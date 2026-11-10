Bu Şarkılardan Kaçını Ezbere Bildiğine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
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Müzik zevkimiz yıllar içinde değişse de hafızamıza kazınan o meşhur şarkılar yerini hep koruyor. Kimi zaman radyoda denk geldiğimiz, kimi zaman arkadaş ortamında hep bir ağızdan söylediğimiz bu parçalar aslında hangi dönemin insanı olduğumuzu da çok güzel ele veriyor. Şimdi seninle ufak bir hafıza tazeleme turuna çıkıyoruz!
1. Bilindik şarkılarla ısınma turlarına başlayalım: Türkçe popun bu dört hitinden hangisini baştan sona, hiç takılmadan ezbere söyleyebilirsin?
2. Devam edelim! Şu şarkılardan hangisini ezbere biliyorsun?
3. Devam edelim! Alternatif ve rock sahnesinin derinliklerine inelim. Bu parçalardan hangisinin sözleri kelimesi kelimesine aklında?
4. Şimdi de duygusal bir köşeye dönelim: Gece yarısı denk gelse ilk satırından sonuna kadar gözün kapalı eşlik edeceğin şarkı hangisi?
5. Biraz da yabancı müzik listelerine uzanalım: Dönemine damga vuran bu şarkılardan hangisinin sözlerine en hakimsin?
6. Kadın vokallerin unutulmaz şarkılarına gidiyoruz: Hangisini tek bir kelimesini bile atlamadan bilirsin?
7. Peki ya bu şarkıların hangisi ezberinde?
8. Son sorumuz: Bir anda çalmaya başlasa nakaratını beklemeden ilk saniyesinden itibaren söyleyeceğin o parça hangisi?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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