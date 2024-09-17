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Burcuna Göre 18 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 18 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.09.2024 - 21:01

Balık burcunda gerçekleşen Ay tutulması, yepyeni duyguların da habercisi! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 18 Eylül Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarının bugün iletişime dikkat etmesi gerekli. İstenmeyen bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ay tutulması, ilişkinde yaptığın hatalara dair sana bazı dersler verebilir.

Bekar Oğlak burçlarımın da hayatlarında bir değişime gittiğini görüyorum. Aşka olan bakış açının değiştiğini hissediyorum. Bunun olumlu yönlerini de en kısa sürede görmeye başlayacaksın.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, ilişkisi olan Kova burçlarımı Ay tutulmasıyla beraber güzellikler bekliyor. Kova burçlarım, bugün partneriyle yoğun bir duygusal yakınlaşma yaşıyor, romantizmin doruklarında yüzüyor adeta.

Bekar Kova burçlarımın da tutulmadan nasibini aldığını görüyorum. Tıpkı ay gibi senin de birisine takık kaldığını görüyorum. Yakında çıkar kokusu. Hadi hayırlısı...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Burcunda meydana gelen Ay tutulması, senin için bir uyarı niteliği taşıyor. İlişkinde yeni bir yol bulmalı, duygularına daha fazla önem vermelisin. Öncelikle hislerini kendine itiraf etmeli, ardından düşüncelerini partnerinle paylaşmalısın.

Bekar Balık burçlarımın da bugün eline bir fırsat geçecek. Bugün yeni bir insanla tanışabilir, kendini bir anda aşkın merkezinde bulabilirsin!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, bilinçaltına bir ayna tutuyor adeta. Bugün, gizli kalmış duygularının açığa çıktığını görüyorum. Partnerinle daha da yakınlaşabilir veya tam tersine daha da uzaklaşabilirsin. Her şey senin elinde...

Bekar Koç burçlarımın da bir aydınlanma yaşadığını görüyorum. Bugünlerde kalbinin sesini dinleyebilir, hayattan ne isteyip istemediğine sonunda karar verebilirsin. Bu süreç, sana çok iyi gelecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, Boğa burçlarım için geri dönüş anlamına geliyor. Partnerinle son zamanlarda katettiğiniz yol, yaşayacağınız bir tartışmadan dolayı bozulabilir. Güveniniz sarsılabilir...

Bekar Boğa burçlarımın da tutulma etkisiyle eski aşklarına dönme eğiliminde olduğunu görüyorum. Fakat bu, hiç de iyi sonuçlar doğurmayacak. Benden söylemesi.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Balık burcundaki Ay tutulması, İkizler için beklenmedik haberlerle geliyor. Partnerinden bir sürpriz görebilirsin. Partnerin, sana karşı yapacağı bir davranışla seni şaşırtabilir. Bana kalırsa, sonucunda mutluluk yaşayacaksın.

Bekar İkizler burcum ise tutulmada dengeye kavuşuyor. İş ve aşk işlerini dengeye koyduğun bugünlerde, yepyeni bir isim kapını çalabilir. Sen tam aklını temizlemiş, ruhunu dinginliğe kavuşturmuşken aklın yine bulanabilir.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, sana yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Bu sayede, ilişkini daha detaylı görme, hatta nesnel bir gözle yorumlama fırsatı elde ediyorsun. İlişkinde seni mutlu eden ve etmeyen detayları görecek, ilişkinin daha güvenilir bir zemine oturmasını sağlayacaksın.

Bekar Yengeç burçlarım da tutulmadan nasibini alıyor. Bugünlerde yeni bir insanla tanışabilir, farklı kültürler keşfedebilir, en önemlisi de kendini keşfedebilirsin. Bu süreç sonunda aşka olan bakış açın da değişecek.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Balık burcundaki Ay tutulması, Aslan burçlarımın hayatlarında gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. Partnerinin senden gizlediği bazı sırları öğrenebilirsin. Bu sırların kimisi hoşuna gidecek, kimisi de pek gitmeyecek...

Bekar Aslanları ise bir sürpriz bekliyor. Tutulma, Aslanlar için yeni bir heyecan getiriyor. Bugün hayatına yeni bir flört heyecanı girebilir, liseli aşıklar gibi ayaklarının yerden kesildiğini hissedebilirsin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Balık burcundaki Ay tutulmasıyla ilişkinde karşılıklı beklentilerin gerçekleştiğini görüyorum. Bugün, ilişkinde evlilik gibi ciddi kararlar alabilir, hatta bunun için adım bile atabilirsin. 

Bekar Başak burçlarımın da bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Ya aşkla küsmek ya da tam anlamıyla aşık olmak üzeresin. Bakalım, yeni gün neler getirecek...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Balık burcundaki Ay tutulması, aşk hayatında önemli değişikliklere sahne oluyor. Partnerinle arandaki dinamikleri değiştirecek bir olay yaşayabilirsiniz. Bu olay ayrıca ilişkinizin daha da güçlenmesini sağlayacak. 

Bekar Terazi burçlarım da iş veya okul ortamında yeni bir insanla tanışacak. Bu kişi başlarda sinirini bozsa da zamanla pek bi' tatlı gelmeye başlayacak...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, duygusal yoğunluğunu artırıyor. Bugün, hiç olmadığı kadar enerjik, tutkulu ve romantiksin. Bunu partnerine aktardığın zaman eminim ki ilişkinizde çok güzel bir ana ulaşacaksınız.

Bekar Akreplerin da tutulmadan nasibini aldığını, kendilerini yeni bir aşka hazır hissettiklerini görüyorum. Hatta aklınızda birden çok talip var bile!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Balık burcundaki Ay tutulması, ilişkinde yeni bir sayfa açılmasına vesile oluyor. Bugüne kadar yaşadığınız problemler artık bir son bulurken birbirinize karşı daha anlayışlı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. 

Öte yandan bekar Yay burçları da tutulmadan nasibini alıyor. Özgürlüğüne düşkün olan Yayların, kendilerine karışmak isteyen flörtlerini tek tek def ettiğini görüyorum. Bugünlerde bekar Yaylar halinden oldukça memnun gibi...

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