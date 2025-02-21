onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Bu Ülkelerin Hangisinde İngilizce Konuşulduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Ülkelerin Hangisinde İngilizce Konuşulduğunu Bulabilecek misin?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 10:31

Dünya üzerinde birçok farklı dil konuşuluyor ama İngilizce her köşe başında karşımıza çıkabiliyor. Ancak her ülkenin İngilizceyle arası o kadar iyi değil! Haydi bakalım, bilgini test etme zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kolay bir başlangıç yapalım. Seç bakalım!

2. Hindistan mı, Güney Afrika mı?

3. Bangladeş mi, Nijerya mı?

4. Filipinler mi, Güney Kore mi?

5. Malta mı, Japonya mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tayland mı, Jamaika mı?

7. Nepal mi, Barbados mu?

8. İrlanda mı, Letonya mı?

9. Gana mı, Estonya mı?

10. Çin mi, Birleşik Krallık mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kanada mı, Almanya mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın