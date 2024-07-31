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“Bu Sıcak Havalarda Mutfağa Bile Girilmiyor” Diyenlerin İyi Bildiği 14 Şey

etiket “Bu Sıcak Havalarda Mutfağa Bile Girilmiyor” Diyenlerin İyi Bildiği 14 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 22:01

Yaz mevsimi geldi mi hepimizin içi dışı ısınıyor! Ama bir yer var ki, orası adeta cehennem azabı: Mutfağımız! Sıcak hava dalgasının vurduğu bu günlerde mutfağa girmekten kaçanların çok iyi bildiği 14 şeyi derledik. Bu liste, sıcağın etkisini biraz olsun hafifletir mi bilemeyiz ama en azından yalnız olmadığınızı göreceksiniz!

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1. Fırının kapağını açmakla cehennemin kapısını açmak arasında bir fark yok!

Fırının kapağını açtığınızda yüzünüze vuran o sıcak hava dalgası… İşte o an, mutfağınız küçük bir cehennem parçasına dönüşüyor. Sanki tüm sıcak hava bir anda mutfağa doluyor ve siz de oracıkta eriyorsunuz.

2. Ocak başında geçirilen her dakika sonsuzluk gibi...

Makarnanın suyunu beklemek, yemeğin pişmesini izlemek… Ocak başında geçirilen her dakika sanki saatler sürüyormuş gibi gelir. Bir yandan terlerken, diğer yandan 'Neden dışarıdan söylemedim ki?' diye düşünürsünüz.

3. Soğuk su ile el yıkamak en büyük lüks!

Mutfağın sıcağında çalışırken sık sık ellerinizi yıkamak zorunda kalırsınız. O buz gibi soğuk suyun ellerinize değdiği an yaşadığınız rahatlama, mutfakta geçirdiğiniz en güzel anlardan biri olabilir. Sanki o birkaç saniyelik serinlik bile tüm sıcaklığı unutturuyor.

4. Buzdolabını açmak cennete açılan bir kapı gibi!

Buzdolabının kapısını açıp, içindeki soğuk havanın yüzünüze vurmasını beklemek… İşte bu, mutfakta geçirilen zamanın en güzel anlarından biri. “Ne alacaktım?” diye dolabın önünde biraz daha oyalanmak, serinlemek için harika bir bahane.

5. Soğuk içecekler ve smoothie’ler en yakın arkadaşınız

Sıcak havalarda, buz gibi bir limonata ya da taze meyveli bir smoothie, serinlemenin en lezzetli yollarından biridir. Hem sağlıklı hem de serinletici bu içecekler, sıcak günlerin vazgeçilmezi haline gelir.

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6. Yemek yapmak yerine dışarıdan söylemek çözüm gibi gözükür.

6. Yemek yapmak yerine dışarıdan söylemek çözüm gibi gözükür.

Sıcak havalarda mutfağa girmemek için en kolay çözüm, dışarıdan yemek söylemek. “Bugün ne yesek?” sorusunun cevabı genellikle “Hadi dışarıdan söyleyelim” olur. Böylece hem mutfağa girmek zorunda kalmazsınız hem de sıcaktan kurtulmuş olursunuz.

7. Salatalar ve hafif yemekler birer kurtarıcı.

Yaz aylarında ağır yemekler yerine, hafif ve serinletici salatalar tercih edilir. Hem yapımı kolay hem de serinleten bu lezzetler, sıcak günlerin kurtarıcısı olur. Örneğin, soğuk bir karpuz salatası ya da buz gibi bir cacık, yaz sıcağında vazgeçilmez.

8. Klima mutfakta da çalışmalı.

8. Klima mutfakta da çalışmalı.

Mutfakta fan ya da klima çalıştırmak, sıcaktan biraz olsun kurtulmayı sağlar. Fanın hafif rüzgarı ya da klimanın serinliği, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha katlanılabilir hale getirir. Ama kabul edelim, buzdolabının önünde durmanın keyfi bir başka!

9. Mutfakta geçirilen süre minimumda tutulur.

Yemek yapmak yerine hızlıca bir sandviç hazırlayıp mutfağı terk etmek en mantıklı çözüm olur. Mutfakta geçirilen süreyi minimumda tutarak, sıcaktan kaçmanın en etkili yollarından biri de bu. Hem hızlı hem de pratik!

10. Mikrodalga fırın en iyi arkadaş!

Yemek ısıtmak için mikrodalga fırın, sıcak günlerde en iyi dostunuz olur. Hem hızlı hem de mutfağı fazla ısıtmadan yemeklerinizi hazırlamanızı sağlar. Mikrodalga fırın sayesinde yemek yapmak için harcadığınız enerji ve zaman minimuma iner.

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11. Buzlukta dondurma stoku yapmak gerekir.

Sıcak havalarda serinlemek için dondurma birebir. Buzlukta her daim dondurma bulundurmak, yazın en keyifli alışkanlıklarından biridir. Farklı tatlar denemek, ev yapımı dondurmalarla serinlemek de ayrıca bir keyif.

12. Mutfakta çıplak ayakla dolaşmanın keyfi başka!

12. Mutfakta çıplak ayakla dolaşmanın keyfi başka!

Sıcak zemine çıplak ayakla basmak biraz olsun ferahlık verir. Terliklerden kurtulup zeminin soğukluğunun tadını çıkarmak, yazın mutfakta geçirilen zamanı daha katlanılabilir hale getirir. Bu küçük ama etkili serinletici yöntemi denemeyen kalmasın!

13. Mutfakta geçirilen her dakika “Neden klima olan odaya gitmiyorum?” dedirttirir.

13. Mutfakta geçirilen her dakika “Neden klima olan odaya gitmiyorum?” dedirttirir.

Yemek yaparken bir yandan da “Neden burada değil de klimalı odada değilim?” diye düşünüp durursunuz. En kısa sürede mutfaktan çıkmak için elinizden geleni yaparsınız. Hızlıca yemek hazırlayıp, klimanın altında keyif yapmanın hayalini kurarken mutfakta geçirdiğiniz her an daha da zorlaşır.

14. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hızlı ve pratik yemekler hazırlayın.

14. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hızlı ve pratik yemekler hazırlayın.

Sıcak havalarda mutfakta uzun süre geçirmek istemiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer tam size göre! Hem zamandan tasarruf edin hem de mutfağınızın ısınmasını engelleyin. Çift hazneli yapısı sayesinde aynı anda iki farklı yemeği pişirebilir, sağlıklı ve lezzetli tarifler deneyebilirsiniz. Üstelik yağ kullanmadan, daha hafif yemekler hazırlamak için ideal!

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