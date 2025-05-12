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Bu Yaz Piknik Sepetlerine Renk Katacak Pratik Atıştırmalık Tarifler

etiket Bu Yaz Piknik Sepetlerine Renk Katacak Pratik Atıştırmalık Tarifler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 19:01

Yaz geldi mi insanın içine bir kıpırtı, dışarı çıkma isteği düşüyor. Hemen çimenlere uzanmalı, gölgede limonata yudumlamalı, üstüne de 'aç değilim ama bu neymiş bir bakayım' dedirten atıştırmalıklar yenmeli… Elbette o piknik sepeti de boş durmamalı.

Philips Çift Hazneli Airfryer devriyle işler daha da tatlılaşıyor. Çünkü bu çift hazneli alet bir yanda tatlı pişirirken diğer yanda tuzluyu hazırlayabiliyor; biri mini muffin, diğeri çıtır börek… İki lezzet, tek seferde.

Haydi bakalım! Sepetler dolsun, gölgeler bulunsun.

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1. Mini Caprese Milföy Lokmaları ve Baharatlı Kabak Cipsleri

1. Mini Caprese Milföy Lokmaları ve Baharatlı Kabak Cipsleri

Bu ikili, “Ben sadece güzel değilim, pratik de yaparım” diyen atıştırmalıklar!

 Mini Caprese Milföy Lokmaları 

Malzemeler:

  • 1 paket milföy hamuru 

  • 10-12 adet cherry domates 

  • 1 top mozzarella 

  • Taze fesleğen yaprakları

  • Zeytinyağı, tuz, karabiber

  • (Opsiyonel) Balsamik glaze

Nasıl yapılır?

  • Milföyleri hafif çözülünce dörde bölüyoruz. Her bir kareyi minik muffin kaplarına bastırır gibi Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun küçük kaplara yerleştirin ya da doğrudan hazneye yerleştirip ortasına bir parça domates, bir küp mozzarella ve bir fesleğen yaprağı yerleştirin.

  • Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, tuz ve karabiber serpiştirin.

  • Airfryer’ın büyük haznesine dizin. 180°C’de 10-12 dakika kadar pişirin. Milföyler kızarıp pofuduk olunca tamamdır.

  • Servisten hemen önce isterseniz balsamik glaze gezdirebilirsiniz. Tatlı-ekşi bir dokunuş şahane gidiyor!

Baharatlı Kabak Cipsleri 

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz sarımsak

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • Tuz

Nasıl yapılır?

  • Kabağı incecik halkalar halinde doğrayın. Ne kadar ince, o kadar çıtır!

  • Büyükçe bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Küçük hazneye kabak dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde dizin. Gerekirse iki parti pişirin.

  • 160°C’de 15-18 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırırsanız her tarafı eşit çıtırlığa ulaşır.

Piknik sepetine koyarken bu cipsleri minik kavanozlara, milföy lokmalarını ise hava almayan kaplara koyarsanız, piknik alanında da çıtırlığı ve tazeliği garantilemiş olursunuz.

2. Mini Sebze Sandviçleri ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri

2. Mini Sebze Sandviçleri ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri

 “Yiyen vegan sandı ama sonra tarifini istedi” kıvamında bir ikili!

 Mini Sebze Sandviçleri 

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet patlıcan

  • 1 adet kırmızı biber

  • Zeytinyağı, kekik, tuz

  • 4-5 dilim tam buğday ekmeği (yuvarlak kesilmiş)

  • Labne ya da sürülebilir beyaz peynir

  • (Opsiyonel) Roka yaprakları

Nasıl yapılır?

  • Sebzeleri ince halkalar şeklinde kesip zeytinyağı, kekik ve tuzla ovun.

  • Büyük hazneye sebzeleri dizin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Ekmekleri de son 2 dakikada içine atıp hafif kızartabilirsin.

  • Ekmeklerin üzerine peynir sür, sebzeleri kat kat diz, roka ile süsle. Minik ama karakterli sandviçler hazır!

Tarçınlı Şeftali Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet olgun şeftali (ince dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (aroması için)

Nasıl yapılır?

  • Şeftali dilimlerini bal, tarçın ve tereyağı ile harmanla.

  • Küçük hazneye dizip 160°C’de 8-10 dakika pişir. Üzeri hafif karamelize olacak.

  • Soğuyunca ister sade ye, ister yoğurtla, ister dondurmayla servis et. Hatta pikniğe termosla vanilyalı yoğurt bile götür, olay yarat!

3. Babagannuş

3. Babagannuş

Patlıcan, biber ve sarımsağın gönül ittifakı: Ekmeği bana bana yesinler diye yaratılmış bir meze.

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patlıcan

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 1 adet yeşil biber (acı sevenlere jalapeno da olur 👀)

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • Yarım limonun suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (üzerine gezdirmek için biraz daha)

  • Tuz

  • (İsteğe bağlı) Maydanoz ve nar ekşisi

Nasıl yapılır?

  • Patlıcanların üzerine bıçakla birkaç delik aç (patlamasın diye), biberleri de bütün bırak.

  • Büyük hazneye pişirme kağıdı ser ve sebzeleri yerleştir. Sarımsağı da kabuğuyla yanlarına at.

  • 200°C’de 18-20 dakika kadar közle. Patlıcanlar içten içe yumuşayıp biberlerin kabuğu buruşmalı.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkan sebzeleri biraz soğumaya bırak, sonra kabuklarını kolayca soy.

  • Patlıcan, biber ve sarımsağı tahta kaşıkla ince ince kıy ya da çatalla ez. Blender kullanma, o rustik dokuya yazık olur!

  • Karışıma tahin, limon suyu, tuz ve zeytinyağı ekle. Karıştır ama fazla ezmeden.

  • Servis tabağına al, üzerine zeytinyağı gezdir. İstersen ince kıyılmış maydanoz ya da birkaç damla nar ekşisiyle süsleyebilirsin.

Piknik Tüyosu:

Bu tarif 1 gün önceden yapılınca daha bile güzel olur, çünkü tatlar oturur. Yanına mutlaka mini lavaş, çubuk kraker veya kızarmış ekmek dilimleri al. Bir de termosla soğuk ayran… Gönülleri fethettin gitti.

4. Islak Kek

4. Islak Kek

Çatal batmadan dağılan, çikolatadan göz kırpan, Philips Çift Hazneli Airfryer mucizesi!

Malzemeler

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı süt

  • 1 su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

Islak sos için:

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • (İsteğe bağlı) 1 parça bitter çikolata veya 1 tatlı kaşığı Nutella

Nasıl yapılır?

  • Yumurtaları ve şekeri 3-4 dakika beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırp.

  • Ardından süt ve sıvı yağı ekle ve karıştır.

  • Sonra kuru malzemeleri (un, kakao, kabartma tozu, vanilin) eleyerek ekle. Spatula yardımıyla havasını söndürmeden karıştır.

  • Küçük Philips Çift Hazneli Airfryer kabına ya da yağlı kağıt serilmiş 20x20 bir kare borcama dök.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarla, keki 25-30 dakika pişir. İlk 20 dakikadan önce kapağı açma, sonra kürdanla kontrol et.

  • İçine batırdığın kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiştir.

  • Küçük bir tencereye süt, sıvı yağ, şeker ve kakaoyu al.

  • Şeker eriyene kadar ısıt ama kaynatma. Eğer çikolata ekleyeceksen en son at ve erimesini sağla.

  • Kek piştikten sonra 5 dakika dinlendir.

  • Üzerine bir çatalla küçük delikler aç ve sıcak ya da ılımış sosu gezdirerek dök.

  • Sosun emilmesi için kek 15-20 dakika dinlenmeli. Soğuyunca buzdolabına alırsan daha da efsane olur.

5. Mini Pizzalar

5. Mini Pizzalar

Milföy, lavaş, hatta yufkayla bile olur ama sonuç hep mükemmel olur.

👇 3 Taban Seçeneği:

  • Milföy hamuru (en çıtır versiyon, favori )

  • Lavaş ekmeği (hafif ve yumuşak taban)

  • Hazır yufka (kıtır kıtır olması için)

 Malzemeler 

  • 3-4 yaprak milföy (hafif çözdürülmüş) ya da 1 adet lavaş (su bardağıyla kesilecek) 

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı ketçap (isteğe bağlı ama lezzetli)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, tuz, karabiber

  • Kaşar peyniri rendesi

  • Sucuk, zeytin, mısır, mantar, kapya biber

  • (Vejetaryen versiyon: Izgara kabak, peynir, fesleğen)

Nasıl yapılır?

  • Milföyleri hafif unlayarak merdaneyle biraz incelt.

  • Su bardağıyla yuvarlaklar kes.

  • Lavaş kullanıyorsan yine bardağın ağzıyla mini daireler çıkar.

  • (Yufka için: İki kat serip yağla, sonra kes.)

  • Salçalı sosu tüm minik tabanlara ince bir tabaka halinde sür.

  • Üzerine bolca kaşar serp.

  • Üzerine seçtiğin malzemeleri koy. 

  • 180°C’de 8-10 dakika pişir. 

  • Küçük haznede 3-4 tane, büyükte 6’ya kadar pişirebilirsin aynı anda.

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6. Sebzeli Mini Mücver Muffinleri ve Elmalı Tarçınlı Yulaf Topları

6. Sebzeli Mini Mücver Muffinleri ve Elmalı Tarçınlı Yulaf Topları

Tuzlu mu tatlı mı? Neden ikisi birden olmasın.

 Sebzeli Mini Mücver Muffinleri 

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)

  • 1 avuç dereotu

  • Tuz, karabiber, zerdeçal (bir tutam)

  • Muffin kapları

Nasıl yapılır?

  • Tüm malzemeleri karıştır. Harç çok cıvıksa biraz daha un ekle.

  • Yağlı kağıt veya muffin kaplarına dökerek büyük hazneye diz.

  • 180°C’de 15-17 dakika kadar pişirin. Üzeri kızarınca tamamdır.

Soğuk soğuk da çok güzel yeniyor ve taşınması kolay!

Elmalı Tarçınlı Yulaf Topları 

Malzemeler:

  • 1 küçük elma (rendelenmiş, suyu hafif sıkılmış)

  • 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal veya pekmez

  • 1 yemek kaşığı fındık veya ceviz (ince kıyılmış)

Nasıl yapılır?

  • Tüm malzemeleri yoğurup minik toplar yap.

  • Küçük hazneye pişirme kağıdı serip topları diz.

  • 160°C’de 8-10 dakika kadar pişirin. Hafif dışı kuruyup içi yumuşacık kalacak.

Hem tatlı isteğini bastırıyor, hem enerjik hem de sağlıklı!

7. Kolay Airfryer Kruvasan

7. Kolay Airfryer Kruvasan

Piknikte kahvaltı romantizminin doruğuna ulaşın.

Malzemeler

  • 2 adet hazır yufka

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

  • (Tatlı versiyon): Sürülebilir çikolata veya reçel

  • (Tuzlu versiyon): Peynir, pastırma, zeytin ezmesi, pesto vb.

  • Üzeri için: 1 yumurta sarısı + 1 tatlı kaşığı süt (karıştırıp sürmek için)

  • Susam, çörek otu (isteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

  • İlk yufkayı tezgaha ser, üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdir, fırçayla yay.

  • Üzerine ikinci yufkayı kapat (böylece kruvasan daha dolgun ve çıtır olur).

  • Büyük bir pizza gibi 8-10 üçgen parçaya kes. (Daha büyük ya da küçük yapmak sana kalmış.)

  • Her üçgenin geniş kısmına seçtiğin iç harçtan koy (çok fazla koyma, akabilir).

  • Geniş kenardan uca doğru sigara böreği gibi değil, kruvasan gibi rulo şeklinde sar.

  • Uç kısmını alta getir, böylece açılmaz. Hafifçe ay şeklinde kıvır istersen.

  • Mini kruvasanları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine pişirme kağıdı serip yerleştir.

  • Üzerlerine yumurta sarısı + süt karışımı sür, istersen susam serpiştir.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişir. Altı ve üstü kızarınca çıkar.

 Püf Noktası:

Tatlı versiyonu piştikten sonra pudra şekeri serpip “Fransız pastanesi” etkisi yaratabilirsin.

8. Pamuk Gibi Mayalı Poğaçalar ve Kıymalı Avcı Böreği

8. Pamuk Gibi Mayalı Poğaçalar ve Kıymalı Avcı Böreği

Pamuk Gibi Mayalı Poğaçalar 

Piknikte poğaçayı eline alan 3 dakika sonra tarifini istiyor, garantili.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı maya

  • 1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

  • 3 – 3,5 su bardağı un (azar azar ekleyin, kulak memesi kıvamı olmalı)

  • İç harcı için: Peynir, kaşar, patates ne istersen

  • Üzeri için: Susam, çörek otu

Nasıl yapılır?

  • Ilık süt, maya ve şekeri karıştır. 5 dakika köpürüp canlansın.

  • Sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekle, karıştır.

  • Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğur.

  • Üzerini örtüp ılık ortamda 40-50 dakika mayalanmaya bırak. Hamur iki katı olmalı.

  • Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar al, içine harç koy, kapat. İstersen yuvarlak, istersen ay şeklinde yap.

  • Üzerine yumurta sarısı sür, çörek otu serpiştir.

  • Büyük hazneye pişirme kağıdı ser ve poğaçaları diz.

  • 170°C’de 13-15 dakika pişir. Üzeri nar gibi kızarınca tamamdır.

Soğuyunca bile yumuşak kalan bu poğaçalar piknik sepetinin yıldızı olur. Yanına termosla çay, hayat sana güzel.

Kıymalı Avcı Böreği 

Malzemeler

  • 4 adet hazır yufka (ya da milföy de olur ama klasik yufkayla daha geleneksel)

  • 200 gr kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • Bir avuç doğranmış maydanoz

  • 1 yumurta 

  • Galeta unu 

  • Az sıvı yağ

Nasıl yapılır?

  • Soğanı az yağda kavur, kıymayı ekle ve güzelce pişir. Baharatları ve maydanozu da ekleyip soğumaya bırak.

  • Yufkayı ikiye kes. Her yarım parçanın ortasına kıymalı iç koy ve sigara böreği gibi değil, tombik ve kısa bir rulo yap.

  • Börekleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.

  • Küçük hazneye pişirme kağıdı ser, börekleri diz. Üzerlerine fırçayla azıcık sıvı yağ sür.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişir. Dışı çıtır, içi lokum gibi olacak.

Yanına bir minik yoğurtlu dip sos ya da turşu al, börek keyfini katla.

İster sabah pikniği, ister sahil kenarı akşam oturması... Bu ikiliyle  Philips Çift Hazneli Airfryer’da 'hamur işi de olur, börek de olur' dersi verirsin.

9. Damla Çikolatalı Yumuşacık Muffin

9. Damla Çikolatalı Yumuşacık Muffin

Kıtır üst, yumuşacık iç, her ısırıkta çikolata selam veriyor.

Malzemeler

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • Yarım su bardağı damla çikolata (birazını üzeri için ayır)

  • (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tutam tarçın

Nasıl yapılır?

  • Yumurtaları ve şekeri güzelce çırp (beyazlaşıp köpürsün).

  • Süt ve sıvı yağı ekle, karıştır.

  • Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekle.

  • En son damla çikolataları ve isteğe bağlı aromaları kat, spatula ile karıştır.

  • Karışımı muffin kalıplarına paylaştır (yarısından biraz fazla doldur).

  • Üzerlerine birkaç damla çikolata daha serpiştir ki üstü de cafcaflı olsun.

  • Airfryer’ın haznesine muffinleri yerleştir, 160°C’de 13-15 dakika pişir. Kürdanla kontrol et.

10. Şekersiz Muz Lokmaları

10. Şekersiz Muz Lokmaları

Muz, yulaf ve sevgiyle yapılan minik enerji bombaları.

 Malzemeler 

  • 2 adet olgun muz (ne kadar kararmışsa o kadar güzel)

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • (İsteğe bağlı ama tavsiye): 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı kakao veya fındık parçaları

Nasıl yapılır?

  • Muzları bir çatal yardımıyla püre haline getir.

  • Yulaf ezmesini ve varsa ek malzemeleri karıştır.

  • Karışımdan minik toplar yap veya kaşıkla minik yuvarlaklar çıkar.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine pişirme kağıdı ser, lokmaları diz.

  • 170°C’de 8-10 dakika pişir. Dışı hafif sertleşip içi yumuşak kalmalı.

İpucu: 

Soğuduktan sonra buzdolabında 3 güne kadar saklanır. Pikniğe götürmeden önce 10 dakika dışarıda beklet, yumuşacık olur.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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