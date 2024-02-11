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Bu Meyvelerden Hangisinin Yenilebilir Olduğunu Bulabilir misin?

etiket Bu Meyvelerden Hangisinin Yenilebilir Olduğunu Bulabilir misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 19:01

Bu testimizde yenilebilir meyveleri bulmaya çalışıyoruz. Bakalım sen hangisinin yenilebilir olduğunu bulabilecek misin? Hazırsan başlayalım!

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1. İlk soruyla başlayalım, bunlardan hangisini yenilebilir?

2. Peki bunlardan hangisi yenilebilir bulabilecek misin?

3. Peki bunlardan hangisi?

4. Sence bunlardan hangisi yeniliyordur?

5. Peki bunlardan hangisi?

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6. Peki bu ikisi arasından?

7. Bunu da bilebilir misin?

8. Son olarak bu ikisi arasından da hangisinin yenilebilir olduğunu bulabilir misin?

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