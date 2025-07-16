Bu Testin Sonunda Yazın En Sık Yaptığın Bakım Hatasını Buluyoruz!

Yaz senin için bol bol açık hava, deniz, yürüyüş ve arkadaşlarla sahil planı demek olsa da cildin senin kadar mutlu olmayabilir! Sabah sürüp tüm günü geçiriyor olabilirsin ama güneş ışınları sadece plajda değil, işe giderken, kahve almaya çıkarken ya da evde cam kenarında otururken bile cildini etkiliyor. Bu yüzden, sprey, krem, renkli formül veya suya dayanıklı olması fark etmez, gün içinde ihtiyacına yönelik bir güneş kremini mutlaka düzenli olarak kullan!