Burcuna Göre 12 Kasım Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; ilişkinizde yeniliklere açık bir dönemdesiniz. Partnerinizle ortak idealler paylaşmak, ilişkinizi güçlü kılacak. Ancak özgürlüğe olan düşkünlüğünüz, ilişkinizde bazı sorunlar yaratabilir. Partnerinize duyduğunuz saygıyı göstermeli ve bireyselliğinizi koruyarak dengeyi bulmalısınız. Birlikte sosyalleşmeyi deneyin, maceraya beraber atılın!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu dönem, farklı kültürlerden ve ilgi alanlarından insanlarla tanışmanız için ideal. Kalıplara sığmayan biriyle yollarınız kesişebilir. Tanıştığınız kişilerde dostluk arayışınız ön planda olacak, acele etmektense dostça başlayan bir ilişki kurabilirsiniz.