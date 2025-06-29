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Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu? Kur'an'da Burçlarla veya Astrolojiyle İlgili Ayet, Hadis Var mı?

Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu? Kur'an'da Burçlarla veya Astrolojiyle İlgili Ayet, Hadis Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 16:08

Burçlara inanan kimseler, kişinin doğum anındaki yıldız haritasının, kişinin karakterini ve dolayısıyla hayatını belirlediğini iddia eder. Toplamda 12 farklı burç vardır. Bir insanın doğum haritası incelenirken doğduğu andaki gök cisimlerinin konumları incelenir ve yükselen burç, ay burcu gibi hesaplamalar da yapılır. Burçlara inanan kimseler, kimi zaman burçların Kuran'da da geçtiğini iddia eder. Peki bu doğru mudur? İslamiyet'in astrolojiye olan bakış açısı nasıldır?

burçlar Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da burçlarla ilgili ayet var mı?

İşte, detaylar...

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Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu?

Burçlar Kur'an'da Geçiyor mu?

Kur’an-ı Kerim’de burçlar doğrudan burç isimleriyle geçmez, yani günümüzde bildiğimiz Koç, Boğa, İkizler gibi zodyak burçları tek tek anılmaz. Ancak 'burç' kelimesi Kur’an’da birkaç ayette farklı anlamlarda geçer ve gökyüzüyle, yıldızlarla ve göksel düzenle bağlantılı olarak kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de Buruc suresi de vardır. Fakat Buruc suresinin adındaki burç, bugün kullandığımız 'burç' anlamına gelmez. Buradaki 'burç' kelimesi, astronomi bilimiyle ilgilidir. Burçlar ve astroloji ise bilim dünyası tarafından da kabul görmez.

Peygamber Efendimiz Burçlara İnanır mı?

İslam dini, falcılık, büyücülük medyumluk gibi 'gelecekten haber getiren' eylemleri yasaklamıştır. Yıldızların insanların kaderini belirlediği bir sisteme dayanan burçlar da İslam'da kabul görmez. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de burçlara inanmazdı.

 Astroloji, geleceğe dair bilgilere sahip olduğunu iddia eder ancak İslam'a göre geleceği yalnızca Allah bilebilir. 'Geleceği sadece Allah bilir (Lokman Suresi, 34. Ayet)' Bu nedenle yıldız falı gibi geleceği önceden bildiğini iddia eden yöntemler de Kur’an’a aykırıdır.

Yıldızlar, Kur’an’da yön bulmak (Nahl 16/16) ve gökyüzünün süsü olmak gibi fiziksel ve estetik amaçlarla yaratılmış varlıklar olarak anlatılır.

Kur'an'da Buruc Suresi Neyi Anlatıyor?

Kur'an'da Buruc Suresi Neyi Anlatıyor?

Burçlara inanan kimi kişiler, Kur'an'daki Buruc suresini örnek vererek İslam'da astrolojinin yeri olduğunu iddia eder. Fakat bu yanlıştır. Buruc suresi, burçlarla ilgili değildir.

Diyanet'e göre Buruc Suresi'nin konusu aşağıdaki gibidir:

Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek topluluğu) denilen inkârcıların, inançlı insanlara inançları sebebiyle yaptıkları işkenceler ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve inananların mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.

Kur'an'da Burçlarla İlgili Ayetler

Kur'an'da Burçlarla İlgili Ayetler
  • el-Burûc Suresi, 1. Ayet:

'Vel-semâi zât'il-burûc'

'Burçlar sahibi göğe andolsun.'

Bu ayetteki “burçlar”, gökyüzündeki büyük yıldız kümeleri veya takımyıldızları anlamındadır. Burada astrolojik değil, astronomik bir anlam vardır.

  • el-Hicr Suresi, 16. Ayet:

“Andolsun biz gökte burçlar yarattık ve onları bakanlar için süsledik.”

Burada da burçlar, yıldızların, gezegenlerin veya göksel sistemlerin düzenini ifade eder.

  • el-Furkan Suresi, 61. Ayet:

“Gökte burçlar var eden, orada bir kandil ve nurlu bir ay yaratan (Allah) yücedir.”

Yine burada gökyüzündeki düzenli sistemler, yıldız kümeleri veya takımyıldızlar kastedilmiştir.

Kur'an'da burç kelimesi geçse de günümüzde kullanılan burç anlamına sahip değildir. Kuran'da 'burç' gökyüzünün düzeni, yıldızların yerleşimi ve Allah’ın kudreti çerçevesinde yer alır. Özetle, astrolojik olarak değil astronomik olarak bahsi geçer.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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