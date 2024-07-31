“Bu Sıcak Havalarda Mutfağa Bile Girilmiyor” Diyenlerin İyi Bildiği 14 Şey

Yaz aylarında ağır yemekler yerine, hafif ve serinletici salatalar tercih edilir. Hem yapımı kolay hem de serinleten bu lezzetler, sıcak günlerin kurtarıcısı olur. Örneğin, soğuk bir karpuz salatası ya da buz gibi bir cacık, yaz sıcağında vazgeçilmez.