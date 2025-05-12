Bu Yaz Piknik Sepetlerine Renk Katacak Pratik Atıştırmalık Tarifler
Yaz geldi mi insanın içine bir kıpırtı, dışarı çıkma isteği düşüyor. Hemen çimenlere uzanmalı, gölgede limonata yudumlamalı, üstüne de 'aç değilim ama bu neymiş bir bakayım' dedirten atıştırmalıklar yenmeli… Elbette o piknik sepeti de boş durmamalı.
Philips Çift Hazneli Airfryer devriyle işler daha da tatlılaşıyor. Çünkü bu çift hazneli alet bir yanda tatlı pişirirken diğer yanda tuzluyu hazırlayabiliyor; biri mini muffin, diğeri çıtır börek… İki lezzet, tek seferde.
Haydi bakalım! Sepetler dolsun, gölgeler bulunsun.
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1. Mini Caprese Milföy Lokmaları ve Baharatlı Kabak Cipsleri
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2. Mini Sebze Sandviçleri ve Tarçınlı Şeftali Dilimleri
3. Babagannuş
4. Islak Kek
5. Mini Pizzalar
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6. Sebzeli Mini Mücver Muffinleri ve Elmalı Tarçınlı Yulaf Topları
7. Kolay Airfryer Kruvasan
8. Pamuk Gibi Mayalı Poğaçalar ve Kıymalı Avcı Böreği
9. Damla Çikolatalı Yumuşacık Muffin
10. Şekersiz Muz Lokmaları
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