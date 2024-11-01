Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 2 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 2 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 2 Kasım Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Kasım ayına byük umutlarla giriş yaptık. Zaten umutlarımız da yerini bulacak aslına bakarsan. Fakat biraz beklememiz gerekli. Mesela bu haftasonu, aik konusunda bir şeyler yaşayacak gibi olacaksın ama aslında yaşamayacaksın. Karmaşık anlattığımı biliyorum ancak, senin üzülmeni istemiyorum. Boş yere umutlanma demeye çalışıyorum sadece!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kasım ayında burcunu güzel sürprizlerin beklediğini söylemiştim. İlk sürpriz de bu hafta sonu bulacak seni! Uzun süredir hissetmediğin kadar mutlu, huzurlu ve aşk dolu hissedeceksin. Umarım koca bir ayın bu duygularla geçer.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün, Kasım ayına pek de yakışmayan bazı hayal kırıklıkları yaşayacaksın. Bir ilişkin varsa minik sorunlar yaşayacağınızı söylemem gerek. Bu sorunları aşmak için ikiniz de sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Öte yandan bir ilişkin yoksa, bence bugün yeni biriyle tanışmak için pek de uygun bir zaman değil.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Kim ne dersin, sana aşk çok yakışıyor. Bence kimsenin fikrini değil, kalbinin sesini dinlemelisin. O ne yapmak istiyor? Duygularını açıklamak istiyor mu? Eğer öyleyse hemen harekete geç ve biraz cesur ol!! Sonunda aşkı bulacağından eminim.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde biraz moralin bozuk. Sürekli kafanda yaşanmamış ihtimalleri düşünüyor ve deyim yerindeyse kafanda kuruyorsun. Bence biraz kendini rahatlatmalı ve özellikle romantik duygularını, zamana bırakmalısın. Bakalım hayat sana ne getirecek?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Kasım ayında şansının döndüğünü söylemiştim. Fakat bugün, o gün değil. Biraz daha sabırlı olmalı ve hayatın sana getireceklerine açık olmalısın. Aşk söz konusu olduğunda, acele işe şeytan karışır. Her ne kadar mantık devre dışı olsa da biraz kenara çekilip duygulara nesnel bir gözle bakmaya çalışılmalıdır.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, bir dostuna yardım eli uzatacaksın. Bu kişi yıllardır senin çevrende, iletişiminiz de gayet güzel. Peki hiç, dostluktan aşka uzanan ilişkilere denk geldin mi? Çiftler birbirlerini tanıdıkları için ilişkilerinin de daha sağlıklı olduğu düşünülür...Aklını karıştırdığımı biliyorum ama, sen benim ne demek istediğimi anladın!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünlerde içinde bir huzursuzluk var. Aslında partnerinden bazı konularda şüphe ediyorsun ve ona bunları söylemekten çekiniyorsun. Son derece haklısın. Bence acele etmeden önce, uzaktan neler olup bittiğini gözlemlemelisin. Böylece haksız çıkma ihtimalin de azalacak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Kendini artık aşka açmanın zamanı geldi. Şu kabuğunu bi kırsan etrafında ne kadar çok güzellikler olduğunu göreceksin. Kendi değerinin farkına vardığın an, sana da değerini hissettiren insanlarla tanışacaksın!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Hayatın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Böyle anlarda, elinden her daim tutacak, gözlerinin içine bakacak birisi fena olmazdı sanki, ne dersin? Bugün girdiğin yeni bir ortamda sana yüzde yüz güvende hissettirecek birisiyle tanışacaksın!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, seni oldukça romantik bir an bekliyor. Partnerin seni mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Hazırladığı sürprizle de ayaklarını yerden kesecek. Hayatındaki kişinin seni gerçekten çok sevdiğini görebiliyorum...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, içinde maceracı bir ruh var. Kimseye laf anlatmakla uğraşmak istemiyor, kendini doğanın özgür kollarına bırakmak istiyorsun. Bence iyi de yaparsın. Biraz kafanı toparlamak sana iyi gelecek. Belki de çevrende farkında olmadığın durumları fark etmeni sağlayacak...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın