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Burçların İlişki Uyumu Nasıl? Ünlü Astroloji Yazarı Can Aydoğmuş Yanıtladı!

Burçların İlişki Uyumu Nasıl? Ünlü Astroloji Yazarı Can Aydoğmuş Yanıtladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 17:17

İlişkiler söz konusu olduğunda uyum için elbette ilk olarak burçlar akıllara gelir. Kimi burçlar derin bir uyum yakalarken kimileri de bir türlü kimyalarını tutturamaz. 

Ünlü astroloji yazarı Can Aydoğmuş, ilişkilerdeki burçları sizin için yorumladı!

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İlişkilerde uyumun anahtarı burçlardan geçer elbette.

İlişkilerde uyumun anahtarı burçlardan geçer elbette.

Birbirlerine uyumlu burçların ilişkileri tam gaz devam ederken uyumsuz burçlar bir türlü ortak bir kimya elde edemez. Tabii herhangi bir burcun kadını mı yoksa erkeği mi olduğunuz da fark edecektir.

Bizler de ünlü astroloji yazarı Can Aydoğmuş'a birbirleriyle uyumlu burçları sorduk! Yay erkeği ve koç kadının birbirleriyle uyumuna diyecek sözümüz yok!

Bizler de ünlü astroloji yazarı Can Aydoğmuş'a birbirleriyle uyumlu burçları sorduk! Yay erkeği ve koç kadının birbirleriyle uyumuna diyecek sözümüz yok!

'Son derece pozitif son derece keyifli bir çift!'

Fakat Boğa erkeği ve Yengeç kadını denince işin rengi değişti. Boğa erkeği yengeç kadınıyla biraz zorlanabilir...

Fakat Boğa erkeği ve Yengeç kadını denince işin rengi değişti. Boğa erkeği yengeç kadınıyla biraz zorlanabilir...

Bu yüzden bu çiftimizi bir 'ghostla' uğurluyoruz.

Bakalım Can Aydoğmuş diğer burç uyumlarına ne yorumlar yaptı? 👇🏻

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