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Bu Ses Şiir Gibi: Dinlerken Yoğun Duygular Yaşatan 12 Mari Froes Şarkısı

etiket Bu Ses Şiir Gibi: Dinlerken Yoğun Duygular Yaşatan 12 Mari Froes Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 11:01

Mari Froes ve sesi bambaşka bir dünya. Öyle ki dinlerken başka yerlere doğru gidiyor ve adeta yeniden doğuyorsunuz. İşte hemen dinlemeye başlamanız için en iyi Mari Froes parçaları!

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1. Eu

2. girassóis de van gogh

3. Moça

4. Rosa e Laranja

5. Fogueira

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6. A Porta

7. Mais Uma Canção Pra Você

8. Espelho

9. Tudo Passa

10. Abril

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11. Caos

12. Espelho

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