Burçların Zayıf Noktalarını Tespit Eden Bir Kullanıcı Sizi Kendiniz Hakkında Bile Şaşırtabilir
Burçların Zayıf Noktalarını Tespit Eden Bir Kullanıcı Sizi Kendiniz Hakkında Bile Şaşırtabilir
Astroloji dünyası koca bir derya. Bir kez ilginizi çektiğinizde, detaylarda boğulmanız da çok büyük bir ihtimal. Bugüne kadar burçların iyi veya kötü özelliklerini duymuş olabilirsiniz.
Peki ya burçların en zayıf noktalarını?
Kaynak: Jupiterianvenus
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Astroloji dünyası koca bir derya, deniz...
Bugüne kadar ise genellikle 12 burcun iyi ve/veya kötü özelliklerini konuştuk. Artık hepimiz aşinayız bu özelliklere.
1. Her şey bir astroloji hesabının "karakter ve zayıf noktası" akımına dahil olmasıyla başladı.
2. Yay burçlarının zayıf noktaları ise manevi değerleri olsa gerek;
3. Aslan burçlarının zayıf noktası ise;
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4. Kova burçlarının zayıf noktasının ise Yengeç burçları olduğu söylendi!
5. Boğa burçlarının zayıf noktası ise;
6. Koç burçlarının zayıf noktası;
7. İkizler burcunun zayıf noktası dedikodu mu dersiniz?
8. Balık burçlarının zayıf noktası;
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9. Başak burçlarının zayıf noktası ise tartışılamaz herhalde.
10. Oğlak burçları ise biraz işkolik diyebilir miyiz?
11. Akrep burçları ise biraz dertli;
12. Son olarak Yengeç burçları!
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