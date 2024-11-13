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Burcuna Göre 14 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 14 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 14 Kasım Perşembe günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek dize güzel haberler vermiştim. Fakat bugün, ilişkinize müdahil olan 3. kişiler moralinizi bozabilir. Bana kalırsa, o kişilere değil birbirinizin görüşlerine ve duygularına önem vermelisiniz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, hayat size yeni bir aşkı müjdelemek üzere. Fakat haritanızda gördüğüm üzere siz çok seçici davranıyorsunuz. Elmanın sapı, armudun çöpü derken önünüzdeki talipleri de cesurca elediğinizi görüyorum...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde ilşikinizde bazı iletişim sorunları var. Özellikle siz, duygularınızı anlatmakta bir hayli zorlanıyorsunuz. Fakat böyle giderse aranızdaki anlaşmazlık büyüyecek, duygularınız içinden çıkılmaz bir hal alacak.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugün gireceğiniz yeni bir ortam var. Burada uzun boylu, kumral, oldukça eğlenceli bir tip dikkatinizi çekecek. Bence ilk adımı atmaktan çekinmeyin. Aşkta gurur yoktur, unutmayın!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugün partnerinizden büyük bir jest bekliyorum. Sizi büyük bir sürprizle şaşırtacak olan partneriniz, sizi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; etrafınızdaki herkese ilişki tavsiyesi verdiğinizi görüyorum. Hatta adınız neredeyse 'aşk doktoruna' çıkacak. Peki bu tavsiyelere biraz da siz kulak vermeye ne dersiniz? Hep başkalarına tavsiye vermekle olmuyor bu işler...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugün biraz tadınız kaçabilir, keyfiniz bozulabilir. Neyse ki çok uzun sürmeyecek bu problem. Partneriniz sizi yeniden gülümsetmek için elinden geleni yapacak. Onun ne kadar romantik bir sevgili olduğunu yeniden fark edeceksiniz.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugünlerde kendinizi yeni heyecanlara yelken açarken buluyorsunuz. Sizin adınıza çok mutluyum! Bu heyecan, ilerleyen günlerde kendisini aşkın yerine de bırakabilir.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; partnerinle aranızda bazı anlaşmazlıklar yaşanmış. Fakat sen, bugün bu sorunları çözmek için adım atan taraf olmalısın. Biraz alttan almayı deneyebilir, partnerinin hoşuna gidecek bir sürpriz yapabilirsin. 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizin kalbinize giden yolun, midenizden geçtiğini bilmeyen yoktur herhalde! Bugün de bunun bilincinde olan bir kişi, sizi romantik bir yemeğe çıkartabilir. Bu yemekte bazı gizli duygular açığa çıkabilir...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; artık tam bir dönüm noktasına geldiniz bu ilşikide. Devam etmek mi istiyorsunuz, yoksa başka seçenekleri değerlendirmek mi? Eğer ikinci seçeneğe daha yakın hissediyorsanız bence tereddüt etmeden ve daha fazla uzatmadan mevcut ilişkinize bir son vermelisiniz. Yoksa acı çeken siz olacaksınız.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bu sıralar herkesin size birilerini önerdiğini görüyorum. Fakat siz, bu önerilerin hiçbirini umursamıyor biraz yalnızlığın tadını çıkarmak istiyorsunuz. Ben size hak veriyorum. Bugünler, İkizler burcunun yeni başlangıçlar yapması için pek de uygun değil.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkinizde artık ciddi bir döneme giriş yapıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte aileleriniz tanışabilir, hatta sürpriz bir teklif bile alabilirsiniz! Bence hayatınızın aşkına 'evet' demek için geç kalmayın.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bugün geçmiş defterler açılacak. Gittiğiniz bir ortamda eski sevgilinizi görebilir veya bir paylaşımına denk gelebilirsiniz. Bu denk geliş sizin duygularınızı karıştırsa da bana kalırsa buna izin vermemelisiniz. Gerçek aşkı eski defterlerde bulamayacaksınız.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugünlerde maddi sıkıntılarınız ilişkinize de yansımaya başlamış. Elinizde olmayan sebeplerden ötürü moraliniz bozuluyor, moral bozukluğunuz da duygularınıza yansıyor. Fakat hıncınızı partnerinizden çıkarmamaya dikkat edin.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde oldukça stabil günlerden gçeiyorsunuz. Ne flört ne de bir ilişki var gündeminizde. Bir süre kendi kendinize kalmak size iyi gelebilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugün, kariyerinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Moral bozukluğunuz ise ister istemez ilişkinize yansıyacak. Kendinizi partnerinize yeterince açıklamadığınızı görüyorum. İlişkinizin kötüleşmesini istemiyorsanız daha açık olmayı deneyebilirsin. 

İlişkisi olmayan Başaklar; sizlere ilişkiye karşı olan düşüncelerinizi değiştirmenizi tavsiye etmiştim. Bana kalırsa yeni bir bakış açısı kazandığınız an, hayat da size sürprizlerle gelecek!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde moralinizin bozulduğunu görmemek mümkün değil. Fakat partnerinizin sizin duygusal açlığınızı karşılayamadığını düşünüyorsunuz. Bence oturup düşünmekte fayda var.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugün karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirin, ancak yüzeysellikten kaçının. Hemen ciddi ilişki için arayışa girin demiyorum fakat, günlük heyecanlar da bu aralar size göre değil!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; partnerinizle hiç olmadığı kadar yakınsınız. Tutku ve romantizm dolu anlar yaşayacak, ilişkiye olan bağlılığınızın arttığını göreceksiniz. 

İlişkisi olmayan Akrepler; son günlerde bütün dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Özellikle de gözlerini sizden alamayan birisi var! Bu kişiyle bugün aranızda bir yakınlaşma olacak.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugün partnerinizden hiç beklemediğiniz bir hediye alacaksınız. Bu hediye, size çok değerli hissettirecek. Manevi değeri yüksek olan bu hediye, size sevildiğinizi derinden hissettirecek.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; heyecanınızın peşinden giderek kendinizi yeni insanlarla tanışırken bulacağınızı görüyorum. Bu yeni insanlar, size çok iyi gelecek, eski hayat enerjiniz yeniden gelecek!

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