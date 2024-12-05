Bu Testin Sonunda İçindeki Şefi Ortaya Çıkarıyoruz!
Bu Testin Sonunda İçindeki Şefi Ortaya Çıkarıyoruz!
Yemek yaparken malzemeleri ilhamla mı seçiyorsun yoksa tariflerden vazgeçemiyor musun? Hadi bu eğlenceli testi çöz, içindeki gerçek şefi ortaya çıkaralım! 👇
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1. Yemek yapmaya başlarken ilk adımın hangisi olur?
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2. Peki, hangi ülkenin mutfağı sana daha çok hitap ediyor?
3. Misafir ağırlarken ne yaparsın?
4. Yemek yaparken hangisi seni daha çok tanımlar?
5. Şimdi de asla hayır diyemeyeceğin bir tatlı seçmeni istiyoruz. 👇
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6. Söyle bakalım, mutfakta senin işini en çok kolaylaştıran şey nedir?
7. Bir malzeme seç, geri kalanını sana bırakalım!
8. Son olarak, yemek yaparken sana hangisi eşlik etmeli?
Titiz ve düzenli şef!
Sen, özgür ruhlu bir şefsin!
Samimi ve gelenekçi!
İddialı ve yeniliklere açık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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