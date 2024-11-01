Burcuna Göre 1 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Kasım ayında aşk konusunda şansın dönüyor artık. Yepyeni başlangıçlar yaptığını, tutkunun, romantizmin ve heyecanın peşinden gittiğini görüyorum. Bana kalırsa çok da iyi yapıyorsun. Başlarda ciddi ilişki düşünmeni ise tavsiye etmem. Kasım ayı, ciddi adımlar atman için pek de uygun bir zaman dilimi değil.