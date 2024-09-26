Bu Şarkılar Asla Eskimez: Radiohead'in Her Listede Olması Gereken 14 Şarkısı
Bu Şarkılar Asla Eskimez: Radiohead'in Her Listede Olması Gereken 14 Şarkısı
Kabul edelim Radiohead gelmiş geçmiş en iyi gruplardan biri. Öyle ki dinledikçe dinleyesiniz geliyor. her bir parçası ayrı bir noktaya dokunuyor... İşte her listede olması gereken ve asla etkisini yitirmeyecek en iyi Radiohead parçaları!
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1. Creep
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2. No Surprises
3. Karma Police
4. High and Dry
5. House of Cards
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6. Fake Plastic Trees
7. Kid A
8. Pyramid Song
9. You And Whose Army?
10. I Might Be Wrong
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