Bu Yoga Pozlarının Adını Biliyor musun?
Bu Yoga Pozlarının Adını Biliyor musun?
Zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu birleştirmeyi amaçlayan yoganın bir çok farklı pozu var. Peki sen bu pozların isimlerine ne kadar hakimsin?
Kaynak: https://www.yogabreezebali.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım. Bu duruşun adı ne?
2. Peki bu pozu adı ne?
3. Peki bu duruş hangisi?
4. Bu pozun adı ne olabilir?
5. Bu ünlü pozun adı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Göründüğü kadar kolay olmayan bu pozun adı ne peki?
7. Yogada bu duruşun adı ne olabilir sence?
8. Yoganın en zor duruşlarından olan bu pozun adı ne olabilir?
9. Büyük bir esneklik gerektiren bu yoga pozunun adı ne peki?
10. Son olarak bu pozun adını biliyor musun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda