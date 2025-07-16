Bu Testin Sonunda Yazın En Sık Yaptığın Bakım Hatasını Buluyoruz!
Yaz ayları, güneş, deniz ve bol bol dışarıda vakit geçirmek demek! Ama tüm bu keyifli anların cildimiz ve saçlarımız üzerindeki etkilerini çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Peki, senin yazın en sık yaptığın bakım hatası ne? Hazırsan başlayalım!
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1. Sabahları kalktığında ilk yaptığın şey ne olur?
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2. Tatile giderken çantana hangisini kesin koyarsın?
3. Yazın cilt bakımı rutininde nasıl ilerliyorsun?
4. Cilt tipin nasıl?
5. Güneş kremini ne sıklıkla tazelersin?
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6. Yazın en çok hangi bakım ürünlerine yatırım yaparsın?
7. Deniz/havuz sonrası saçlarını nasıl kurutuyorsun?
8. Yaz akşamlarında dışarı çıkarken hangisini mutlaka yaparsın?
9. Nemlendirici kullanımı senin için…
10. Deniz tatilinden sonra saçların nasıl görünür?
Güneş kremi kullanmayı ihmal ediyorsun!
Nemlendirici adımını atlama!
Saçlarına yeterince iyi bakmıyorsun!
Cilt temizliğini aksatıyorsun!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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