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Burcuna Göre 2 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 2 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 2 Ekim Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk falında en şanslı burç olarak seni seçtim. Neden diye soracak olursan önüne çıkan birçok fırsat olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Hem mevcut ilişkini düzene sokabileceğin hem de ilişkin yoksa yeni bir ilişkiye başlayabileceğin bir dönemdesin. Bugünler sana uğurlu gelecek. Kıymetini bil!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün isteklerini elde etmek konusunda pek bir hırslısın. Fakat hayat da tam tersini planlamış sanki. Bugün isteklerin bir türlü gerçekleşmiyor. Bu duruma sinirlenip de hıncını partnerinden çıkarmaya çalışma...

Bekar Kova burçlarımı ise bugünün heyecanlı geçeceğini söyleyerek müjdelemek isterim. Birden çok talibin olabilir, kendini daha önce hiç deneyimlemediğin durumlar içinde bulabilirsin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün itibaren ilişkilerinde güvenin ön planda olduğunu göreceksin. Partnerinle bu konuda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Artık hayatından bazı kişileri çıkarma, bazılarını da hayatına alma zamanı gelmiş gibi. Aynı durum, bekar Balık burçlarım için de geçerli!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünden itibaren hayatındaki negatif durumları pozitife çevirmeye başlıyorsun. Bana kalırsa en çok da bir değişime ihtiyaç duyan aşk hayatında güzel gelişmeler seni bekliyor. Artık mutluluk, huzur, romantizm dolu bir ilişki sadece bir adım ötende.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğin bir gün olacak. Bazen hayatın telaşına kapılıp ilişkindeki sorunları görmezden geldiğin olmuş. Fakat bugünden itibaren buna bir dur diyorsun. Artık kendi değerinin farkına varmalısın.

Bekar Boğa burçlarımın ise hayatında yeni bir heyecan olmadığını görüyorum. Bana kalırsa bu durumdan da oldukça memnunsun.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, romantik başlangıçlar için harika bir gün. Fakat bu başlangıçta yanında kimin olacağını seçmelisin. Sonrasında kendini aşkın sihirli dokunuşuna bırakmayı ihmal etme. Artık biraz kendini rahat bırak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, geçmişinle yeniden iletişim kuracaksın. Bir mesaj alabilir, geçmişindeki kişiden bir haber alabilirsin. Bu, bittiğini düşündüğün duyguların yeniden yeşermesine sebep olacak. Bana kalırsa tekrar denemekten zarar gelmez.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün aşk falında bir tartışma görüyorum. Partnerinle aranda üçüncü kişiler yüzünden ortaya çıkan bir tartışma var. Fakat bu tartışma çok uzun sürmeyecek. Beklenmeyecek bir sürprizle aranızdaki sorun da tatlıya bağlanacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, sevgilinin seni ihmal ettiğini düşünebilir biraz içine kapanabilirsin. Fakat herkesin yalnız kalması gerektiği zamanlar olabilir. Partnerine saygı duymasını bil. Gün sonunda yine sana gelecek zaten...

Bekar bir başak burcumun hayatında ise yeni bir dönemin kapıları açılıyor. Tutulmanın etkisinin sürdüğü bugünlerde, yeni bir kişiyle taşınabilirsin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, duygularını daha net bir şekilde ortaya koyma zamanı. Artık partnerinle gizli kalan duygularını paylaşmalısın. Her şeyi kendi başına çözmeye çalışırken bir bakmışsın, karşında beraber problemleri çözeceğin bir insan kalmamış...Yeri geldiğinde yardım eli almaktan çekinme.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, ruhsal anlamda daha dengeli ve huzurlu olacağın bir gün. Kendine dönerek yaralarını sarmalısın. Unutma, senin en büyük dostun sensin. Bugünlerde partnerinden pek fazla medet umma. Şu hayatta en değer vermen gereken kişinin kendin olduğunu da hatırla.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, hayatın sana yepyeni kapılar açtığını görüyorum. Bu kapılardan birisi de aşk konusunda elbette. Sakın ola bu kapıyı kapatayım deme. Yoksa uzun süre kendini affettirmek için uğraşacaksın. İlişkinde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Bir maşallah demeden geçmeyim.

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