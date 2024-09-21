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Bu Testte Hangi Yemek Tarifi Tam Senlik Buluyoruz!

etiket Bu Testte Hangi Yemek Tarifi Tam Senlik Buluyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 19:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre tam sana göre olan o tarifi söylüyoruz!

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1. Benim en sevdiğim tat kesinlikle budur dediğin tat hangisi?

2. Sabah kalktın ve miden kazındı. Hangisiyle kahvaltı etmeyi tercih edersin?

3. Peki en sevdiğin yemek türü hangisi?

4. Sence sebze yemeklerine en çok hangisi yakışıyor?

5. Farklı tatlara açık biri olduğunu söyleyebilir misin?

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6. Hamur işleriyle aran nasıl?

7. Yemeğin yanında en çok tercih ettiğin içecek hangisi?

8. Hızlı yemekler hazırlamayı ve tüketmeyi sever misin?

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Kuşkonmazlı Somon Fileto

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 - 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, donmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert uçlarını kesip atın ve zeytinyağı ve tuz ile tatlandırın.

2. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altına tutun ve ardından kurulayıp tuz ile tatlandırın.

3. Kuşkonmazları cihazın sol haznesine, balık filetoları da sağ haznesine yerleştirin. Sol hazne için 12 dakika 200 derece, sağ hazne için 15 dakika 200 derece ayarı yapın ve her iki sepeti de aynı anda çalıştırın.

4. Süre sonunda her ikisi de güzelce pişen yemeklerinizi servis tabaklarına alın.

Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

- 200 gram kabak

- 200 gram patlıcan

- 200 gram kırmızı dolma biber

- 100 gram kırmızı soğan

- 100 gram mantar

- 0,5 çay kaşığı tuz

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın, halka halka dilimleyin. Patlıcanı da yıkayıp onu da dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve halkalar halinde kesin.

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olacak şekilde ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, içine tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarları dilerseniz cihazın iki sepetine aynı anda pay edin, dilerseniz bir yanda başka bir tarif yaparken diğer tarafta sebzelerinizi ızgaralayın.

Şimdiden afiyet olsun!

Soslu kanat ve Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Soslu kanat ve Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Soslu kanat

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 160 - 180 °C

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanadı

  • Süt

  • Yoğurt

  • Yağ

  • Salça

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce sosu için tavuk kanadı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını bu sosa iyice bulayın ve bu şekilde buzdolabında biraz dinlendirin.

3. Bekleyen tavukları istediğiniz hazneye koyup 160 derecede 12 dakika pişirin.

4. Süre sonunda ters çevirip ayarı 180 derecede 15 dakika yapın ve bu şekilde pişirin.

Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 30 gram balkabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gram roka

  • 50 gram semiz otu

  • 50 gram feta peyniri

  • 1 çay kaşığı balzamik kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeklerini cihazın sol sepetine yayın ve 3 dakika 200 derece ayarını yapın.

2. Nektarinleri yıkayıp ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine bal dökün ve bu şekilde sağ tavaya koyup 5 dakika 200 derece ayarını yapın. Dokunmatik dijital menü üzerinden ayarları yapın ve her iki tavayı da aynı anda çalıştırmaya başlayın.

3. Bir yandan diğer salatalık malzemeleri ve balzamik sos, feta peyniri, zeytinyağı, tuz karabiberi bir kasede karıştırın.

4. Nektarinler ve kabak çekirdekleri kavrulduktan sonra bunları da salatanın üzerine serpiştirin. 

Afiyet olsun!

Tavuk ve Sebzeli Fajita

Tavuk ve Sebzeli Fajita

Seçtiğin görsellere göre bu akşam tüketmen gereken tarif: Tavuk ve Sebzeli Fajita

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğüs fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi karıştırıp tavuk filetoları bu karışımla ovun.

2. Sebzeleri doğrayıp bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberle harmanlayın.

3. Tavuk filetoları sol hazneye alıp 25 dakika 200 derece, sebzeli karışımı sağ hazneye alıp 15 dakika 200 derece ayarı yapın.

Cihazın kızartma, fırınlama, ızgaralama, ısıtma ve daha pek çok ayarı seçerek kendinize özel bir pişirme deneyimi edebileceğinizi de unutmayın!

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği ve salata ile birlikte afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

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