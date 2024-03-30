Bu Testin Sonunda İftardan Sonra Ailecek Oynamanız Gereken Oyunu Söylüyoruz!
Bu Testin Sonunda İftardan Sonra Ailecek Oynamanız Gereken Oyunu Söylüyoruz!
İftar sonrası ailecek eğlenmeye ne dersiniz? O halde testi çözün, hangi oyunu oynamanız gerektiğini söyleyelim 👇
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1. İftar sofralarınız genelde nasıl olur?
2. Peki iftar sonrasının olmazsa olmaz nedir?
3. Sizin iftar sofralarının vazgeçilmezi bunlardan hangisi?
4. Şimdi söyle bakalım, rekabetçi biri misin?
5. En çok hangi tarz oyunlardan hoşlanırsın?
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6. Çocukluğundaki oyunları özlüyor musun?
7. Peki hiç ailecek oyun oynar mısınız?
8. Son olarak bir oyun seç bakalım!
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