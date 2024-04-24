Bu Test Sevdiklerine Yapman Gereken Sürpriz Tarifi Söylüyor!
Bu Test Sevdiklerine Yapman Gereken Sürpriz Tarifi Söylüyor!
Sevdiklerine yapabileceğin özel bir sürprize ne dersin? Testin sonunda sürpriz tarifi öğreneceksin, hazırsan başlayalım!
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1. Sevdiklerini bir araya getireceğin masayı seçerek testimize başlayalım!
2. Aşağıdaki makarna türlerinden hangisi senin favorin?
3. Sence senin el lezzetin ne kadar iyi, puanlar mısın?
4. En çok hangi öğünü seviyorsun?
5. Yemek yaparken en çok önem verdiğin şey ne?
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6. Söyle bakalım, yaptığın yemeklerin sık sık tarifi istenir mi?
7. Bir kurabiye olsaydın tatlı mı olurdun tuzlu mu?
8. Son olarak, kendine bir doğum günü pastası seç!
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