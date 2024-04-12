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Bu Yoga Pozlarının Adını Biliyor musun?

etiket Bu Yoga Pozlarının Adını Biliyor musun?

godot
godot - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 11:02

Zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu birleştirmeyi amaçlayan yoganın bir çok farklı pozu var. Peki sen bu pozların isimlerine ne kadar hakimsin?

Kaynak: https://www.yogabreezebali.com

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1. Başlayalım. Bu duruşun adı ne?

1. Başlayalım. Bu duruşun adı ne?

2. Peki bu pozu adı ne?

2. Peki bu pozu adı ne?

3. Peki bu duruş hangisi?

3. Peki bu duruş hangisi?

4. Bu pozun adı ne olabilir?

4. Bu pozun adı ne olabilir?

5. Bu ünlü pozun adı ne?

5. Bu ünlü pozun adı ne?
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6. Göründüğü kadar kolay olmayan bu pozun adı ne peki?

6. Göründüğü kadar kolay olmayan bu pozun adı ne peki?

7. Yogada bu duruşun adı ne olabilir sence?

7. Yogada bu duruşun adı ne olabilir sence?

8. Yoganın en zor duruşlarından olan bu pozun adı ne olabilir?

8. Yoganın en zor duruşlarından olan bu pozun adı ne olabilir?

9. Büyük bir esneklik gerektiren bu yoga pozunun adı ne peki?

9. Büyük bir esneklik gerektiren bu yoga pozunun adı ne peki?

10. Son olarak bu pozun adını biliyor musun?

10. Son olarak bu pozun adını biliyor musun?
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Daha iyi olacaksın.

Sen iyi bir yaşama adım atma yolundasın. Öğreniyorsun. Öğrendikçe daha da iyi olacaksın. Unutma hiç kimse yogaya başladığında bu pozları ezbere bilmiyordu...

Yoga master!

Yoga yapıp yapmadığın bilmiyoruz ama yaşamını güzelleştirmek üzere olduğun kesin. Yogaya büyük bir ilgin ve yatkınlığın var. Şimdiye kadar başlamadıysan bile başlamalısın.

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