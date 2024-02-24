Bu Sene Grammy’de Ödül Almasa da Bizim Gönlümüzün Kazananı Olan 10 Şarkı
Bu Sene Grammy’de Ödül Almasa da Bizim Gönlümüzün Kazananı Olan 10 Şarkı
Bu sene de Grammy Ödülleri'ni büyük bir heyecanla takip ettik. Ancak itiraf edelim, bazı şarkıların geceden ödülle dönmemesi bizi biraz üzdü...
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1. Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album)
2. Olivia Rodrigo - vampire
3. SZA - Kill Bill
4. Lana Del Rey - Candy Necklace ft. Jon Batiste
5. Labrinth - Never Felt So Alone ft. Billie Eilish
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6. Taylor Swift - Anti-Hero
7. Jon Batiste - Butterfly
8. Victoria Monét - On My Mama
9. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World
10. Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma
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