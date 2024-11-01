Burcuna Göre 2 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün, Kasım ayına pek de yakışmayan bazı hayal kırıklıkları yaşayacaksın. Bir ilişkin varsa minik sorunlar yaşayacağınızı söylemem gerek. Bu sorunları aşmak için ikiniz de sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Öte yandan bir ilişkin yoksa, bence bugün yeni biriyle tanışmak için pek de uygun bir zaman değil.