Burcuna Göre 1 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; Aralık ayına hoş geldiniz! Bu ay kurduğunuz tüm hayallerin yavaş yavaş gerçek olacağını düşünüyorum. Fakat bu süreçte aceleci davranmayın, bazı şeyleri zamana bırakın. Emin olun her şey çok güzel olacak.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Aralık ayına hoş geldiniz! Bu ay o boş kalan gönlünüzün sonunda huzurla dolup taşacağını görüyorum. Aklınızdaki o insanla sonunda güzel gelişmeler yaşamaya başlıyorsunuz.