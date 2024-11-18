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Burcuna Göre 19 Kasım Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 19 Kasım Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 22:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 19 Kasım Salı günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde içinizde bir heyecan olduğunu görüyorum. Sanırım ilişkinizde yepyeni bir döneme geçtiğinizi siz de biliyorsunuz. Evet, sizi artık çok daha güzel günler bekliyor!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; haftaya kötü bir enerjiyle başlamış olsanız da artık bu durum değişiyor. Önümüzdeki günlerin getireceği heyecanlara hazır olun!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde partnerinizle yeni bir adım atmak üzeresiniz. Bu adımdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Korkmayın, her şey çok daha iyiye gidiyor :)

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; işte hafta ortası geliyor yavaş yavaş...Heyecanlı mısınız? Ben sizin adınıza çok heyecanlıyım! Gireceğiniz yeni bir ortamda, hislerinize karşılık verecek yeni bir insanla tanışacaksınız.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; ilişkinizde zor günlerden geçiyorsunuz. Sanki her şey sizin omuzlarınızdaymış gibi hissediyorsunuz. Aslında bir bakıma öyle. Bunun sebebi ise sizsiniz! Neden mi? Bir yerde her şeyin sorumluluğunu alan biri varsa, diğerleri hiç sorumluluk almaz da ondan :) Biraz rahatlamaya bakmalısınız artık. 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde sizi biraz dalgın görüyorum. Düşünceleriniz, gördüğünüz o rüyada takılı kalmış. Sanki gerçekleşeceği günü bekliyorsunuz. Beklemekte haklı olduğunuzu söylemek beni mutlu eder.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugünlerde maddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Kariyeriniz, okulunuzla ilgili sorunlar var. Siz bu sorunlarla baş etmeye çalışırken en büyük destekçiniz ise partneriniz olacak. Bağlarınız daha da güçlenecek.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; son günlerde aklınızdan çıkmayan biri var sanki. Üstelik bu kişi, size karşı pek de bir şey yapmamış. Bir gülümsemesi, bir cümlesi aklınızın çelinmesine yetmiş. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; hemen şimdi en yakınınızdaki kitabı açmaya ne dersiniz? Gidin ve 18. sayfasını açıp ilk cümleleri okuyun. Bu cümlenin, size anlatmak istediği bir mesaj var :)

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugün hiç beklemediğiniz anda birinden mesaj alacaksınız. Bu kişi, yavaş yavaş size duygularını itiraf etmeye başlayacak. İsmi 'E' ile başlayan bu kişiyle aranızda yeni duygular filizlenebilir...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bir ilişkide olmazsa olmaz nedir? Romantizm, tutku, saygı, iletişim, güven? Peki sizde ne eksik? Bence bu konuyu karşılıklı konuşmanın vakti geldi de geçiyor. 

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; kalbiniz heyecandan çarpmayalı epey olmuş. Bana kalırsa, bu süre daha fazla uzamayacak. Pek yakında karşınıza çıkacak olan o kişi, ayaklarınızı yerden kesecek.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkinizde her şey yolunda. Fakat bazı insanlar, sizin hakkınızda ileri geri konuşmaya başlamış. Onlara en iyi cevabı, aşkınızla vereceksiniz zaten. Fazla dert etmeyin.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; sanki bu aralar kafanız rahatlamış gibi. Bekarlık sultanlıktır sözünün en büyük örneği sizsiniz. Siz istediğiniz müddetçe, bu mottonuz da böyle devam edecek!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugün elim bir türlü size aşk falı yazmaya gitmedi. Bunun sebebi size kötü haberler verecek olmam. Şu anda mutlu bir ilişki içinde olabilirsiniz. Fakat bu ilişkinin çok da uzun ömürlü olmayacağını üzülerek söylemem gerekli.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde siz de standart günler yaşıyorsunuz. İş, ev, okul arasında mekik dokuyorsunuz. Dokuyun bakalım. Belki bir sürpriz çıkar karşınıza :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; partnerinizle ciddi kararlar almak ve ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak üzeresiniz. Bazı emin olmadığınız noktalarda ise partnerinizle konuşmalısınız. Hem mantığınızı hem de kalbinizi dinleyin.

İlişkisi olmayan Başaklar; ilişkisi olan başaklara verdiğim tavsiyenin son cümlesi, sizler için de geçerli. Bu sayede etrafınızdaki doğru kişiyi sonunda bulacaksınız :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; ilişkinizde zor zamanlardan geçiyorsunuz. Fakat sizin elinizde olan bir şey değil bu durum. Peki o zaman neden kendinize stres yapıyorsunuz? Biraz zamana bırakmaya çalışın.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bu aralar her şeyin üst üste geldiğinin farkındayım. Fakat bugün tanışacağınız yeni bir isim, sizin bütün stresinizi alıp uçuracak :)

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bu aralar biraz kafanız karışık. Olay aslında tamamen sizin kafanızın içinde bitiyor. Aklınızdaki soruları sormaktan, doğru cevapların peşinden gitmekten çekinmeyin.

İlişkisi olmayan Akrepler; şöyle uzun boylu, esmer, esprili, romantik birini falınızda gördüğümü söylesem bana ne derdiniz? Bakıyorum da şimdiden heyecandan eliniz ayağınız karıştı! Önümüzdeki günlerde bu kişiyle karşılaşacaksınız, benden söylemesi.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; doğum gününüzün olduğu bugünlerde, partnerinizden harika bir sürpriz bekliyorum. Siz maddiyata önem veren bir insan değilsiniz. Partneriniz de tam olarak buna uygun bir hediyeyle gelecek karşınıza. Gözyaşlarınız için şimdiden uyarayım! :)

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; arkadaşlarınız sizin için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlığında. Şimdi bu satırları okuyup da sürprizi bozduğum için kızmayın. Aslında sizi başka bir sürpriz daha bekliyor :)

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