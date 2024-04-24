Bu Test Sevdiklerine Yapman Gereken Sürpriz Tarifi Söylüyor!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

120 gram bitter çikolata

8 yemek kaşığı süt

4 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 tutam tuz

4 yemek kaşığı pudra şekeri

200 mililitre krema

Servisi İçin;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

1. Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü erittikten sonra yumurtaların beyazını ve sarısını ayırın.

2. Bir kaseye yumurta sarılarını ve iki tepeleme çorba kaşığı pudra şekeri ve bir tutam tuzu ekleyip yumurta sarıları beyazlaşana kadar çırpın.

3. Kasedeki yumurta beyazları kabarmaya başladığı zaman kalan iki çorba kaşığı pudra şekerini de ekleyin ve çırpın.

4. Eriyen bitter çikolata ve tereyağının üzerine dört çorba kaşığı unu elek ya da süzgeç yardımıyla ekleyin ve üzerine sekiz çorba kaşığı sütü ekleyin.

5. Kaplarınızı tereyağı ile yağladıktan sonra kabarttığınız yumurta beyazının içine şekerli yumurta sarısını spatula ile katlayarak (alttan üste olacak şekilde) ekleyin.

6. Yumurtalı olan karışımla çikolatalı karışımı katlayarak birleştirin ve kaplara aktarın.

7. Philips Airfryer XXL'ı 10 dakika 200 derece olacak şekilde ayarlayın ve pişirin.

8. Pişen suflelerin içine birkaç kaşık krema dökün ve üzerine de pudra şekeri serpiştirin.

Afiyet olsun!