Bu Ses Şiir Gibi: Dinlerken Yoğun Duygular Yaşatan 12 Mari Froes Şarkısı
Bu Ses Şiir Gibi: Dinlerken Yoğun Duygular Yaşatan 12 Mari Froes Şarkısı
Mari Froes ve sesi bambaşka bir dünya. Öyle ki dinlerken başka yerlere doğru gidiyor ve adeta yeniden doğuyorsunuz. İşte hemen dinlemeye başlamanız için en iyi Mari Froes parçaları!
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1. Eu
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2. girassóis de van gogh
3. Moça
4. Rosa e Laranja
5. Fogueira
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6. A Porta
7. Mais Uma Canção Pra Você
8. Espelho
9. Tudo Passa
10. Abril
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