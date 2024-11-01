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Burcuna Göre 1 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 1 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 09:25

Aşkın ayı Kasım geldi çattı! Herkes bilir ki Kasım ayında aşk bir başkadır. Peki Kasım ayında hangi burçlar aşka kavuşacak? Kimler mutlu olacak?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 1 Kasım Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. Kasım ayı senin iççin oldukça hareketli geçecek. Hayatına giren yeni insanlar, hayatından çıkan insanlar...Hepsinin de sana bir iyiliği dokunacak. İleride dönüp baktığında hepsi için iyi ki diyeceksin. Özellikle bugün, girdiğin bir ortamda hayatını değiştirecek o kişiyle karşılaşabilirsin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kasım'da daha çok hedeflerinin, yeni fikirlerinin ön plana çıktığını görüyorum. Bunlar için seni tebrik ederim ancak bugünkü konumuz aşk! Kasım ayının başlarında, kalbini hızla çarptıran birisiyle tanışabilirsin. Bence eski deneyimlerine rağmen bu kişiye bir şans vermelisin. Sonunda mutluluğu bulacağını görüyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Kasım ayında Balık burcunda kavuşmalar gözüme çarpıyor. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan Balıklar, sonunda sevdiklerine kavuşuyor. Hatta ciddi ilişkiye de adım atmak üzereler! Eğer bir ilişkin yoksa, bunu sevgiline kavuşmak olarak da yorumlayabilirsin. Yeni aşklar kapıda...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Kasım ayında en çok aşk ön plana çıkıyor burcunda. Bugüne kadar yaşadığın iyi veya kötü deneyimleri artık bir kenara bırak. Bugünlerde karşına çıkan kişi zaten sana her şeyi unutturacak. Kasım'da başlayacak olan aşkınız, kim bilir ka. Kasımlar görecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Kasım ayında aşk konusunda biraz kararsız olacaksın. İlişkisi olan Boğa burçlarımın kafa karışıklığını buradan ben bile görebiliyorum. Gitmek ve kalmak arasında kalmışsınız. Bana sorarsan, Kasım ayının yeniliklere gebe olduğunu söyleyerek gitmeni tavsiye ederim...

Bekar Boğa burçlarım da yepyeni aşklara adım atmak üzere!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Kasım ayında aşk konusunda şansın dönüyor artık. Yepyeni başlangıçlar yaptığını, tutkunun, romantizmin ve heyecanın peşinden gittiğini görüyorum. Bana kalırsa çok da iyi yapıyorsun. Başlarda ciddi ilişki düşünmeni ise tavsiye etmem. Kasım ayı, ciddi adımlar atman için pek de uygun bir zaman dilimi değil.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Kasım ayında bir değişim enerjisine büründüğünü görüyorum. Aşkta da değişimler pek yakın. Hayatındaki insanla, hayatını birleştirme konusunda ciddi bir adım atabilirsin. Çoktan attıysan eğer ailenize minik bir üye katılmasını planlayabilirsiniz. Öte yandan bekar Yengeç burçlarımın da kendilerini pek yakında sağlıklı bir ilişki içinde bulacağını görüyorum.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Kasım ayı, sevdiğini ve sevildiğini derinden hissettiğin, kendini konfor alanında mutlu hissettiğin günlerle geçecek. Bir ilişkin varsa, her şeyin yolunda gittiğinin müjdesini vereyim. Sizin için harika bir ay olacak. Eğer bekar bir Aslan burcuysan yeni tanışacağın kişinin sana harika hisler tattıracağının müjdesini de vereyim!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Kasım ayında romantik duygularını ihmal etme sakın. Bütün burçlarım, Kasım ayında bir şekilde aşkı buluyor. En zorlanacak olan kişi ise sensin. Kendini kariyer ve aşk arasında sıkışıp kalmış gibi hissedeceksin. Halbuki sende ikisini birden yönetebilecek güç, kuvvet var. Şansın bol olsun!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Kasım ayında özgür ruhuna söz geçirmek biraz zor olabilir. Sonbahar aylarının getirdiği romantik havayla kendini aşkın, anlık heyecanların kollarına bırakmak isteyebilirsin. Arzularına yenik düşebilirsin. Dikkat et de, sonunda kalbi kırılan sen olma.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Akrep burçlarım Kasım ayında güçleniyor, pozitif bir enerjiye bürünüyor. Duygusal anlamda yenilendiğini ve eskisinden de güçlü olduğunu görüyorum. Bana kalırsa bu enerji, sana yepyeni bir aşkın kapılarını da açıyor. Hem de henüz yeni ayın başlangıcındayken!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Kasım ayında ilişkisi olan Yay burçlarımın kendilerini ciddi hazırlıklar içinde bulacağını görüyorum. Artık aileler tanışıyor, minik bir nişan töreni planlanıyor! Sizin bir ömür boyu mutlu olduğunuzu görebiliyorum. Öte yandan, bekar Yay burçlarım ise Güneş'in burçlarına geçmesiyle birlikte yepyeni aşklara kucak açacak...

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