Bu Meyvelerden Hangisinin Yenilebilir Olduğunu Bulabilir misin?
Bu Meyvelerden Hangisinin Yenilebilir Olduğunu Bulabilir misin?
Bu testimizde yenilebilir meyveleri bulmaya çalışıyoruz. Bakalım sen hangisinin yenilebilir olduğunu bulabilecek misin? Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soruyla başlayalım, bunlardan hangisini yenilebilir?
2. Peki bunlardan hangisi yenilebilir bulabilecek misin?
3. Peki bunlardan hangisi?
4. Sence bunlardan hangisi yeniliyordur?
5. Peki bunlardan hangisi?
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6. Peki bu ikisi arasından?
7. Bunu da bilebilir misin?
8. Son olarak bu ikisi arasından da hangisinin yenilebilir olduğunu bulabilir misin?
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