onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Popüler Tweetlerin Hangi Yıllarda Atıldığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Popüler Tweetlerin Hangi Yıllarda Atıldığını Bulabilecek misin?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 14:47

Sosyal medyanın en ikonik, en konuşulan tweetlerini hatırlıyor musun ya da hangi yılda atıldıklarını tahmin edebilir misin? Bu testte hafızanın ne kadar iyi olduğunu ölçüyoruz. Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu paylaşım sence kaç yılında yapıldı?

1. Bu paylaşım sence kaç yılında yapıldı?

2. Bu tweet sence kaç yılında paylaşılmıştır?

2. Bu tweet sence kaç yılında paylaşılmıştır?

3. Bu tweet'in hangi yılda atıldığını hatırlıyor musun?

3. Bu tweet'in hangi yılda atıldığını hatırlıyor musun?

4. Zeytinli poğaçayla ilgili bu tweet hangi yıla ait?

4. Zeytinli poğaçayla ilgili bu tweet hangi yıla ait?

5. Twitter'ın (X) “Hello literally everyone” tweet’i ne zaman atıldı?

5. Twitter'ın (X) “Hello literally everyone” tweet’i ne zaman atıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu tweet sence hangi döneme aitti?

6. Bu tweet sence hangi döneme aitti?

7. Ellen DeGeneres bu tweet'i ne zaman atmış olabilir?

7. Ellen DeGeneres bu tweet'i ne zaman atmış olabilir?

8. Bu tweet ne zaman atıldı?

8. Bu tweet ne zaman atıldı?

9. Elon Musk'ın özgür konuşmayla ilgili attığı bu tweet hangi yıla ait?

9. Elon Musk'ın özgür konuşmayla ilgili attığı bu tweet hangi yıla ait?

10. Bu tweet hangi yıldandı hatırlıyor musun?

10. Bu tweet hangi yıldandı hatırlıyor musun?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın