltmanızı öneririm.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; eskilerden ansızın bir mesaj alabilirsiniz. Bu mesaj karnınızda kelebekler uçursa da kendinize hakim olmalı ve gardınızı öyle kolay indirmemelisiniz.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Sürekli aklınızda dönüp duran düşünceleri susturmak için biraz yalnız kalmaya ne dersiniz? Size iyi geleceğine eminim.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; iş yerinizde veya okulunuzda gözlerini sizden alamayan birisi var. Sizin en ufak bir hareketinizde adım atmak için bekliyor. Bana kalırsa, bir şans vermelisiniz bu kişiye.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bazen ilişkinizde söz sahibi olmadığınızı düşünüyorsunuz. Sanki başkalarının isteklerine göre yaşıyor, kendi mutluluğunuzu önemsemiyorsunuz. Bence bunun nedenlerini düşünmenizde fayda var. 

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; sizinle bir türlü iletişime geçemeyen birisi var. Sizden bir adım bekliyor, size duygularını açmak için bir fırsat kolluyor. Bu kişide umduğunuzu bulamayacağınızı üzülerek söylemek isterim.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Son derece mutlu, geleceğe dair de umutlusunuz. Daha ne olsun ki? :)

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; kafanızı karıştıran birisi var. Bu kişiye karşı adım atmakta zorlanıyor, sadece uzaktan bakmakla yetiniyorsunuz. Bence artık cesaretinizi toplamalı ve ilk adımı atmalısınız.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; aranızda bazı sırlar olduğunu görüyorum. Bu minik sırlar, siz fark etmeseniz de ilişkinizi derinden sarsıyor aslında. Bence birbirinize karşı dürüst olmanın vakti geldi. 

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; hayalindeki kişiyle bu aralar heyecanınız dorukta. Her şey yolunda gidiyor, sen de epey mutlusun. Bu flörtün bir geleceği olduğunu düşünüyorsun fakat bugün sana güzel haberler veremeyeceğim. Uzun vadede bu güzel heyecanın seni üzeceğini görüyorum.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; neden kendinize bu kadar yükleniyorsunuz? Bu ilişkinin tek sorumlusu siz değilsiniz. Hatta kötü giden olayların sorumlusu siz hiç değilsiniz. Kendinize bu kadar sorumluluk yüklemeyi bırakın.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; sonunda sizin de mutlu olduğunuzu gördüm ya, dişimi kıracağım! Bugünden itibaren şansınızın döndüğünü görüyorum. Hayatınızın aşkıyla hiç beklemediğiniz bir anda karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugünlerde aklınızda çılgın fikirler var sanki. Partnerinizle hiç denemediğiniz bir şeyler denemek ve ilişkinize bir heyecan katmak istiyorsunuz. Neden olmasın? :)

İlişkisi olmayan aslanlar; sağlığınızla ilgili ufak bir sorun yaşayabilirsiniz. Fakat bu süreçte, sizin yanınızda olan birisi var. Sizi resmen bebeği gibi sevip korumaya çalışıyor. Bence bu kişinin size karşı farklı hisleri var :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; ilişkinizde yepyeni bir döneme geçtiğinizi görüyorum. Sizin bir adımınızla başlayacak olan bu süreç, bence çok da iyi ilerleyecek. Bir maşallah demeden geçmeyelim.

İlişkisi olmayan Başaklar; geçmişinizden gelen birkaç kişiyle ilgili git geller yaşıyorsunuz. Bir tane olsa anlarım da, birden çok kişi işin içine girince siz de haklısınız :) Bence bu süreçte tek dinlemeniz gereken şey var: Kalbiniz!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; ilişkinizde karşılıklı güveninize ne kadar inanıyorsun? Partnerine güveniyor musun? Bu sorulara evet cevabını versen de içten içe seni rahatsız eden bir şeyler olduğunu görüyorum.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugünlerde biraz moraliniz bozuk sanki. kiminle konuşacak olsanız illaki bir kusuru dikkatinizi çekiyor. Kimseyi beğenmiyorsunuz. Yoksa beğenmek mi istemiyorsunuz? Bence oturup düşüncelerinizi okumanın vakti geldi.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Bir ilişkinizden almak istediğiniz her şeyi alıyor ve romantik anlamda doyum yaşıyorsunuz. Bu ilişkinin sonuna kadar gittiğini görüyorum!

İlişkisi olmayan Akrepler; bugün karşınıza hayatınızın aşkı çıkabilir desem nasıl hissederdiniz? Evet, yanlış okumadınız! Bugün hiç beklemediğiniz bir anda, sizin bütün isteklerinize cevap veren bir insanla tanışabilirsiniz.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugünlerde ilişkinizde yepyeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu süreçte, kalbinizin sesini dinlemeniz önemli olan. Diğerleri bir şekilde hallolur gider. Kafanıza takmayın!

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bu aralar senin biraz üzgün olduğunu görüyorum. Şu hayattan tek isteğin aşkı doyasıya yaşamakmış. Fakat seni buna layık görmemişler, mi acaba? Tabii ki hayır! Pek yakında kalbinde kelebekler uçuran bir aşk başlayacak.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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