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Burcuna Göre 19 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 19 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:42

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 19 Ekim Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bence sen artık, yanında birisinin olmasını istiyorsun. Aşkı arzuladığını ve bu duyguya bir şans vermek istediğini görüyorum. Bence vermelisin de. Etrafındakilerin kötü tecrübelerine aldırış etme. Senin hayatın, onlarınkinden daha güzel olacak.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, aşk falının en şanslı burcu olarak seni seçiyorum. Arkadaşlarınla eğlenmek için gittiğin bir mekanda, tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Zaten bugünlerde enerjinde de iyileşmeler görüyorum. Seni uzaklardan süzen ancak çekingen tavırlarıyla bir türlü sana yanaşamayan kişiye karşı bence adım atan sen olmalısın!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde elini değdiğin her şey güzelleşiyor. Bence bu ilişkinde de geçerli olacak. Artık ilişkindeki ufak tefek sorunlar, sizin için sorun değil. Kendiniz de iyileşiyor ve birbirinize daha iyi gelmeye başlıyorsunuz.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Duygusal bağlılıklarla dolu bir gün geçiriyorsun. Bugün bolca romantizm seni bekliyor, fakat senin de gerçek aşkı bulmayı istemen gerek! Evren bugün, senin isteklerini gerçekleştirmeye hazır.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün ilişkilerinde güç dengesini kurman gerekebilir. Bence kontrolü artık eline almalısın. Bazı duygularını baskılamalı, bugün mantığına önem vermelisin. Yoksa üzülen sen olacaksın.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün ilişkilerde daha samimi ve açık olma isteğin var. Partnerinden de bunu bekliyorsun. Fakat insanlarla her zaman aynı sayfada olmamız mümkün değil. Bence, düşüncelerine açıkça itiraf etmeye bak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün aşk konusunda pek bi şanssızsın. Maalesef yeni bir flörtünün olacağını, hayatına alacağın insanın senin için iyi olacağını düşünüyordun. Fakat sana kötü haberleri vermek bana düştü. Bu kişi seni, ilerleyen günlerde üzebilir, fazla güvenme :(

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün tutkuların yönetiyor seni. Duygusal ilişkilerinde ve aşk hayatında daha tutkulu ve güçlüsün. Tam bir Aslan gibisin. Kimse karşında duramaz...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Son dönemlerde biraz aşka odaklanmaya ne dersin? Bence aşk için olan hislerin yeniden alevlenecek bu dönemde. Karşına çıkan kişiye karşı hislerine engel olamayacaksın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün ev ve aile konularında bazı değişiklikler yaşıyorsun. Bence onlara daha fazla önem vermen gereken bir dönemdesin. Bugünlerde sevgiye, merhamete daha fazla ihtiyacın var.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bazı iletişim sıkıntıları yaşayabilirsin. Flörtünün, sevgilinin seni anlamadığını düşünebilirsin. Belki de anlamak istemiyordur? Kendini boş yere daha fazla yorma bence...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, arkadaşlığın eğlencenin tadını çıkartırken aşk falan umrunda değil. Sen öyle san dermişim! Gireceğin yeni bir ortamda kalbini çelecek birisinin olma ihtimali var. Hem de pek bi yakışıklı, güzel maşallah...

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