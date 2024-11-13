Burcuna Göre 14 Kasım Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, her şeyin yolunda gittiğini söyleyerek dize güzel haberler vermiştim. Fakat bugün, ilişkinize müdahil olan 3. kişiler moralinizi bozabilir. Bana kalırsa, o kişilere değil birbirinizin görüşlerine ve duygularına önem vermelisiniz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, hayat size yeni bir aşkı müjdelemek üzere. Fakat haritanızda gördüğüm üzere siz çok seçici davranıyorsunuz. Elmanın sapı, armudun çöpü derken önünüzdeki talipleri de cesurca elediğinizi görüyorum...