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Bu Testin Sonunda Yazın En Sık Yaptığın Bakım Hatasını Buluyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Yazın En Sık Yaptığın Bakım Hatasını Buluyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 15:01

Yaz ayları, güneş, deniz ve bol bol dışarıda vakit geçirmek demek! Ama tüm bu keyifli anların cildimiz ve saçlarımız üzerindeki etkilerini çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Peki, senin yazın en sık yaptığın bakım hatası ne? Hazırsan başlayalım!

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1. Sabahları kalktığında ilk yaptığın şey ne olur?

2. Tatile giderken çantana hangisini kesin koyarsın?

3. Yazın cilt bakımı rutininde nasıl ilerliyorsun?

4. Cilt tipin nasıl?

5. Güneş kremini ne sıklıkla tazelersin?

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6. Yazın en çok hangi bakım ürünlerine yatırım yaparsın?

7. Deniz/havuz sonrası saçlarını nasıl kurutuyorsun?

8. Yaz akşamlarında dışarı çıkarken hangisini mutlaka yaparsın?

9. Nemlendirici kullanımı senin için…

10. Deniz tatilinden sonra saçların nasıl görünür?

Güneş kremi kullanmayı ihmal ediyorsun!

Yaz senin için bol bol açık hava, deniz, yürüyüş ve arkadaşlarla sahil planı demek olsa da cildin senin kadar mutlu olmayabilir! Sabah sürüp tüm günü geçiriyor olabilirsin ama güneş ışınları sadece plajda değil, işe giderken, kahve almaya çıkarken ya da evde cam kenarında otururken bile cildini etkiliyor. Bu yüzden, sprey, krem, renkli formül veya suya dayanıklı olması fark etmez, gün içinde ihtiyacına yönelik bir güneş kremini mutlaka düzenli olarak kullan!

Nemlendirici adımını atlama!

Senin bakım rutinin yazın biraz sadeleşiyor gibi. Terliyorum, nem var, cildim zaten yağlı diye düşündüğün anlar oluyor olabilir ama aslında tam tersi! Klima, deniz suyu, güneş ışınları ve sık duşlar… Hepsi cildini zayıflatıyor, bu da ciltte pütürlü bir görünüme ve matlığa yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek için cildine uygun hafif formüllü, su bazlı, gözenekleri tıkamayan ve ferahlatıcı etkili bir nemlendirici seçip sabah akşam uygula, farkı hemen hissedeceksin!

Saçlarına yeterince iyi bakmıyorsun!

Deniz, güneş, tatil… Sen yazı dibine kadar yaşıyorsun ama saçların bu maceraya senin kadar hazırlıklı mı emin değiliz. Çünkü yaz tatilin boyunca güneş ışınları ve tuzlu su, saç tellerini nasıl ciddi şekilde yıpratıyorsa denizden çıkıp kurumaya bırakmak da saç yapısına ciddi zarar verebiliyor. Saçlarına doğal ışıltısını geri kazandırmak için UV filtreli saç spreyleri, maskeler ve besleyici serumlar kullanmayı deneyebilirsin.

Cilt temizliğini aksatıyorsun!

Görünüşe göre yaz aylarında cilt temizliği konusunda biraz umursamaz davranıyorsun. Terleme, güneşlenme ve makyaj derken cildin gün boyunca birçok etkenle baş etmeye çalışıyor. Ona gereken ilgiyi göstermezsen, o da bunun sinyallerini gözenek tıkanıklıkları ve soluk bir cilt görüntüsüyle veriyor olabilir. Çünkü cilt, yaz aylarında da derinlemesine temizliğe ihtiyaç duyar. Unutma, ışıldayan cildin ilk ve en önemli adımı temizlik!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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