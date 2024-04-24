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Bu Test Sevdiklerine Yapman Gereken Sürpriz Tarifi Söylüyor!

etiket Bu Test Sevdiklerine Yapman Gereken Sürpriz Tarifi Söylüyor!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 21:01

Sevdiklerine yapabileceğin özel bir sürprize ne dersin? Testin sonunda sürpriz tarifi öğreneceksin, hazırsan başlayalım!

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1. Sevdiklerini bir araya getireceğin masayı seçerek testimize başlayalım!

2. Aşağıdaki makarna türlerinden hangisi senin favorin?

3. Sence senin el lezzetin ne kadar iyi, puanlar mısın?

4. En çok hangi öğünü seviyorsun?

5. Yemek yaparken en çok önem verdiğin şey ne?

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6. Söyle bakalım, yaptığın yemeklerin sık sık tarifi istenir mi?

7. Bir kurabiye olsaydın tatlı mı olurdun tuzlu mu?

8. Son olarak, kendine bir doğum günü pastası seç!

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Sufle!

Sufle!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 120 gram bitter çikolata

  • 8 yemek kaşığı süt

  • 4 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı un

  • 2 tutam tuz

  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 200 mililitre krema

Servisi İçin;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

1. Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü erittikten sonra yumurtaların beyazını ve sarısını ayırın.

2.  Bir kaseye yumurta sarılarını ve iki tepeleme çorba kaşığı pudra şekeri ve bir tutam tuzu ekleyip yumurta sarıları beyazlaşana kadar çırpın.

3. Kasedeki yumurta beyazları kabarmaya başladığı zaman kalan iki çorba kaşığı pudra şekerini de ekleyin ve çırpın. 

4. Eriyen bitter çikolata ve tereyağının üzerine dört çorba kaşığı unu elek ya da süzgeç yardımıyla ekleyin ve üzerine sekiz çorba kaşığı sütü ekleyin.

5. Kaplarınızı tereyağı ile yağladıktan sonra kabarttığınız yumurta beyazının içine şekerli yumurta sarısını spatula ile katlayarak (alttan üste olacak şekilde) ekleyin.

6. Yumurtalı olan karışımla çikolatalı karışımı katlayarak birleştirin ve kaplara aktarın.

7. Philips Airfryer XXL'ı 10 dakika 200 derece olacak şekilde ayarlayın ve pişirin.

8. Pişen suflelerin içine birkaç kaşık krema dökün ve üzerine de pudra şekeri serpiştirin.

 Afiyet olsun!

Lor Topları!

Lor Topları!

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Hazırlanışı:

1. İlk olarak unu kabartma tozu ile birleştirin. Başka bir kasede lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı karıştırın. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edin.

2. Kaşık yardımı ile minik toplar oluşturun ve Philips Airfryer 7000 XXL iç haznesine yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakabilirsiniz ama cihazın ekstra geniş iç haznesi size dilediğiniz kadar lor topu yapma imkanı sunacak. ✌️

3. Toplarınızı %99 daha az yağ gerektiren kişiselleştirilebilir pişirme ayarları sayesinde altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirin. Bu size her zaman leziz, yumuşak ve dışı istediğiniz çıtırlıkta atıştırmalıklar hazırlatacak. 

Not: Geleneksel kızartma yönteminde 1 kg patates için ortalama 2 lt yağ kullanılırken, Philips Airfryer 7000 XXL ile yapılan 1 kg taze patates kızartması için sadece 1 kaşık yağ yeterlidir.

4. Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştırın ve üzerlerine pudra şekeri serperek servis tabağına alın.

Bizden söylemesi, bu lezzeti daha önce denemediğiniz için pişman olabilirsiniz! 🤪

Fırın Makarna!

Fırın Makarna!

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180° 

Malzemeler:

  • 400 gr fırın makarna

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1,5 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

1. Makarnayı haşlayın ve beşamel sos için tereyağını uygun bir tencerede eritin.

2. Eriyen tereyağına unu ekleyin ve biraz kavurun. Daha sonra sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin, kaynamaya yakın tuz ve karabiberi de ilave edin.

3. Haşlanan makarnayı süzün ve beşamel sosla birlikte harmanladıktan sonra Phillips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin. Üzerine kaşar peynirini ekleyin.

4. Makarnayı, üzeri kızarana kadar pişirin.

Şimdi bütün yapmanız gereken şey beklemek, elinize sağlık!

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