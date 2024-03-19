Bu Ünlü Yemeklerin İsminin Nereden Geldiğini Bulabilecek misin?
Bu Ünlü Yemeklerin İsminin Nereden Geldiğini Bulabilecek misin?
Dünyanın belki de her yerinde bilenen bu ünlü yemeklerin isimlerinin kökenlerini ne kadar biliyorsun?
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1. Hadi kolay bir soru ile başlayalım. "Hamburger"in adı nereden gelmektedir?
2. "Spaghetti Bolognese" adlı makarna yemeği neden "Bolognese" olarak adlandırılmıştır?
3. Peki bir İtalyan güzelliği olan "tiramisu"nun kelime anlamı sence hangisi?
4. "Sezar Salatası"nın adı hangisinden gelmiştir diye sorsak?
5. "Sushi" kelimesi aslında ne anlama gelir?
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6. Kesin olmamakla birlikte sence bir İspanyol çorbası olan "Gazpacho"nun kökeni hangisidir?
7. Fransızca'da "Ratatouille" kelimesi ne anlama gelir?
8. Hint ekmeğinin adı olan "Naan" kelimesi nereden gelir?
9. "Baklava" adının kökeni nedir sence?
10. Son olarak bir diğer İtalyan lezzeti olan "Bruschetta"nın kelime anlamı nedir?
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