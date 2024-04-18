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Burçların Zayıf Noktalarını Tespit Eden Bir Kullanıcı Sizi Kendiniz Hakkında Bile Şaşırtabilir

Burçların Zayıf Noktalarını Tespit Eden Bir Kullanıcı Sizi Kendiniz Hakkında Bile Şaşırtabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:18

Astroloji dünyası koca bir derya. Bir kez ilginizi çektiğinizde, detaylarda boğulmanız da çok büyük bir ihtimal. Bugüne kadar burçların iyi veya kötü özelliklerini duymuş olabilirsiniz. 

Peki ya burçların en zayıf noktalarını?

Kaynak: Jupiterianvenus

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Astroloji dünyası koca bir derya, deniz...

Astroloji dünyası koca bir derya, deniz...

Astroloji dünyasına biraz alışkınsanız, yalnızca 12 burçtan ibaret olmadığını bilirsiniz. Öyle ki detaylarına bakmaya başladıkça hiç duymadığınız bilgiler öğrenmeniz de çok muhtemel.

Bugüne kadar ise genellikle 12 burcun iyi ve/veya kötü özelliklerini konuştuk. Artık hepimiz aşinayız bu özelliklere.

Bugüne kadar ise genellikle 12 burcun iyi ve/veya kötü özelliklerini konuştuk. Artık hepimiz aşinayız bu özelliklere.

Peki aslında önemli bir konu olan burçların 'en zayıf noktalarını' biliyor musunuz? 

Hem kendiniz hem de etrafınızdaki insanların zayıf noktalarını öğrenmek sizin çok işinize yarayabilir!

1. Her şey bir astroloji hesabının "karakter ve zayıf noktası" akımına dahil olmasıyla başladı.

1. Her şey bir astroloji hesabının "karakter ve zayıf noktası" akımına dahil olmasıyla başladı.
twitter.com

Terazi burçlarının zayıf noktası evlilik gibi görünüyor!

Peki ya diğer burçlar?

2. Yay burçlarının zayıf noktaları ise manevi değerleri olsa gerek;

2. Yay burçlarının zayıf noktaları ise manevi değerleri olsa gerek;

3. Aslan burçlarının zayıf noktası ise;

3. Aslan burçlarının zayıf noktası ise;
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4. Kova burçlarının zayıf noktasının ise Yengeç burçları olduğu söylendi!

4. Kova burçlarının zayıf noktasının ise Yengeç burçları olduğu söylendi!

Buna ne diyorsunuz yengeç burçları?

5. Boğa burçlarının zayıf noktası ise;

5. Boğa burçlarının zayıf noktası ise;

6. Koç burçlarının zayıf noktası;

6. Koç burçlarının zayıf noktası;

7. İkizler burcunun zayıf noktası dedikodu mu dersiniz?

7. İkizler burcunun zayıf noktası dedikodu mu dersiniz?

8. Balık burçlarının zayıf noktası;

8. Balık burçlarının zayıf noktası;
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9. Başak burçlarının zayıf noktası ise tartışılamaz herhalde.

9. Başak burçlarının zayıf noktası ise tartışılamaz herhalde.

10. Oğlak burçları ise biraz işkolik diyebilir miyiz?

10. Oğlak burçları ise biraz işkolik diyebilir miyiz?

11. Akrep burçları ise biraz dertli;

11. Akrep burçları ise biraz dertli;

12. Son olarak Yengeç burçları!

12. Son olarak Yengeç burçları!

Ne dersiniz, bu yorumlar sizce doğru mu?

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