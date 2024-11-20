Burcuna Göre 21 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Koç burçlarım; bazen ilişkinizde söz sahibi olmadığınızı düşünüyorsunuz. Sanki başkalarının isteklerine göre yaşıyor, kendi mutluluğunuzu önemsemiyorsunuz. Bence bunun nedenlerini düşünmenizde fayda var.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; sizinle bir türlü iletişime geçemeyen birisi var. Sizden bir adım bekliyor, size duygularını açmak için bir fırsat kolluyor. Bu kişide umduğunuzu bulamayacağınızı üzülerek söylemek isterim.