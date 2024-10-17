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Burcuna Göre 17 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 17 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 12:13

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 17 Ekim Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, uzun süredir bastırdığın bazı duygular açığa çıkıyor. Artık kendini daha iyi tanıyor, bir ilişkiden neler beklediğini biliyorsun. Bence böylece ilişkilerinde daha sağlam temeller atacaksın. Güzel günler seni bekliyor.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Hayata bakış açını değiştirmeye ne dersin? Bence, artık aşka küsmemelisin. Kendini biraz daha aç ve hayatın akışında kal. Yoksa akışın dışında, yapayalnız kalabilirsin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün ansızın aşkı bulduğun bir gün olabilir.  Girdiğin bir ortamda gözlerin üzerinde olduğunu hissedeceksin. Bence bu kişinin bakışları, senin kalbini delip geçecek.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Romantik ilişkilerinde sorumuluğu üstlendiğin bir gün. Bugün, evlilik veya nişan gibi konular gündemine gelebilir. Bana kalırsa, böyle bir karar almak için son derece doğru bir zaman. Öte yandan bu karar da tamamen senin ellerinde.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Güvene, dostluğa, sevgiye, merhamete ihtiyacın var. Bugüne kadar ilişkilerinde mutlu olsan da hep bir yanın eksik kalmış. Bence bugünden sonra ilişkilerinde bir dönüm noktası olacak ve o eksik yanın da birisi tarafından doldurulacak.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün heyecanını, hızını artırmak isteyebilirsin. Bana kalırsa tam da bu isteklerini gerçekleştirecek birisi olacak hayatında. Kendini tutkulu, romantizm dolu anlar içinde bulabilirsin.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkilerinde dengeler hızla değişiyor. Güven konusunda biraz hassassın. Seni şaşırtan gelişmeler yaşanabilir. Önemli olanın senin mutluluğun olduğunu sakın unutma. Kalbinin sesine kulak ver.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İçinde bir deli cesareti var sanki. Bugün, sana ne teklif edilse yapmaya, cesaretini göstermeye hazırsın. Öyle ki uzun süredir açamadığın hislerini, sonunda kabul edebilir ya da itiraf bile edebilirsin!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünlerde maddi ve manevi olarak zor zamanlardan geçebilirsin. Kendini biraz yalnız hissedebilirsin, enerjin düşebilir. Bana kalırsa bu süreç geçici. İnsan bazen yalnız kalmaya da ihtiyaç duyuyor.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünlerde aşk hayatındaki bazı değişimler yaşanabilir. Partnerinle arandaki dinamik değişiyor. İlerleyen günlerde ya güçlü bir birlikteliğiniz olduğunu ya da aslında uzun süre devam edemeyecek bir ilişkiniz olduğunu göreceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, seni sadece işine odaklanmış görüyorum. Artık boşa geçirecek tek bir anın yok gibi. Bence tam da vazgeçtiğin anda hayat seni şaşırtacak. Kendini ansızın bir aşkın içinde bulmaya hazır ol.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, enerjinle herkesi etkin altına alabilirsin. Fakat bir kişi var ki o da seni etkisi altına alacak. Ondan ilk görüşte çok fena etkileneceksin, benden demesi!

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