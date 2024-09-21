Bu Testte Hangi Yemek Tarifi Tam Senlik Buluyoruz!

Soslu kanat

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 160 - 180 °C

Malzemeler:

1,5 kg tavuk kanadı

Süt

Yoğurt

Yağ

Salça

Tuz

Yapılışı:

1. Önce sosu için tavuk kanadı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını bu sosa iyice bulayın ve bu şekilde buzdolabında biraz dinlendirin.

3. Bekleyen tavukları istediğiniz hazneye koyup 160 derecede 12 dakika pişirin.

4. Süre sonunda ters çevirip ayarı 180 derecede 15 dakika yapın ve bu şekilde pişirin.

Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

30 gram balkabağı tohumu

2 nektarin

1 çay kaşığı bal

50 gram roka

50 gram semiz otu

50 gram feta peyniri

1 çay kaşığı balzamik kreması

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeklerini cihazın sol sepetine yayın ve 3 dakika 200 derece ayarını yapın.

2. Nektarinleri yıkayıp ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine bal dökün ve bu şekilde sağ tavaya koyup 5 dakika 200 derece ayarını yapın. Dokunmatik dijital menü üzerinden ayarları yapın ve her iki tavayı da aynı anda çalıştırmaya başlayın.

3. Bir yandan diğer salatalık malzemeleri ve balzamik sos, feta peyniri, zeytinyağı, tuz karabiberi bir kasede karıştırın.

4. Nektarinler ve kabak çekirdekleri kavrulduktan sonra bunları da salatanın üzerine serpiştirin.

Afiyet olsun!