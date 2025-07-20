Bu Popüler Tweetlerin Hangi Yıllarda Atıldığını Bulabilecek misin?
Sosyal medyanın en ikonik, en konuşulan tweetlerini hatırlıyor musun ya da hangi yılda atıldıklarını tahmin edebilir misin? Bu testte hafızanın ne kadar iyi olduğunu ölçüyoruz. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu paylaşım sence kaç yılında yapıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bu tweet sence kaç yılında paylaşılmıştır?
3. Bu tweet'in hangi yılda atıldığını hatırlıyor musun?
4. Zeytinli poğaçayla ilgili bu tweet hangi yıla ait?
5. Twitter'ın (X) “Hello literally everyone” tweet’i ne zaman atıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu tweet sence hangi döneme aitti?
7. Ellen DeGeneres bu tweet'i ne zaman atmış olabilir?
8. Bu tweet ne zaman atıldı?
9. Elon Musk'ın özgür konuşmayla ilgili attığı bu tweet hangi yıla ait?
10. Bu tweet hangi yıldandı hatırlıyor musun?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın