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Burcuna Göre 10 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 10 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.09.2024 - 20:01

Eylül ayının pek bir durgun günlerinde aşktan ne haber? Kimi burçlar resmen aşka küsmüş, kimi burçlar ise yepyeni bir aşka yelken açıyor. Peki bugün senin burcunu neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 10 Eylül Salı aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Oğlak burçlarımı bugün içine kapanık görüyorum. Pek kimseyle görüşmek istemiyorsun. Hele ki yeni bir insanla. Bugün en iyisi kendine biraz zaman ayırmak ve anın tadını çıkarmak. 

Bakalım yarın neler getirecek...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün kendini keşfettiğin bir gün olacak. Partnerin hiç istemediğin bir harekette bulunabilir. Tam damarına bassa da bunun aslında senin için bir getirisi olacak. Nasıl mı? İlişkilerinde ne istemediğini fark edecek ve bundan sonra ona göre davranacaksın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün seni biraz dertli görüyorum. Özellikle iş/okul hayatın seni biraz yormuş. Dinlenmek ve bir soluk almak istiyorsun. Bunun için en doğru yer ise sevgilinin omzu. Böylece ilişkininizdeki küçük sorunları da çözmüş olacaksınız.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün ayrıntılara takılıp duruyorsun. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Sevgilinle yaptığın planın da kusursuz işlemesini istiyorsun. Fakat bu mümkün olmayacak. Bir aksilik yaşayacaksınız ve planınız istediğiniz gibi gitmeyecek. 

Gel gör ki bunun sana çok iyi geldiğini hissedeceksin. Biraz rahatlamaya ihtiyacın vardı!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğa burcu bugün girdiği bir ortamda kendisini belli edecek. Bir iş toplantısı olabilir, arkadaşlarla bir buluşma ortamı olabilir. Bu ortamda söyleyeceğin bir söz, birilerinin çok dikkatini çekecek. Seninle yakınlık kurmak isteyecek...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün sende bir sıkıntı var. Partnerinin senden bir şeyler gizlediğini düşünüyorsun. Fakat neler olduğunu tam olarak anlayamadın. Bugün sonunda, hislerinin doğu çıkıp çıkmadığını göreceksin...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yengeç bugün resmen yerinde duramıyor. Yeni bir mevsimin gelişi, sende yeni heyecanlar yaratmış. Kendini yenilemek ve farklı başlangıçlar yapmak istiyorsun. Her ne kadar aşk aklında olmasa da birileri seni düşünmeden edemiyor!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün insanların gerçek yüzünü göreceksin. Kötü bir gün yaşama ihtimalin yüksek. Fakat bugün senin yanında olanlar ve arkandan konuşanların kim olduğunu göreceksin. Bu sayede gelecekte çok daha güvenilir ilişkiler kuracaksın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünden itibaren yeni bir enerji alanına giriyorsun. Bu sayede ilişkilerin düzene giriyor, bütün sorunlarınız ortadan kalkıyor. Eğer bir ilişkin yoksa yakın bir zamanda kapını çalacak kişiye hazırlıklı ol!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Günün can sıkıcı başlasa da ilerleyen saatlerde güzel bir haber alacaksın. Bu haber, elbette sevgilinden veya eşinden gelecek. Bu haberi kimseye söylememelisin. Üzerinizde kem göz var!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün Akrep burçlarımın bağ kurmak için güçlü bir enerjiye sahip olduğunu görüyorum. Flörtleriniz ciddi ilişkiye dönebilir, ilişkilerinizde evlilik yolunda adımlar atılabilir. Alacağınız yeni kararlar size çok iyi gelecek.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün yaratıcı planların var. Bu planların arasında elbette romantizm de olmazsa olmaz. Biraz partnerini ve kendini şımartmalı, aşkınızın ne kadar değerli olduğunun farkına varmalısın. Ona yapacağın sürpriz, ilişkinize yepyeni bir dinamik katacak.

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