Bu Yaz Piknik Sepetlerine Renk Katacak Pratik Atıştırmalık Tarifler

Yaz geldi mi insanın içine bir kıpırtı, dışarı çıkma isteği düşüyor. Hemen çimenlere uzanmalı, gölgede limonata yudumlamalı, üstüne de 'aç değilim ama bu neymiş bir bakayım' dedirten atıştırmalıklar yenmeli… Elbette o piknik sepeti de boş durmamalı.

Philips Çift Hazneli Airfryer devriyle işler daha da tatlılaşıyor. Çünkü bu çift hazneli alet bir yanda tatlı pişirirken diğer yanda tuzluyu hazırlayabiliyor; biri mini muffin, diğeri çıtır börek… İki lezzet, tek seferde.

Haydi bakalım! Sepetler dolsun, gölgeler bulunsun.