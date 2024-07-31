“Bu Sıcak Havalarda Mutfağa Bile Girilmiyor” Diyenlerin İyi Bildiği 14 Şey
“Bu Sıcak Havalarda Mutfağa Bile Girilmiyor” Diyenlerin İyi Bildiği 14 Şey
Yaz mevsimi geldi mi hepimizin içi dışı ısınıyor! Ama bir yer var ki, orası adeta cehennem azabı: Mutfağımız! Sıcak hava dalgasının vurduğu bu günlerde mutfağa girmekten kaçanların çok iyi bildiği 14 şeyi derledik. Bu liste, sıcağın etkisini biraz olsun hafifletir mi bilemeyiz ama en azından yalnız olmadığınızı göreceksiniz!
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1. Fırının kapağını açmakla cehennemin kapısını açmak arasında bir fark yok!
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2. Ocak başında geçirilen her dakika sonsuzluk gibi...
3. Soğuk su ile el yıkamak en büyük lüks!
4. Buzdolabını açmak cennete açılan bir kapı gibi!
5. Soğuk içecekler ve smoothie’ler en yakın arkadaşınız
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6. Yemek yapmak yerine dışarıdan söylemek çözüm gibi gözükür.
7. Salatalar ve hafif yemekler birer kurtarıcı.
8. Klima mutfakta da çalışmalı.
9. Mutfakta geçirilen süre minimumda tutulur.
10. Mikrodalga fırın en iyi arkadaş!
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