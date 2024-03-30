Bu Testin Sonunda İftardan Sonra Ailecek Oynamanız Gereken Oyunu Söylüyoruz!

Oynarken çok ama çok eğleneceğiniz bir oyun! İftar sonrası sizi neşelendirecek hem de çok fazla yormayacak olan bu oyun ramazan akşamlarınıza keyif katabilir! Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var ki yemekten hemen sonra oynamamalısınız yoksa mide ağrılarına davet çıkabilir...