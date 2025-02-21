Bu Ülkelerin Hangisinde İngilizce Konuşulduğunu Bulabilecek misin?
Bu Ülkelerin Hangisinde İngilizce Konuşulduğunu Bulabilecek misin?
Dünya üzerinde birçok farklı dil konuşuluyor ama İngilizce her köşe başında karşımıza çıkabiliyor. Ancak her ülkenin İngilizceyle arası o kadar iyi değil! Haydi bakalım, bilgini test etme zamanı!
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1. Kolay bir başlangıç yapalım. Seç bakalım!
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2. Hindistan mı, Güney Afrika mı?
3. Bangladeş mi, Nijerya mı?
4. Filipinler mi, Güney Kore mi?
5. Malta mı, Japonya mı?
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6. Tayland mı, Jamaika mı?
7. Nepal mi, Barbados mu?
8. İrlanda mı, Letonya mı?
9. Gana mı, Estonya mı?
10. Çin mi, Birleşik Krallık mı?
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11. Kanada mı, Almanya mı?
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