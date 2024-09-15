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Burcuna Göre 16 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 16 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.09.2024 - 20:01

Eylül ayında heyecanı artırmak, özellikle aşk konusunda güzel haberler almak harika olurdu! Bugün bazı burçlarımı aşk konusunda güzel haberler bekliyor, bazılarına ise üzülerek de olsa kötü haberler vermek zorundayım. Peki sen de onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 16 Eylül Pazartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burcum enerji dolu bir haftaya giriş yapıyor. İlişkisi olanlar, bu hafta itibariyle ilişkilerindeki problemleri çözüme kavuşturacak. Konuşulmayan bazı sorunlar artık aşılacak.

Bekar Oğlak burçlarını ise oldukça hareketli bir gün bekliyor. Bugün girdiğiniz bir ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz oldukça olası.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, ilişkisi olan Kova burçlarımın kendi yolunu çizmek istediğini görüyorum. Bugüne kadar hep ilişkiniz için düşünmüşsünüz. Artık bu ilişkide kendinizi ön plana almanın vakti geldi.

Bekar Kova burçlarım ise bugün eskilerden birisiyle karşılaşabilir. Hiç olmadık bir yerde denk geleceğiniz bu kişi, sizi geçmiş günlere doğru uzun bir yolculuğa çıkartacak. Sonucunu merakla bekliyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün ilişkisi olan Balık burçlarımı biraz kötü bir gün bekliyor. Sevgilinden biraz şüphe duyacağın bir gün olacak. O seni rahatlatmaya çalışsa da içine kurt düştü bir kere. Somut kanıtlar peşinde koşacaksın.

Bekar Balık burçlarımı ise sürprizler bekliyor bugün. Okulunda, iş yerinde, her zaman gittiğin kafede bugün birisi dikkatini çekecek. Aslında o, her zaman oradaydı. Fakat bugün, sana karşı davranışları biraz değişebilir, senin de dikkatini çekebilir...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün Koç burcumun aşk falında iletişim konusu ön plana çıkıyor. Partnerinle aranda bazı iletişim sorunları olabilir. İkiniz de başka sebeplerden dolayı gergin olabilir, bu gerginliği birbirinize yansıtabilirsiniz. İleri gitmemeye dikkat edin.

Bekar Koç burçlarım ise bugün dingin bir gün geçiriyor. Hafta sonunun yoğun geçtiğini, bazı yeni iletişimler kurulduğunu görüyorum. Beklenen kişiden ise bugün herhangi bir hareket yok. Bakalım yarın neler olacak...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün bazı fikir ayrılıklarına düşüyorsun Boğa. Partnerin A dese, sen B demek istiyorsun sanki. Biraz sakin mi olsak? Bugün ciddi kararlar almak için iyi bir gün değil.

Bekar Bopa burçlarımın ise aklını karıştıran birileri olduğunu görüyorum. Sanki karışık sinyaller geliyor bu kişiden. Bi oluru var gibi, ama aynı zamanda olmaz gibi. En iyi cevabı zamanla göreceğiz...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, yeni haftayla birlikte yeni bir sen lazım. Üzüldüğün olayları geride bırakmalı, artık yeni sayfalara bir şeyler yazmalısın. Bu kadar dolaylı anlattığım için affet. Son günlerde herkesin senin için kurduğu cümleleri kurmak istemedim...

Bekar İkizler burcum için de bugünün biraz üzücü geçtiğini görüyorum. O haber beklediğin kişiden bir türlü haber gelmiyor. Çünkü çoktan başka limanlara doğru yol almış bile.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, partnerinin senin sabrını sınadığını görüyorum. En ufak şeyleri bile yanlış anlıyor, sanki inatla üzerine geliyor. Bugün resmen ateşle barut gibisiniz. Fazla yan yana durmamalısınız.

Bekar Yengeç burçlarımın ise yeni bir insanla tanıştırılmak istendiğini görüyorum. Özellikle arkadaşlarından birisi bu konuda oldukça ısrarlı. Denemekten zarar gelmez, değil mi?

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün, yeni deneyimlere açık olmalısın. Sevgilinle daha önce hiç denemediğiniz bir şey deneyeceksiniz. Bu deneyimin ilişkinize yeni bir heyecan katacağını görüyorum.

Bekar Aslan burçlarım ise sosyal hayatlarında ön plana çıkmaya devam ediyor. 'Elimi sallasam ellisi' diyor ve ciddi ilişkiden uzak durmaya devam ediyorsun. Takıl bakalım biraz daha...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Doğum gününü kutladığın bugünlerde, partnerin seni biraz üzebilir. Fakat bu, tamamen onun elinde olmayan sebeplerden olacak. Sana çok güzel bir sürpriz hazırlamak istiyor. Fakat yaşanan bazı aksilikler, güzel bir gün geçirmenize engel olacak.

Bekar Başak burçlarımı ise yeni yaşlarıyla birlikte yepyeni bir aşk bekliyor.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugüne güzel planlarla başlıyorsun. Yeni bir hafta, yeni bir sen. Fakat bugün planların iptal olacak. Sen her ne kadar bu duruma üzülsen de partnerinle geçireceğin keyifli dakikalar bunu telafi edecek.

Bekar Terazi burçlarım için de bir sürprizim var. Geçmişinizden gelen, aslında tanıdığınız birisiyle iletişim kuracaksınız. Başlarda hiç o gözle bakmasan da yavaş yavaş ona karşı bir çekim hissedeceksin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, partnerine karşı duygularını açık açık dile getirdiğini görüyorum. Uzun süredir içinde tuttuğun o sorunlar tek tek ağzından dökülüverecek. Partnerin başta buna sinirlense de, senin her şeyi açıkça anlatmış olman, ikinize de iyi gelecek.

Bekar Akrep burçlarımı ise yeni bir aşkın eşiğinde görüyorum. O eşiği atlayıp atlamamak tamamen senin elinde. Bana kalırsa, denemekten zarar gelmez!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, sevgilinle romantik dolu anlar yaşadığını görüyorum. Bu anlar ikinize de çok iyi geliyor, bütün stresinizi atıyorsunuz. Yine de bazı iletişim sorunlarına karşı dikkatli davranmalısınız.

Öte yandan bekar Yay burçlarım için pek güzel haberlerim yok. Bu sıralar, yeni bir ilişkiye başlamak için doğru zamanlar değil. Tek tabanca özgürlüğüne devam!

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