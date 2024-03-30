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Bu Testin Sonunda İftardan Sonra Ailecek Oynamanız Gereken Oyunu Söylüyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda İftardan Sonra Ailecek Oynamanız Gereken Oyunu Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 20:31

İftar sonrası ailecek eğlenmeye ne dersiniz? O halde testi çözün, hangi oyunu oynamanız gerektiğini söyleyelim 👇

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1. İftar sofralarınız genelde nasıl olur?

2. Peki iftar sonrasının olmazsa olmaz nedir?

3. Sizin iftar sofralarının vazgeçilmezi bunlardan hangisi?

4. Şimdi söyle bakalım, rekabetçi biri misin?

5. En çok hangi tarz oyunlardan hoşlanırsın?

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6. Çocukluğundaki oyunları özlüyor musun?

7. Peki hiç ailecek oyun oynar mısınız?

8. Son olarak bir oyun seç bakalım!

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Basketbol!

Belli ki sen oldukça enerjik bir aileye sahipsin. İftardan sonra sizin bu enerjinizi ancak basketbol gibi bir oyun atar! Hem yediklerinizi eritir hem de tatlı bir rekabetle ailecek çok eğlenebilirsiniz.

Monopoly!

İşte ne zaman biteceği asla belli olmayan o oyun! İftar sonrası vaktin nasıl geçtiğinizi anlamayacağınız bu oyuna ailecek kendinizi kaptırabilirsiniz, aman dikkat bizden söylemesi!

Twister!

Oynarken çok ama çok eğleneceğiniz bir oyun! İftar sonrası sizi neşelendirecek hem de çok fazla yormayacak olan bu oyun ramazan akşamlarınıza keyif katabilir! Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var ki yemekten hemen sonra oynamamalısınız yoksa mide ağrılarına davet çıkabilir...

Tabu

Sizin ailecek en çok eğleneceğiniz oyun kesinlikle tabu! Özellikle kalabalık ailelerin keyifle oynayabileceği bu oyunda, aranızda tatlı bir rekabet olabilir ve rövanş oyunu için bir sonraki iftar yemeğinde yeniden bir araya gelebilirsiniz!

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