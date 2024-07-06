Burçların İlişki Uyumu Nasıl? Ünlü Astroloji Yazarı Can Aydoğmuş Yanıtladı!
Burçların İlişki Uyumu Nasıl? Ünlü Astroloji Yazarı Can Aydoğmuş Yanıtladı!
İlişkiler söz konusu olduğunda uyum için elbette ilk olarak burçlar akıllara gelir. Kimi burçlar derin bir uyum yakalarken kimileri de bir türlü kimyalarını tutturamaz.
Ünlü astroloji yazarı Can Aydoğmuş, ilişkilerdeki burçları sizin için yorumladı!
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İlişkilerde uyumun anahtarı burçlardan geçer elbette.
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Bizler de ünlü astroloji yazarı Can Aydoğmuş'a birbirleriyle uyumlu burçları sorduk! Yay erkeği ve koç kadının birbirleriyle uyumuna diyecek sözümüz yok!
Fakat Boğa erkeği ve Yengeç kadını denince işin rengi değişti. Boğa erkeği yengeç kadınıyla biraz zorlanabilir...
Bakalım Can Aydoğmuş diğer burç uyumlarına ne yorumlar yaptı? 👇🏻
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