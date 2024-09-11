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Burcuna Göre 12 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 12 Eylül Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 20:01

Eylül ayında heyecanı artırmak, özellikle aşk konusunda güzel haberler almak harika olurdu! Bugün bazı burçlarımı aşk konusunda güzel haberler bekliyor. Peki sen de onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 12 Eylül Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk hayatında küçük bir sürprizle karşılaşabilirsin. Sevgilinle veya ilgini çeken biriyle olan ilişkin daha da derinleşebilir. Bugünlerde senin de romantik bir arayış içinde olduğunu biliyordum!

 Kalbinin sesini dinle ve anın tadını çıkar.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Aşk konusunda heyecan verici bir gün seni bekliyor. Duygusal olarak güçlü bir bağ kurabileceğin fırsat çıkacak karşına. Bunca zamandır aşka kapalı olsan da artık cesur olma zamanı.  

Hislerini paylaşmaktan çekinme!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Aşk hayatında uzun zamandır beklediğin haber bugün gelebilir. Uzun süredir eski sevgilinden bir hareket beklediğini görüyorum. Söz konusu kişiyle olan ilişkin bugün yeniden doğacak. 

Bakalım yarın bize neler getirecek?

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, romantik bir sürpriz yaşaman mümkün. İlgini çeken kişi sana yakınlaşabilir. Fakat ben bu yakınlıkta biraz art niyet görüyorum. Senin gibi beyaz kalpli bir insan değil maalesef o. Üstelik bunu arkadaşların da birkaç söylemiş sana...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Aşk hayatında bazı belirsizlikler yaşanabilir. Sevgilin biraz ciddi adımlar atmak istiyor. Fakat sen henüz orada değilsin. Bu duygularını ona açıkça ifade etmeli, ilişkide neler hissettiğini söylemelisin.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Romantik ilişkilerinde yeniliklere açık olman gereken bir gün. Sevgilinle yapacağınız konuşmalar, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Yeni deneyimlere atılabilir, ilişkinize heyecan katabilirsiniz. 

Aşk sizinle olsun!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, aşk hayatında yeni bir başlangıç yapma şansın var. İlgini çeken biriyle derin bir sohbet kuracaksın. Dostça başlayan bu sohbetin zamanla nasıl aşka dönüştüğünü kendi gözlerinle göreceksin. 

Kendini aşkın kollarına bırakmaktan çekinme.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Duygusal olarak kendini çok iyi hissedeceğin bir gündeyiz. Sevdiğin kişiyle olan ilişkinde daha yakın anlar görüyorum. Keyifli vakitler geçiriyor, özlem gideriyorsunuz. Siz yine de ilişkinize göz dikenlere dikkat edin!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Aşk hayatında sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İlgini çeken kişiyle bir iletişim kuracaksın. Bu kişiye karşı çok da bir şey hissetmediğini, sadece görünüşünü beğendiğini sanıyordun. Halbuki gerçekte olanlar çok daha öte...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, aşk konusunda pek şanslı değilsin. Eski sevgilin yine bir yerlerden çıkabilir, seni bir türlü rahat bırakmayabilir. Eski konuların açılması ise seni hiç mutlu etmiyor. Üstelik sen yeni başlangıçlar peşindeyken...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün buluttan nem kapıyorsun resmen. Sevgilinle gayet güzel giden bir ilişkin varken nedense bir anda her şeyi alt üst ediyorsun. Acaba hislerinden emin olamıyor musun? 

Bence sen biraz daha düşün...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Romantik ilişkilerde biraz sabırlı olman gereken bir dönemdesin. Biliyorum, ilgi herkesin hoşuna gider. Fakat herkesin zamana ihtiyacı vardır. Partnerine biraz zaman tanı, ilişkinizi rahat bırak!

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