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Burcuna Göre 15 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 15 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 15 Kasım Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bugünlerde sevgilinizle aranızdan resmen su sızmıyor. Sizi her gören bir maşallah çekiyor zaten. Bence siz de aşkınızı herkesle paylaşırken biraz dikkatli olun, kendinizi nazarlardan koruyun.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, hayatın getirdiği sürprizlere hazır olun. Kendinizi fazla sıktığınızı ve hayatı planlarınıza göre yaşamak istediğinizi görüyorum. Fakat hayat, her zaman planladığımız gibi gitmez. Ve hayatın bizim için hazırladığı plan ise daha güzel olabilir!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; içinizde bir türlü çözemediğiniz bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı ise partnerinizle paylaşmakta zorlanıyorsunuz. En kısa sürede kendi duygularınızla barışmalı ve dürüstçe itiraf etmelisiniz!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; kafanızda binbir türlü sorun var. Bu sorunların içine bir de aşk gibi bir şeyi dahil etmek istemiyorsunuz. Bence hata ediyorsunuz. Aşk hayatınıza dokunduğu anda aslında her şey güzelleşmeye başlayacak.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; partnerinizle her şey yolunca gidiyor. Fakat insanlar sizin moralinizi bozmaya başlamış. Evlilik ne zaman, çocuk ne zaman gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Sakın ola bu sorulara kafayı takıp da ilişkinizi mahvetmeyin. Herkesin yolu farklı, her şeyin bir zamanı var!

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde içinizde engelleyemediğiniz bir his var. Çevrenizdeki bir insana karşı farklı duygular hissetmeye başlamışsınız. Bu duyguları ise kendinize itiraf etmekte zorlanıyorsunuz. Bence bu duygulardan çekinmenize gerek yok. İtiraf ettiğinizde her şeyin güzel gittiğini göreceksiniz :)

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugünlerde biraz inatçısınız sanki. Tartıştığınız bir konuda biraz haksız olduğunuzu bilseniz de inadınızdan vazgeçmiyorsunuz. Şu zamanda ilişki kurmanın birisine güvenmenin ne kadar zor olduğunu fark edin ve elinizdekilerin kıymetini bilin derim.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; başınızı işten kaldıramıyorsunuz. O kadar yoğunsunuz ki etrafınızdakileri görmüyorsunuz. Halbuki hemen yanıbaşınızda, duygularını itiraf etmek için sizi bekleyen birisi var.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugün partnerinden güzel bir sürpriz alacaksın. Bu sürpriz, kafandaki şüphelerin de bir anda uçup gitmesini sağlayacak. Artık rahatlayabilirsin.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizlere güzel haberler vermek isterdim. Fakat bu yoğun Cuma gününde, sizi stresten başka bekleyen bir şey yok. Bütün güzellikler ise hafta sonunda saklı! Güzel haberler için yarın yeniden uğramayı ihmal etme.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; partnerinize soramadığınız soruların cevaplarını başka yerlerde arıyorsunuz. Görüyorum ki tam da bu sebepten çalmışsınız kapımı. Biraz içinizi rahatlatmak adına şüphelerinizin boşa çıkacağını söyleyebilirim. Fakat en doğrusu, gidip bu konuları partnerinizle konuşmak olur.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; günlük heyecanlar peşinde olduğunuzu, ciddi bir ilişki istemediğinizi görüyorum. Bence sonuna kadar haklısınız. Bugünlerde biraz eğlenmek en çok da sizin hakkınız...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bugün ilişkinize yeterince vakit ayırmadığınızı fark ederek romantik bir jest yapmayı düşünebilirsiniz. Bu jestiniz, ilişkinizde güzel başlangıçlara vesile olacak.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda konuştuğunuzu duyabilirsiniz. Çevrenizdeki bir insanla aranızda yerli yersiz yakıştırmalar yapabilir, sizin moralinizi bozabilirler. Sakın bu söylentilere kulak asmayın. Siz, her zamanki olgunluğunuzu korumaya bakın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; siz bugüne kadar sadece kendi düşüncelerinize öenm vermişsiniz. Peki neden şimdi başkalarının görüşlerine önem veriyorsunuz? Bu kendi hayatınız. Özellikle de ilişkileriniz konusunda başka kimsenin fikri önemli değil!

İlişkisi olmayan aslanlar; müjdemi isterim! Bugün gireceğiniz bir ortamda, gözlerinizi alamadığınız birisiyle karşılaşacaksınız. Bu kişi, önce gözlerinizi sonra da fikirlerinizi, kalbinizi esir edecek. Bakalım devamında neler olacak?

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; partnerinizle çok güzel günlerden geçiyorsunuz. Güzel bir gelecek planladığınız partnerinizle her şey oldukça yolunda. Bazı stresli günler yaşasanız da birbirinize karşı düşünceli olmayı ihmal etmeyin.

İlişkisi olmayan Başaklar; bugünlerde herkes üstünüze geliyor sanki. Sürekli birileri, birileriyle tanışmanızı istiyor. Fakat siz de tanışınca hemen ciddi ilişkiye başlayacakmışsınız gibi korkuyorsunuz. Bence denemekten zarar gelmez!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugün, güne biraz moraliniz bozuk başlıyorsunuz. Neyse ki partneriniz sizi neşelendirmesi gerektiğini biliyor. Partneriniz sayesinde stresinizi atıyor ve günün geri kalanında çok güzel işler başarıyorsunuz.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugün hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi bir kişiyle iletişime geçmişken bulabilirsiniz. Bu kişi, nasıl yapacak bilemiyorum ama tam da kalbinize dokunan cümlerle gönlünüzü fethedecek!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; hayat arkadaşınızla her şey yolunda gidiyor. İlişkinizde güveniniz tam, sevginiz tam, saygınız tam...Daha ne olsun ki? Sizinle gurur duyuyorum :)

İlişkisi olmayan Akrepler; son günlerde biraz tadınız kaçmış. Geçmişten gelen bir misafiriniz var bugünlerde gündemde. Bu misafirin moralinizi bozmasına izin vermeyin. O günlerde değil, şimdide yaşadığınızı unutmayın!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; partnerinizle aranız gayet iyi. Fakat gün sonunda aranızı bozacak bir tartışma yaşanabilir. Geçmişten gelen bir mesaj, bir fotoğraf aranızın soğumasına sebep olabilir...

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; haftasonuna dolu dolu planlarla giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla eğlenmek en doğal hakkınız. Bu eğlenceler sırasında, kalbinize dokunan romantik birisiyle tanışmanız da pek olası.

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