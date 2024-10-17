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Burcuna Göre 18 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 18 Ekim Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 23:54

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 18 Ekim Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk falında yepyeni birisini gördüğüm burçlar arasında Oğlak başı çekiyor. Girdiğin yeni ortamda, birilerinin dikkatini üzerine çekeceğin kesin. Peki senin dikkatini kim çekiyor? Mesela boylu poslu, esmer, alımlı/yakışıklı birisine ne dersin?

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Ben ne dersem diyeyim senin bir türlü yıkamadığın kalıpların var kafanda. Aşk konusunda kendini kapatmış, kimsenin fikrini de almak istemiyorsun. Kimsenin sözleriyle hislerini değiştirecek değilsin elbette. Hislerinin değişmesine sebep olacak tek bir kişi var!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün bir Balık duygusallığı var üstünde. Hayatındaki kişinin sana karşı olan duygularından bir türlü emin olamıyorsun. Bence biraz rahat olmalısın artık. O kadar çok kafanı takıyorsun ki hayatındaki güzelliklere de bir türlü odaklanamıyorsun.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, kendini geçmişin tozlu sayfalarını karıştırırken bulacaksın. Belki bir fotoğrafa belki bir mesaja denk gelecek ve o zamanki hislerini yeniden yaşayacaksın. Yoksa o da seni özlüyor mu? Bence evet! :)

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün, kendini partnerinden gelecek bir sürprize hazırla! Artık siz hayatınızda yeni bir döneme geçiyorsunuz ve bunun için ilk adım partnerinden gelecek. Bence bugün, kalbin pır pır edebilir...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, partnerinle bazı sıkıntıların olacak. Kendini bir türlü açamıyorsun sanki. Duygularının anlaşılmasını bekliyor ama karşılık bulamıyorsun. Bence her şeyi karşımızdaki insanın pat diye anlamasını bekleyemeyiz. Belki bugün bir adım atmayı düşünebilirsin.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, aşk konusunda konfor alanından çıkacağın bir gün olacak. Öz güvenin yerine geliyor ve kendi sınırlarını aşmaya başlıyorsun. Bu sayede kendini heyecan dolu bir ilişkinin içinde bulacaksın. Belli mi olur, belki bu heyecanlı ilişki kendini ciddi bir ilişkinin yerine bırakır.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Evlilik teklifine hazırlansan iyi edersin! Hayatındaki insanın senin için doğru kişi olduğunu görebiliyorum. Aklındaki soru işaretleri de birer birer kaybolmuş bu süreçte. Bence siz, birbiriniz için yaratılmışsınız.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün sende farklı bir enerji görüyorum. Bence sen yakın zamanda bir değişim geçireceksin ve bunu içte içe hissediyorsun. Aşka olan bakış açını değiştirecek bir olay yaşanacak. Sen sen ol, yanında kim olduğuna dikkat et.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Aşkı daha önce hiç tattın mı? Cevabın hayır ise şanslı günündesin! Venüs'ün Yay burcunda konumlanmasıyla kalbinin bir kuş olup uçmasına şahitlik edebilirsin. Bakalım kime konacak?

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün hayattan keyif almaya odaklan! Ne olursa olsun, kendini daha fazla üzmeni istemiyorum. Hayatımıza giren insanlar kadar çıkan insanlar da bizlere bir şeyler öğretir...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün kendini rahatlatmak için alışverişe gidebilir, uzun yürüyüşler yapmak isteyebilirsin. Kafandaki sesleri, içindeki hisleri durdurmak istiyorsun. Aslında onlardan kaçıyorsun. Peki daha nereye kadar kaçacaksın? 

Söz konusu aşk olunca, hislerinle yüzleşmek her zaman daha iyidir.

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