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Bu Şarkılardan Kaçını Ezbere Bildiğine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

etiket Bu Şarkılardan Kaçını Ezbere Bildiğine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
10.11.2026 - 20:01
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Müzik zevkimiz yıllar içinde değişse de hafızamıza kazınan o meşhur şarkılar yerini hep koruyor. Kimi zaman radyoda denk geldiğimiz, kimi zaman arkadaş ortamında hep bir ağızdan söylediğimiz bu parçalar aslında hangi dönemin insanı olduğumuzu da çok güzel ele veriyor. Şimdi seninle ufak bir hafıza tazeleme turuna çıkıyoruz!

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1. Bilindik şarkılarla ısınma turlarına başlayalım: Türkçe popun bu dört hitinden hangisini baştan sona, hiç takılmadan ezbere söyleyebilirsin?

2. Devam edelim! Şu şarkılardan hangisini ezbere biliyorsun?

3. Devam edelim! Alternatif ve rock sahnesinin derinliklerine inelim. Bu parçalardan hangisinin sözleri kelimesi kelimesine aklında?

4. Şimdi de duygusal bir köşeye dönelim: Gece yarısı denk gelse ilk satırından sonuna kadar gözün kapalı eşlik edeceğin şarkı hangisi?

5. Biraz da yabancı müzik listelerine uzanalım: Dönemine damga vuran bu şarkılardan hangisinin sözlerine en hakimsin?

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6. Kadın vokallerin unutulmaz şarkılarına gidiyoruz: Hangisini tek bir kelimesini bile atlamadan bilirsin?

7. Peki ya bu şarkıların hangisi ezberinde?

8. Son sorumuz: Bir anda çalmaya başlasa nakaratını beklemeden ilk saniyesinden itibaren söyleyeceğin o parça hangisi?

Sen 38 yaşındasın!

Sen 38 yaşındasın!

90'larda sadece radyoda dönen popüler şarkıları değil, aynı zamanda kasetlerin B yüzündeki gizli kalmış şarkıları da dinlemişsin. Gece yarısı televizyonda denk geldiğin klipleri hafızana kazımışsın. Müzik zevkin o yıllarda oturmuş ve aradan kaç yıl geçerse geçsin bu şarkıların sözlerini tek bir kelimesini bile unutmadan söyleyebiliyorsun.

Sen 30 yaşındasın!

Sen 30 yaşındasın!

Müzik kanallarını dinlemek için televizyon başında saatler geçirdiğin, 128 MB'lık MP3 çalarına şarkı seçerken kırk takla attığın günler daha dün gibi aklında. 2000'lerin başındaki müzik çeşitliliğini dibine kadar yaşamışsın. O dönemin alternatif gruplarını ve patlayan parçalarını bugün bile ilk saniyesinden tanıyıp baştan sona eşlik edebiliyorsun!

Sen 24 yaşındasın!

Sen 24 yaşındasın!

Müziği sosyal medya hesaplarından takip ettiğin, yerli alternatif sahnenin yükselişe geçtiği yıllar senin tam gençlik dönemine denk geliyor. Lisede kulaklığını takıp okul servisinde dinlediğin bu şarkılar hafızana fena yer etmiş. Şimdi nerede çalsa hiç düşünmeden otomatik olarak sözlerine katılıyorsun.

Sen 20 yaşındasın!

Sen 20 yaşındasın!

Eski şarkılara kulak aşinalığın olsa da senin asıl alanın son birkaç yılın listeleri. Spotify listelerinde ve sosyal medyada öne çıkan yeni nesil isimleri anında yakalıyorsun. Güncel şarkılara kulağın çok yatkın ve sevdiğin bir şarkıyı daha çıktığı ilk haftadan ezberliyorsun.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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