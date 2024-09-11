Burcuna Göre 12 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bugün, romantik bir sürpriz yaşaman mümkün. İlgini çeken kişi sana yakınlaşabilir. Fakat ben bu yakınlıkta biraz art niyet görüyorum. Senin gibi beyaz kalpli bir insan değil maalesef o. Üstelik bunu arkadaşların da birkaç söylemiş sana...