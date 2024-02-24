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Bu Sene Grammy’de Ödül Almasa da Bizim Gönlümüzün Kazananı Olan 10 Şarkı

etiket Bu Sene Grammy’de Ödül Almasa da Bizim Gönlümüzün Kazananı Olan 10 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 10:01

Bu sene de Grammy Ödülleri'ni büyük bir heyecanla takip ettik. Ancak itiraf edelim, bazı şarkıların geceden ödülle dönmemesi bizi biraz üzdü...

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1. Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album)

2. Olivia Rodrigo - vampire

3. SZA - Kill Bill

4. Lana Del Rey - Candy Necklace ft. Jon Batiste

5. Labrinth - Never Felt So Alone ft. Billie Eilish

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6. Taylor Swift - Anti-Hero

7. Jon Batiste - Butterfly

8. Victoria Monét - On My Mama

9. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World

10. Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma

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