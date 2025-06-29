Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu? Kur'an'da Burçlarla veya Astrolojiyle İlgili Ayet, Hadis Var mı?
Burçlara inanan kimseler, kişinin doğum anındaki yıldız haritasının, kişinin karakterini ve dolayısıyla hayatını belirlediğini iddia eder. Toplamda 12 farklı burç vardır. Bir insanın doğum haritası incelenirken doğduğu andaki gök cisimlerinin konumları incelenir ve yükselen burç, ay burcu gibi hesaplamalar da yapılır. Burçlara inanan kimseler, kimi zaman burçların Kuran'da da geçtiğini iddia eder. Peki bu doğru mudur? İslamiyet'in astrolojiye olan bakış açısı nasıldır?
burçlar Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da burçlarla ilgili ayet var mı?
İşte, detaylar...
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Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu?
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Kur'an'da Buruc Suresi Neyi Anlatıyor?
Kur'an'da Burçlarla İlgili Ayetler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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